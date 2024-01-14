Франк Лебеф: «Де Брюйне лучше Месси с точки зрения видения игры и дальних передач»

Франк Лебеф рассказал, в чем Кевин де Брюйне лучше Лионеля Месси.

Полузащитник « » вышел на замену на 69-й минуте матча 21-го тура АПЛ при счете 1:2 в пользу «Ньюкасла». За 24 минуты на поле де Брюйне забил гол и сделал результативную передачу.

«Я бы сказал, что де Брюйне даже лучше с точки зрения видения игры.

Да, Месси мог сделать что-то особенное, но я никогда не видел, чтобы он отдавал кому-то дальние передачи верхом на 30 ярдов. Месси, скорее, чувствовал себя отлично в районе штрафной. Там он мог показать что-то особенное. Де Брюйне определенно лучший для меня.

Два игрока из разных поколений могли делать передачи, подобные тем, что раздает де Брюйне. Это Мишель Платини и . Я видел их игру, а против Ходдла играл, когда он был в «Монако». Этот парень был просто невероятен. Сколько всего он умел! С точки зрения техники, видения поля, умения заметить то, что не увидит обычный человек.

Думаю, Ходдл и, конечно, были примерно так же хороши, как де Брюйне», – сказал чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.

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