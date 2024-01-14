Франк Лебеф: «Де Брюйне лучше Месси с точки зрения видения игры и дальних передач»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Мишель Платини Франк Лебеф Гленн Ходдл Кевин де Брюйне Интер Майами Футбол

Франк Лебеф рассказал, в чем Кевин де Брюйне лучше Лионеля Месси.

Полузащитник «Манчестер Сити» вышел на замену на 69-й минуте матча 21-го тура АПЛ при счете 1:2 в пользу «Ньюкасла». За 24 минуты на поле де Брюйне забил гол и сделал результативную передачу.

«Я бы сказал, что де Брюйне даже лучше Месси с точки зрения видения игры.

Да, Месси мог сделать что-то особенное, но я никогда не видел, чтобы он отдавал кому-то дальние передачи верхом на 30 ярдов. Месси, скорее, чувствовал себя отлично в районе штрафной. Там он мог показать что-то особенное. Де Брюйне определенно лучший для меня.

Два игрока из разных поколений могли делать передачи, подобные тем, что раздает де Брюйне. Это Мишель Платини и Гленн Ходдл. Я видел их игру, а против Ходдла играл, когда он был в «Монако». Этот парень был просто невероятен. Сколько всего он умел! С точки зрения техники, видения поля, умения заметить то, что не увидит обычный человек.

Думаю, Ходдл и, конечно, Платини были примерно так же хороши, как де Брюйне», – сказал чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.

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47 комментариев
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А Нойер лучше Месси с точки зрения игры в воротах.
+54
-9
+45
Радиоуправляемые длинные передачи Месси совсем не редкость в прошлом
+29
-5
+24
Оба гении в плане созидания и последнего паса.
Только Лео в 2011/12 к 73 голам добавил 32 голевые = 105 Г+П
КДБ и Холланд в прошлом сезоне вместе столько не набрали.
+28
-6
+22
Лебефу бы на ютуб зайти
+18
-4
+14
это клиника
+17
-6
+11
Ответ #SharkTeam
Кевин заслужил золотой мяч. Для этого нужно выиграть и в этом сезоне пару крупных турниров, например АПЛ и ЛЧ
Это всего лишь ваше мнение. Объективно, он даже в топ-5 не попадет, так как пропустил первую половину сезона. На данный момент главные фавориты - Беллингем, Кейн и Мбаппе.
+13
-4
+9
Ответ Vladimir Zinkov
Роналду объективно лучше играет головой.
Я бы даже сказал прической
+10
-1
+9
Ответ Nacho13
Всегда удивляло, как они измеряют такие вещи?
тоже не понимаю, но если рассмотреть голевые пасы Месси и Рональду, то можно придти к выводу, что у Месси пасы длинее, из глубины, а у Рональду все пасы на 1-2 метра
+12
-5
+7
Ответ Tseren031293
Оба гении в плане созидания и последнего паса. Только Лео в 2011/12 к 73 голам добавил 32 голевые = 105 Г+П КДБ и Холланд в прошлом сезоне вместе столько не набрали.
У Лео по итогу будет 400+ ассистов за карьеру. Чтоб вы понимали, 200 голевых за карьеру - это уже очень крутой результат, а у него буде 400!!
+8
-4
+4
Ну, вообще-то Месси явно не хуже Де Брюйне раздаёт длинные передачи на своих партнёров, но при этом Лео ещё и сам много забивает.
+11
-8
+3
Всегда удивляло, как они измеряют такие вещи?
+7
-5
+2
У меня зрение лучше чем у Месси

Да и ростом чуть повыше
+4
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+2
Ответ nebolela
А Нойер лучше Месси с точки зрения игры в воротах.
Роналду объективно лучше играет головой.
+6
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+2
Ответ Капибарбер
тоже не понимаю, но если рассмотреть голевые пасы Месси и Рональду, то можно придти к выводу, что у Месси пасы длинее, из глубины, а у Рональду все пасы на 1-2 метра
Так Лео Месси является более универсальным футболистом.
+6
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+2
Ответ Sarumian
Месси, в основном, играет в короткий пас, стеночки, закидывает на ход в штрафную. Де Брюйне использует все виды пасов и ударов. В Барселоне почти не использовались длинные пасы. Их игра - "сесть в штрафной" и катать, пока не появится возможность сделать голевую или нанести удар. Разные стили.
даже в том сезоне в Париже было много гениальных пасов с любых дистанций
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Пьяный что ли?
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А Гвардиола лучше Месси с точки зрения тренерского опыта )))
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чтоо??)))))))
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Немало футболистов в чем-то лучше Месси, но по совокупности характеристик равных ему нет.
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Ага, а муха - тоже вертолёт
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Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Статистику открыли
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0
0
Месси, в основном, играет в короткий пас, стеночки, закидывает на ход в штрафную.
Де Брюйне использует все виды пасов и ударов.

В Барселоне почти не использовались длинные пасы. Их игра - "сесть в штрафной" и катать, пока не появится возможность сделать голевую или нанести удар.
Разные стили.
+3
-3
0
ветеранам закусывать давайте перед вопросами, у каждого мысль теряется во вью
+4
-4
0
Ответ nebolela
А Нойер лучше Месси с точки зрения игры в воротах.
Кейн лучше играет головой, а Мбаппе быстрее бегает
+1
-1
0
Лебеф лучше Месси с точки зрения умения сравнить теплое с мягким.
+2
-2
0
Кевин заслужил золотой мяч. Для этого нужно выиграть и в этом сезоне пару крупных турниров, например АПЛ и ЛЧ
+7
-7
0
Ответ Великий Алонсо
Ничего удивительного. Де Брюйне в целом как футболист лучше чем Месси.
тебя даже уже отбитые фаны пустынного не плюсуют
+2
-2
0
Ответ Rad0
Рыжий - переоценённый футболист, Давид Сильва при Гвардиоле точно не хуже бы играл.
Некоторые матчи МанСити смотрел когда КДБ вместе с Давидом играли, так вот у них даже функции на поле были разные. Давид играл в левом полуфланге, а Кевин центральногоатакующего полузащитника смещающегося на правый фланг в последнюю треть. Кевин делал очень много прострелов и навесов как раз с правого фланга, а Давид реже навешивал смещаясь влево, а больше в штрафную входил. Давид Сильва последних двух сезонов так вообще много принимал спиной и отыгрывался с партнерами в окружении. Главные качества КДБ - это ускорение, сама скорость за счет широкого шага, резкость и точность пасов. У Давида в МанСити были другие качества (прием мяча, обработа, дриблинг и быстрое принятие решений в окружении противников). К сожалению, период игры Давида в Севилье не видел, хотя именно оттуда он был в той самой золотой сборной Испании 2008-2012. Поэтому, исходя из того, что я видел в играх МанСите неоспоримом фактором Икс в той команде Пепа был именно КДБ. Давид Сильва поскольку был старше на 5 лет, возможно уже прошел тот пик нужный пик.
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