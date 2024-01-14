«Зенит» идет к очередному чемпионству. Помешать ему никто не может». Филимонов про РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Филимонов Краснодар Чемпионат.com Футбол

Александр Филимонов считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за титул.

На зимнюю паузу «Зенит» ушел, занимая второе место в таблице Мир РПЛ. Отставание от «Краснодара» – два очка.

«В этом сезоне РПЛ происходит то, что и прогнозировалось. «Зенит» идет к очередному чемпионству, помешать ему в этом никто не может.

«Краснодар» – не очень стабильная команда со своими пробелами. Да, играют неплохо и свежо, но такое ощущение, что им не хватает запаса», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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24 комментария
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Ответ Назар Игорь
Зенит впервые за 6 лет тоже играет нестабильно. Не должно быть такого чтобы потеря одного игрока ( Малкома) сразу разбалансировала игру команды.
Не забудь ещё про одного, Кузяева.Именно он таскал рояль, чтобы Малком на нём играл.
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Ответ Tpy6kaMerlina
У Зенита все второсортные бразильские футболисты на прицеле + забитая лавка наших "горемык". Странно иное
даже второй бразильский сорт разносит в пыль РПЛ последние пять сезонов. и вот вот сотрёт в порошок шестой подряд.
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+5
Зенит лучший клуб в России 💪🏻
+13
-10
+3
Ответ Tpy6kaMerlina
У Зенита все второсортные бразильские футболисты на прицеле + забитая лавка наших "горемык". Странно иное
Получается у Спартака играют любители
+5
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Видимо на пробу борща перестали приглашать. Правду высказал.
+5
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Ответ Зелёный гопник
Зенит лучший клуб в России 💪🏻
и Бразилии ☝️
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Ответ юра георгиевский
Это каким надо быть человеком, чтобы быть подписанным на персонажа Дзюбу ... ?!
думаю явно с отклонениями)
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Никто и не помешает. Можете начинать ходить под себя от осознания этого факта
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А если кто посмеет помешать то будет иметь дело с ветеранами зенита.
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Ответ Назар Игорь
Зенит впервые за 6 лет тоже играет нестабильно. Не должно быть такого чтобы потеря одного игрока ( Малкома) сразу разбалансировала игру команды.
Дело не тол ко в Малком е и Кузяеве. Надо вспомнить скол ко очков на старте потерял Зенит пока помимо Малкома и Кузяева почти 6 туров отсутствовал Вендел,и 8 туров основной централ ный защитник Родригао. В третьем туре получил травму и долго отсутствовал второй уз Чистяков в 5м выбыл на 3 тура Мостовой,то есть практически половину 1 круга зенит не играл в оптимальном составе где по ерял очки там где не должен был,тогда бы он сейчас шел первым. Сейчас ситуация иная,все в строю да ещё и усиление под ьехало.Так что Филимонов прав,по идее помешать Зениту взять трофей может только сам Зенит
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Ответ Молодой Френки
Никто и не помешает. Можете начинать ходить под себя от осознания этого факта
Это каким надо быть человеком, чтобы быть подписанным на персонажа Дзюбу ... ?!
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