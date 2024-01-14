«Зенит» идет к очередному чемпионству. Помешать ему никто не может». Филимонов про РПЛ

Александр Филимонов считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за титул.

На зимнюю паузу «Зенит» ушел, занимая второе место в таблице Мир РПЛ. Отставание от « » – два очка.

«В этом сезоне РПЛ происходит то, что и прогнозировалось. «Зенит» идет к очередному чемпионству, помешать ему в этом никто не может.

«Краснодар» – не очень стабильная команда со своими пробелами. Да, играют неплохо и свежо, но такое ощущение, что им не хватает запаса», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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