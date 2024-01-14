Защитник «Динамо» Фернандес допустил получение паспорта РФ: «Возможно, подумаю об этом»

Роберто Фернандес оценил вероятность получения российского гражданства.

— Вы уже достаточно давно играете в России, не было мысли получить российский паспорт?

— Я как-то не задумывался, но может быть. Летом будет два года, как я нахожусь в России. Возможно, подумаю об этом, – сказал 23-летний парагвайский защитник « ».

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