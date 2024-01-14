Защитник «Динамо» Фернандес допустил получение паспорта РФ: «Возможно, подумаю об этом»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва натурализация Роберто Фернандес Футбол

Роберто Фернандес оценил вероятность получения российского гражданства.

— Вы уже достаточно давно играете в России, не было мысли получить российский паспорт?

— Я как-то не задумывался, но может быть. Летом будет два года, как я нахожусь в России. Возможно, подумаю об этом, – сказал 23-летний парагвайский защитник «Динамо».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В России как известно рады Фернандесам.
+5
-2
+3
А возможно и не подумаю😁
+1
-1
0
Он за Динамо сыграл полтора сезона, 30 матчей, какая натурализация? Очевидно, не для сборной - значит для освобождения места легионера у Динамо и налогов, так почему это всё так легко проходит? России лишняя копеечка с иностранцев не нужна? РФС устраивают такие обходы лимита? Может с первого же сезона тогда выдавать гражданство? Типа приехал, прямо в аэропорту паспорт получил по квоте на выдающихся деятелей и уже не легионер.
0
0
0
Роберт Иванович Фернандесов.
0
0
0
Новость из разряда: о чём бы лишь написать. Это совершенно пустой разговор, какое гражданство Фернандесу? О чём вы?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий