Гвардиола о 3:2 с «Ньюкаслом»: «Игроки «Сити» показали, что хотят биться до конца и сохранить титул. Порой для команды лучше победить именно так»
Пеп Гвардиола рад, что «Манчестер Сити» отыгрался в матче с «Ньюкаслом» (3:2).
«Это было здорово. Порой для команды и всего остального лучше победить именно таким образом.
Невероятная команда. Мы проявили настоящий характер. Игроки показали мне, что хотят быть на поле, хотят биться до конца и сохранить титул.
Что касается де Брюйне, то я немного расстроился, немного огорчен, ведь он не забил со штрафного!
Гол Оскара Бобба прекрасен из-за того, как он контролировал мяч. Он нас впечатлил на предсезонке, и я от сотрудников второй команды знал, что он особенный игрок. Я очень, очень рад за него.
Эдерсон получил сильный удар в колено, но у нас 10 дней на восстановление», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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Проблемы Сити в обороне никуда не делись. Понятное дело, что возвращение КДБ апгрейдит атаку, но с такой обороной я бы ничего утверждать не стал.
Во втором круге же Сити с Ливером играет на Энфилде. До матча ещё есть время, но если бы он был в след туре, я бы поставил на Ливер. А там будет видно.