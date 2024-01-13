Гвардиола о 3:2 с «Ньюкаслом»: «Игроки «Сити» показали, что хотят биться до конца и сохранить титул. Порой для команды лучше победить именно так»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Эдерсон Оскар Бобб Футбол

Пеп Гвардиола рад, что «Манчестер Сити» отыгрался в матче с «Ньюкаслом» (3:2).

«Это было здорово. Порой для команды и всего остального лучше победить именно таким образом.

Невероятная команда. Мы проявили настоящий характер. Игроки показали мне, что хотят быть на поле, хотят биться до конца и сохранить титул.

Что касается де Брюйне, то я немного расстроился, немного огорчен, ведь он не забил со штрафного!

Гол Оскара Бобба прекрасен из-за того, как он контролировал мяч. Он нас впечатлил на предсезонке, и я от сотрудников второй команды знал, что он особенный игрок. Я очень, очень рад за него.

Эдерсон получил сильный удар в колено, но у нас 10 дней на восстановление», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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21 комментарий
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Бобб, Фоден, Палмер, Хэмилтон. академия Сити штампует классных атакующих хавбеков
+16
-1
+15
Манчестер сити мощный клуб.
+7
0
+7
Ответ Roman
Бобб, Фоден, Палмер, Хэмилтон. академия Сити штампует классных атакующих хавбеков
А тащит их всех старина Кевин
+5
0
+5
Всё вышло красиво, но глупая травма, и 2 нелепых гола от соперника напрягают. Сити нужно перестать пропускать моменты из ничего. Это почти в каждом матче, и уже просто достало. Самим приходится стараться, что бы забить гол, а сопернику даже ничего делать не надо. Не знаю что с обороной происходит. Может, пока просто нет баланса в расстановке и составе, и(или) игроки не сконцентрировано играют. В прошлом сезоне было меньше опасности у воротс Сити, и таких глупых голов не пропускали.
+2
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+2
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Всё вышло красиво, но глупая травма, и 2 нелепых гола от соперника напрягают. Сити нужно перестать пропускать моменты из ничего. Это почти в каждом матче, и уже просто достало. Самим приходится стараться, что бы забить гол, а сопернику даже ничего делать не надо. Не знаю что с обороной происходит. Может, пока просто нет баланса в расстановке и составе, и(или) игроки не сконцентрировано играют. В прошлом сезоне было меньше опасности у воротс Сити, и таких глупых голов не пропускали.
Ну вот в обоих голах дал пробить из под себя Уокер
+2
0
+2
Ответ Roman
Бобб, Фоден, Палмер, Хэмилтон. академия Сити штампует классных атакующих хавбеков
про Санчо тоже не стоит забывать, в «Боруссии» был очень хорошим игроком, жаль в «МЮ» его загубили
+2
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+1
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ну да. Это подтверждает мои слова. В прошлом сезоне Уокер был стеной, а в этом не стабильно играет, и играет хуже. Я точно уверен, что дело не в мотивации.
Его ж жена выгнала , любовница кинула, в гостинице живет, стрессует человек)
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Ответ Axs Men
Его в каждой игре таскают мордой об газон в этом сезоне. Летом нужно покупать топа на его место
Может наберёт еще. Или, когда командные взаимодействия и баланс наладится, он станет лучше играть. Но, замену искать надо.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ну да. Это подтверждает мои слова. В прошлом сезоне Уокер был стеной, а в этом не стабильно играет, и играет хуже. Я точно уверен, что дело не в мотивации.
Его в каждой игре таскают мордой об газон в этом сезоне. Летом нужно покупать топа на его место
0
0
0
Ответ Axs Men
Ну вот в обоих голах дал пробить из под себя Уокер
Ну да. Это подтверждает мои слова. В прошлом сезоне Уокер был стеной, а в этом не стабильно играет, и играет хуже. Я точно уверен, что дело не в мотивации.
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Ответ Забытый футболёр
Блистательная победа, при всём уважение к Ливерпулю, после ТАКОГО шансов отобрать титул у горожан нет ни у кого, только чудо поможет, например сумасшедшая сказка Астон Виллы, но мы живём в суровом реальном мире, где таким сказкам места нет...
«ТАКОЕ» это вырванная в компенсированное время победа с 2-я пропущенными мячами против Ньюкасла, который до этого шёл на серии из 4-х поражений подряд в АПЛ?

Проблемы Сити в обороне никуда не делись. Понятное дело, что возвращение КДБ апгрейдит атаку, но с такой обороной я бы ничего утверждать не стал.

Во втором круге же Сити с Ливером играет на Энфилде. До матча ещё есть время, но если бы он был в след туре, я бы поставил на Ливер. А там будет видно.
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Ответ Roman
Бобб, Фоден, Палмер, Хэмилтон. академия Сити штампует классных атакующих хавбеков
Что им мешало это делать когда они были в Чемпионшипе?
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Ответ Roman
Бобб, Фоден, Палмер, Хэмилтон. академия Сити штампует классных атакующих хавбеков
Безусловно академия трудится будь здоров! Но я думаю прям бОльшая часть заслуги это то, насколько тонко и избирательно выбирает Гвардиола в свою команду молодых футболистов. Если ты попал даже в запас Пепу, значит ты реально одаренный талант! Даже если ты уходишь из Сити и переходишь в другой стиль, в другую команду, все равно твой талант заметен издалека, — не просто так Пеп периодически выпускал тебя в состав (Палмер).
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в таких играх и проявляется характер, легко когда сразу игра пошла выигрывать , но такого когда не идёт игра переломить , такое Реалу против Ман Сити удалось из ничего, но такие штуки закаляют характер и психологию команды чемпиона, вспомнить хотя бы вечных неудачников в стиле Боруссии или Арсенала, когда вроде бы начали хорошо, но потом колени задрожали и упустили титул задолго до финиша гонки
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На самом деле не видно было, что рвутся за победой. Пешком ходили после 2 2. Но рыжий читер затащил опять
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Тяжелый матч, показали характер!
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Игроки показали мне, что хотят быть на поле, хотят биться до конца, а также что я имею возможность выпустить со скамейки одного рыжего паренька.
+1
-1
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Блистательная победа, при всём уважение к Ливерпулю, после ТАКОГО шансов отобрать титул у горожан нет ни у кого, только чудо поможет, например сумасшедшая сказка Астон Виллы, но мы живём в суровом реальном мире, где таким сказкам места нет...
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-4
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