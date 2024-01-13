«Ман Сити» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 20:3. Дальше – «Тоттенхэм» в Кубке Англии

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Футбол

«Манчестер Сити» продлил победную серию до 6 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы совершила камбэк в игре с «Ньюкаслом» (3:2) в 21-м туре АПЛ.

«Горожане» выиграли все матчи с 19 декабря. В числе их соперников были «Урава Ред Даймондс» (3:0), «Флуминенсе» (4:0), «Эвертон» (3:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Хаддерсфилд» (5:0).

За это время «Ман Сити» победил на клубном ЧМ, а также прошел в 4-й раунд Кубка Англии.

27 января команда встретится с «Тоттенхэмом» в Кубке Англии.

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29 комментариев
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Кевин монументален. Передачу как рукой закинул.
+40
-4
+36
КДБ МОНСТР
+27
-4
+23
Ответ Забытый футболёр
Лучшая команда в мире снова набрала обороты, теперь, когда вернулся КДБ аж страшно, неужели два требла к ряду настолько реальны???
Лучший на поле
Его передачи просто космос
+23
-2
+21
Кевин, ты ювелир
+15
-1
+14
Ответ Инна Пономарева
Манчестер Сити не может-судья поможет
Где ты видел помощь судей?
+14
-2
+12
Ответ Censormorum
Кевин монументален. Передачу как рукой закинул.
С Ньюкасла трусы как рукой сняло
+10
0
+10
Ответ Забытый футболёр
Лучшая команда в мире снова набрала обороты, теперь, когда вернулся КДБ аж страшно, неужели два требла к ряду настолько реальны???
Тебе же написали, дальше Тоттенхэм
+8
-1
+7
Лучшая команда в мире снова набрала обороты, теперь, когда вернулся КДБ аж страшно, неужели два требла к ряду настолько реальны???
+17
-10
+7
Ответ Инна Пономарева
Манчестер Сити не может-судья поможет
ну не смог твой Ливерпуль сильно оторваться, чот так расстраиваться?(
+7
-1
+6
Ответ Censormorum
Кевин монументален. Передачу как рукой закинул.
Однозначно! Но и Бобб решил не хуже выполненной передачи 👏
+5
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Не знаю какими словами описать игру Кевина. Два неполных тайма уже оформить успел 1+2.
+4
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КДБ - просто монстр💙🔝
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Кевин лучший игрок ман сити,а никакой не холланд. Аж хочется что бы он затащил лч и ЧЕ и взял золотой мяч.
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Лучший плеймейкер мира последних лет
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Вовремя Кевин вернулся. Без него Сити бы точно проиграл
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освободите трон.
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Ответ Денис Ширинов
Знатный отскок мешка
смысл под каждым постом про сити писать что он мешок?)
+3
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Сити ждёт сложнейшая задача-забить Тоттенхэму на их новом стадионе
+4
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Де Брёйне канеш супер... Вышел- и зарешал
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Рыжий к концу сезона, лучшего игрока АПЛ получит )
+2
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+1
Просто красавчики, вот так чемпионы и должны играть, смотреть Сити просто удовольствие, лысый гений!
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Все 5 голов были забиты шикарно. Классный матч в исполнении обеих команд. Но Сити все таки заслужил победу они играли остро в касание и красиво. Ну а КДБ гений!
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Ответ Sun_shine
Рыжий к концу сезона, лучшего игрока АПЛ получит )
Салах поржал
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Ответ TRUMAN88
КДБ МОНСТР
Но надо учитывать , что Тоттенхэм может нанести не три опасных удара по воротам , как Ньюкасл , а целых пять !
Тут уж ему придётся хет-трик делать ))
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Ответ Тмб68рус
Тебе же написали, дальше Тоттенхэм
))
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А в рейтинге лучших клубов от спортса опять Реал победит…
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Для тех, кто пишет, что Сити - команда без фанатов и истории: почитайте книгу «Главари». Дуги Бримсон рекомендовал
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