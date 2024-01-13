«Ман Сити» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 20:3. Дальше – «Тоттенхэм» в Кубке Англии
«Манчестер Сити» продлил победную серию до 6 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы совершила камбэк в игре с «Ньюкаслом» (3:2) в 21-м туре АПЛ.
«Горожане» выиграли все матчи с 19 декабря. В числе их соперников были «Урава Ред Даймондс» (3:0), «Флуминенсе» (4:0), «Эвертон» (3:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Хаддерсфилд» (5:0).
За это время «Ман Сити» победил на клубном ЧМ, а также прошел в 4-й раунд Кубка Англии.
27 января команда встретится с «Тоттенхэмом» в Кубке Англии.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Его передачи просто космос
Тут уж ему придётся хет-трик делать ))