«Ман Сити» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 20:3. Дальше – «Тоттенхэм» в Кубке Англии

«Манчестер Сити» продлил победную серию до 6 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы совершила камбэк в игре с « » (3:2) в 21-м туре .

«Горожане» выиграли все матчи с 19 декабря. В числе их соперников были «Урава Ред Даймондс» (3:0), «Флуминенсе» (4:0), «Эвертон» (3:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Хаддерсфилд» (5:0).

За это время « » победил на клубном ЧМ, а также прошел в 4-й раунд Кубка Англии.

27 января команда встретится с «Тоттенхэмом» в Кубке Англии.

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