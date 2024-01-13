Де Брюйне отдал 103 голевые передачи в АПЛ и догнал Руни. Лишь у Фабрегаса и Гиггза больше

Теги Райан Гиггз Уэйн Руни Франсеск Фабрегас Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне делит третье место по голевым передачам в АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Сити» отметился результативным пасом в игре против «Ньюкасла» (3:2) в 21-м туре.

Теперь у бельгийца 103 ассиста – как у Уэйна Руни. Опережают их только Франсеск Фабрегас (111 передач) и Райан Гиггз (162).

Подробно со статистикой 32-летнего де Брюйне можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев
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до Гиггза далеко, но думаю Сеска обгонит.
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Великий игрок
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По ассистам за карьеру он давно Гиггза обогнал. Но первое место за историю Премьер Лиги сомневаюсь что возьмет, все таки Гиггз всю жизнь в Англии играл
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Ответ Akyl Krg
до Гиггза далеко, но думаю Сеска обгонит.
Сеска 100% обгонит, если форс-мажоров не будет.
Теоретически ,даже в этом сезоне может 8 голевых еще отдать и догнать Фабрегаса
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Фабрегас ТОП ) : 800 матчей , 150 голов , 260 голевых передач . Но Дэ Брёйне лучше) 680 матчей, 170 голов, 280 голевых передач. )
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Ответ Забытый футболёр
А ведь ему играть ещё лет 5, может установить вечный рекорд, при этом вернулся в АПЛ и стал играть постоянно он только к 24 годам. Гений!!!
И не забудем, сколько он был травмирован. Порядочно. Игрок великий, но на обгон Гиггза сложно рассчитывать..
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Фабрегаса обгонит, возможно, уже в этом сезоне. А до Гиггза может времени не хватить
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А ведь ему играть ещё лет 5, может установить вечный рекорд, при этом вернулся в АПЛ и стал играть постоянно он только к 24 годам. Гений!!!
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КДБ лучший полузащитник мира. После длительного перерыва вернулся и сразу же делает разницу, это топ-уровень.
Сеска по голевым может обогнать уже в этом сезоне, а вот Гиггза может не успеть.
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Крутой парень.
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Тут надо и заслугу тренера отметить, да и всего нынешнего Сити
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Ответ Человек1991
Фабрегас ТОП ) : 800 матчей , 150 голов , 260 голевых передач . Но Дэ Брёйне лучше) 680 матчей, 170 голов, 280 голевых передач. )
Сеск в начале карьеры, а потом и в Челси играл в опорной зоне, оттуда гораздо сложнее забивать и голевые раздавать
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каждые легенды хотят увидеть КДБ в своей КОМАНДА МЕЧТЫ !!!!!
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Один из лучших вообще!
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Топарь. Сегодня видно было в атаке отдавал на холланда, которого нет
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Ответ Забытый футболёр
А ведь ему играть ещё лет 5, может установить вечный рекорд, при этом вернулся в АПЛ и стал играть постоянно он только к 24 годам. Гений!!!
Фабрегас если бы не покинул арсенал был на 1 месте.
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Ответ Человек1991
Фабрегас ТОП ) : 800 матчей , 150 голов , 260 голевых передач . Но Дэ Брёйне лучше) 680 матчей, 170 голов, 280 голевых передач. )
Разные роли, Де Брюйне чисто атакующий полузащитника, Сеск чуть ли не опорника играл после возвращения в апл.
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Очень талантливый парень , жаль со сборной по факту ничего не выпрел (
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Топарь!
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Легенда Манчестера
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Вот вам и Руни, форвард среди 3 диспетчеров
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Сеска обойдет, вопрос времени. А вот 162 голевых Гигза это космос
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Лучшие по голевым передачам в 21 веке : 1 Месси 1050 матчей, 850 голов , 400 голевых передач . 2 Суарес 880 матчей, 545 голов, 300 голевых передач. 3 Ди Мария 800 матчей 207 голов, 290 голевых передач. 4 Тадич 750 матчей 235 голов , 280 голевых передач. Дэ Брёйне 680 матчей , 170 голов, 280 голевых. 5 Неймар 700 матчей 430 голов , 270 голевых.
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Силён. Ничего не скажешь. 👍
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Гиггза не догонит, но 2ым должен быть
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