Де Брюйне отдал 103 голевые передачи в АПЛ и догнал Руни. Лишь у Фабрегаса и Гиггза больше
Кевин де Брюйне делит третье место по голевым передачам в АПЛ.
Полузащитник «Манчестер Сити» отметился результативным пасом в игре против «Ньюкасла» (3:2) в 21-м туре.
Теперь у бельгийца 103 ассиста – как у Уэйна Руни. Опережают их только Франсеск Фабрегас (111 передач) и Райан Гиггз (162).
Подробно со статистикой 32-летнего де Брюйне можно ознакомиться здесь.
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Теоретически ,даже в этом сезоне может 8 голевых еще отдать и догнать Фабрегаса
Сеска по голевым может обогнать уже в этом сезоне, а вот Гиггза может не успеть.