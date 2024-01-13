Де Брюйне отдал 103 голевые передачи в АПЛ и догнал Руни. Лишь у Фабрегаса и Гиггза больше

Кевин де Брюйне делит третье место по голевым передачам в АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Сити» отметился результативным пасом в игре против «Ньюкасла» (3:2) в 21-м туре.

Теперь у бельгийца 103 ассиста – как у Уэйна Руни. Опережают их только Франсеск Фабрегас (111 передач) и Райан Гиггз (162).

Подробно со статистикой 32-летнего де Брюйне можно ознакомиться здесь.

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