У де Брюйне гол и 2 ассиста за две игры после возвращения. Хавбек «Сити» пропустил 5 месяцев
Кевин де Брюйне участвовал в голевых атаках в обоих матчах после возвращения.
Сегодня полузащитник «Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» (3:2) сам и отдал результативную передачу Оскару Боббу. 7 января он ассистировал Жереми Доку в кубковом матче против «Хаддерсфилда» (5:0).
В обоих случаях бельгиец вышел на замену в середине второго тайма.
До этого де Брюйне не играл на протяжении пяти месяцев из-за травмы бедра. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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