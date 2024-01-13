У де Брюйне гол и 2 ассиста за две игры после возвращения. Хавбек «Сити» пропустил 5 месяцев

Кевин де Брюйне участвовал в голевых атаках в обоих матчах после возвращения.

Сегодня полузащитник « » забил « » (3:2) сам и отдал результативную передачу Оскару Боббу. 7 января он ассистировал Жереми Доку в кубковом матче против « » (5:0).

В обоих случаях бельгиец вышел на замену в середине второго тайма.

До этого не играл на протяжении пяти месяцев из-за травмы бедра. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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