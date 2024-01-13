У де Брюйне гол и 2 ассиста за две игры после возвращения. Хавбек «Сити» пропустил 5 месяцев

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Сборная Бельгии по футболу Хаддерсфилд Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне участвовал в голевых атаках в обоих матчах после возвращения.

Сегодня полузащитник «Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» (3:2) сам и отдал результативную передачу Оскару Боббу. 7 января он ассистировал Жереми Доку в кубковом матче против «Хаддерсфилда» (5:0).

В обоих случаях бельгиец вышел на замену в середине второго тайма.

До этого де Брюйне не играл на протяжении пяти месяцев из-за травмы бедра. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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73 комментария
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Да Брюйне просто гений. Вышел на поле и сделал разницу. Забил потрясающий гол, но какую же передачу вырезал, как рукой, просто фантастика. Боб тоже молодец, хорошо принял и здорово разобрался с Дубравкой. Здоровья Кевину, футбольные ценители соскучились по такому мастеру.
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Кдб стал третим ассистентом в истории АПЛ. Больше только у Фабрегаса и Гиггза
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Ну просто МАШИНА!!! А ведь толмач Мавриньо мог его и погубить в своё время, слава Богу что талант победил!
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Ответ corazn blanco
Да Брюйне просто гений. Вышел на поле и сделал разницу. Забил потрясающий гол, но какую же передачу вырезал, как рукой, просто фантастика. Боб тоже молодец, хорошо принял и здорово разобрался с Дубравкой. Здоровья Кевину, футбольные ценители соскучились по такому мастеру.
Бобб кстати напоминает раннего Фодена. Такой же техничный пластичный и умный игрок. Ну и хочется отметить Гвардиолу все его замены сыграли да еще как
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Без Де Брейне Ман.сити это просто сильная команда, а с таким Кевином лучшая. Он был сегодня на порядок лучше всех, просто футбольный гений.
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Как мог бы сказать Кевин- я пришел восстановиться после травмы и убить интригу в АПЛ,и,как видите,после травмы я уже восстановился
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Играл всего лишь 55 минут в этих матчах
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Ответ forsp
Ему бы Золотой Мяч подтянуть
золотой мяч - это бесполезная фигня, вручаемая одному футболисту.
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Кстати большинство стали бы падать на месте Боба, а тот красава до конца и хлоднокровно
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Король АПЛ.
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Уж не знаю как кому, а по-мне он лучший футболист последних лет.
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Ответ Roman
Кдб стал третим ассистентом в истории АПЛ. Больше только у Фабрегаса и Гиггза
Он и в Вольфсбурге раздавал будь здоров. Рекорд поставил по голевым за сезон в Бундеслиге
+7
0
+7
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
А гении только обладатели Золотого Мяча? Со сборной ему не повезло, что ее возглавлял Мартинес, хоть бронза Мундиаля отличное достижение для Бельгии. Человек после Челси, пришел в Вольфсбург, сходу стал лидером команды, затем перешел в Сити и стал легендой клуба. У него отличный удар, виденье поля, отличный пас, переводы. У него невероятная статистика, высочайший КПД. Не восхищаться таким игроком просто невозможно.
+6
-1
+5
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Огнетушитель надо?
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Судья так старался, но Кевин помешал
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Еще один памятник на входе Этихад будет стоять
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С рыжим гением на поле был другой Сити
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Класс в чистом виде
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наслаждаюсь игрой КДБ !!!!!
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Гений
Без вопросов
Правда как-то незметно возраст подкрался
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Так заиграть, и после травмы. Мои аплодисменты 👏
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Величайший футболист.Надеюсь хоть следующий ЗМ его.
+5
-2
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Ответ rarog
Как мог бы сказать Кевин- я пришел восстановиться после травмы и убить интригу в АПЛ,и,как видите,после травмы я уже восстановился
такие и пешком делают разницу
+3
0
+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
ты смеёшься? это лучший игрок за всю историю Бельгии, с какого перепуга позор нации?
+4
-1
+3
Удовольствие от матча! молодцы.
+3
-1
+2
Ответ Nordahl vs Marco van Basten
Потенциально второй лучший пешеход в истории
Модрич пробегает меньше Месси , но об этом знают единицы
Быстрее мяча еще никто не научился двигаться
+2
0
+2
Рыжик топчик.
+3
-1
+2
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
плак плак
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Ермаков
Еще один памятник на входе Этихад будет стоять
Дебрюйне и так железно поставят, как и Родри
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Ответ zzzeeerrrooo
такие и пешком делают разницу
Потенциально второй лучший пешеход в истории
+2
-1
+1
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