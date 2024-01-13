45 очков «Байера» за 1-й круг – 3-й результат в истории Бундеслиги. «Бавария» не стала зимним чемпионом впервые за 4 сезона

«Байер» выиграл первый круг Бундеслиги.

Леверкузенцы стали так называемыми зимними чемпионами, набрав 45 очков за 17 туров. Лишь дважды в истории турнира фиксировался лучший результат: в сезоне-2013/14 «Бавария» набрала 47 очков, в сезоне-2015/16 – 46. Также мюнхенцы завершали первый круг с 45 очками в сезоне-2014/15.

Впервые с сезона-2019/20 по итогам первой половины лидирует не « » (тогда первым шел «Лейпциг»). На данный момент она отстает от « » на 4 балла, имея игру в запасе.

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