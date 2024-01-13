45 очков «Байера» за 1-й круг – 3-й результат в истории Бундеслиги. «Бавария» не стала зимним чемпионом впервые за 4 сезона

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Байер» выиграл первый круг Бундеслиги.

Леверкузенцы стали так называемыми зимними чемпионами, набрав 45 очков за 17 туров. Лишь дважды в истории турнира фиксировался лучший результат: в сезоне-2013/14 «Бавария» набрала 47 очков, в сезоне-2015/16 – 46. Также мюнхенцы завершали первый круг с 45 очками в сезоне-2014/15.

Впервые с сезона-2019/20 по итогам первой половины лидирует не «Бавария» (тогда первым шел «Лейпциг»). На данный момент она отстает от «Байера» на 4 балла, имея игру в запасе.

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20 комментариев
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Учитывая что это Бундеслига, знаем чем кино кончается.
+48
-5
+43
Ответ Aleksandr Dubovik
Учитывая что это Бундеслига, знаем чем кино кончается.
Все так, после последнего тура прошлого сезона такие новости даже эмоций не вызывают, эмоции могут быть только после финального свистка в 34 туре
+15
0
+15
Давай, Рыжая борода, сделай это!!!)
+10
0
+10
Ждем крутой замес и в этом сезоне!!!
+9
0
+9
Мы все знаем конец этого кино, но надеюсь Байер так же ударно проведёт второй круг. Алонсо был великолепным футболистом и тренер такой же.
+9
0
+9
То есть 46/51. Недурно. В противостоянии лузерств Кейна и Неверкузена радует лишь то, что хоть кто-то станет чемпионом.
+9
0
+9
Ответ Aleksandr Dubovik
Учитывая что это Бундеслига, знаем чем кино кончается.
Впервые за долгое время , есть ощущение ,что в Бундеслиге кто-то по игре не хуже Баварии , и даже может не слить трофеи в самый ответственный момент.
Хотя , все ровно, Бавария небольшой фаворит гонки, как по мне.
+9
-2
+7
Байеру месяц пережить в там вернутся основные защитники хотя бы
+6
0
+6
Надеюсь, Байер не сольет все в последнем туре, как некоторые жёлтые позорники.
+6
0
+6
"Хоффе" тоже как-то выиграл 1-й круг. Закончил 9-м, кажется.
+4
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+4
Ответ Filipp Gorski
Байеру месяц пережить в там вернутся основные защитники хотя бы
Спасибо, но будет сложно: Лейпциг, Гладбах и Бавария.
Тут уже можно натерять столько, что все разговоры о титуле прекратить ещё до весны)
+4
0
+4
Ответ ArnoNeputevy
"Хоффе" тоже как-то выиграл 1-й круг. Закончил 9-м, кажется.
Там была совершенно другая ситуация. У Хоффе было 35 очков, а не 45, как сейчас у Байера. Тогда за Хоффе следом шла целая группа с таким же кол-вом очков и Хоффенхайм не выдержал, ещё бы, ведь это был их дебютный сезон в Бундеслиге.
+3
0
+3
Ответ Aleksandr Dubovik
Учитывая что это Бундеслига, знаем чем кино кончается.
учитывая что у Байера получил травму лучший бомбардир, им будет очень сложно. жаль будет если это сыграет ключевую роль.
+4
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+2
Ответ Каба
Там была совершенно другая ситуация. У Хоффе было 35 очков, а не 45, как сейчас у Байера. Тогда за Хоффе следом шла целая группа с таким же кол-вом очков и Хоффенхайм не выдержал, ещё бы, ведь это был их дебютный сезон в Бундеслиге.
Согласен. Вот только "Байер" играет на пределе, и сегодня они победили на 4-й добавленной минуте - а играли всего лишь с "Аугсбургом". Тот, кто за ними следит, мог заметить: у них в атаке моменты регулярно создает ТОЛЬКО СВЯЗКА ВИРТЦ - БОНИФАСЕ. Теперь её нет: один Виртц в поле не воин. "Бавария", между тем, играет далеко не так, как может: она ещё способна очень и очень прибавить. В такой ситуации трудно ожидать чуда.
+1
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+1
При Хасане такой херни не было
+1
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бавария выиграет
+2
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+1
Ответ Aleksandr Dubovik
Учитывая что это Бундеслига, знаем чем кино кончается.
Чем? Нужно угадывать? Он знает как играть и выигрывать в бундеслиге. Если перейдёт в Баварию, 50% ожиданий восполнит. Как с Пепом может быть, а может и не быть, а быть лучше.

Ну а что он способен показать в Европе, покажет только время и результаты работы в других клубах.

Может ты имел ввиду что Бавария всё равно возьмёт своё? Я бы так не был уверен, новизна, эйфория, мандраж, неизвестность может приводить к чемпионству даже средний клуб. Мы уже это видели, уже плавали, знаем.
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Ответ Ogramoon
Все так, после последнего тура прошлого сезона такие новости даже эмоций не вызывают, эмоции могут быть только после финального свистка в 34 туре
Что бы в прошлом сезоне? Кто шёл первым и потом стал вторым?
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Ответ Ogramoon
Все так, после последнего тура прошлого сезона такие новости даже эмоций не вызывают, эмоции могут быть только после финального свистка в 34 туре
Вы совершенно правы.
И это я говорю не как болельщик Баварии,а просто как болельщик.
Цыплят(очки),по осени(в мае) считают.
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