45 очков «Байера» за 1-й круг – 3-й результат в истории Бундеслиги. «Бавария» не стала зимним чемпионом впервые за 4 сезона
«Байер» выиграл первый круг Бундеслиги.
Леверкузенцы стали так называемыми зимними чемпионами, набрав 45 очков за 17 туров. Лишь дважды в истории турнира фиксировался лучший результат: в сезоне-2013/14 «Бавария» набрала 47 очков, в сезоне-2015/16 – 46. Также мюнхенцы завершали первый круг с 45 очками в сезоне-2014/15.
Впервые с сезона-2019/20 по итогам первой половины лидирует не «Бавария» (тогда первым шел «Лейпциг»). На данный момент она отстает от «Байера» на 4 балла, имея игру в запасе.
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Хотя , все ровно, Бавария небольшой фаворит гонки, как по мне.
Тут уже можно натерять столько, что все разговоры о титуле прекратить ещё до весны)
Ну а что он способен показать в Европе, покажет только время и результаты работы в других клубах.
Может ты имел ввиду что Бавария всё равно возьмёт своё? Я бы так не был уверен, новизна, эйфория, мандраж, неизвестность может приводить к чемпионству даже средний клуб. Мы уже это видели, уже плавали, знаем.
И это я говорю не как болельщик Баварии,а просто как болельщик.
Цыплят(очки),по осени(в мае) считают.