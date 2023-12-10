Только «Байер» Алонсо не проигрывал в топ-5 лиг Европы в этом сезоне. Серию «Баварии» прервал «Айнтрахт» – 1:5

Теги Бавария Байер Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Только «Байер» не проигрывал в топ-5 лиг Европы в этом сезоне.

Клуб из Леверкузена одержал 11 побед и 3 раза сыграл вничью в этом сезоне в Бундеслиге. Сегодня, в 14-м туре, «Байер» поделил очки со «Штутгартом» (1:1).

До этого тура поражений в чемпионате также не было у «Баварии», но вчера мюнхенцы крупно проиграли «Айнтрахту» (1:5).

Отметим, что у команды тренера Хаби Алонсо нет поражений ни в одном из 22 матчей во всех турнирах – 19 побед и 3 ничьих.

14 декабря «Байер» сыграет с «Мольде» в Лиге Европы, а 17-го – с «Айнтрахтом» в чемпионате Германии.

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12 комментариев
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Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
да не трясись ты
+21
-1
+20
Хотелось бы, чтобы Жирона и Байер выиграли свои лиги
+19
-3
+16
Ответ Трент 66
Если бы не убийство со Шпорами, Ливерпуль тоже был бы.
Тулуза
+10
0
+10
Если бы не убийство со Шпорами, Ливерпуль тоже был бы.
+7
-6
+1
если бавария выигрет перенесенный матч то там отставание одно очко, на дистанции может этого не хватить по прошлому сезону с дортмундом это видно, для чемпионства необходимо такие игры выигрывать а не в ничью играть
+3
-2
+1
Очень боевой матч с двумя полярными таймами получился. Штутгарт в первом тайме обязан был положить трёшку и всё закончить, два убойнейших момента не забили в начале игры.
Потом был будничный ответный гол Леверкузена прямиком из раздевалки и весь второй тайм под диктовку гостей. Да, не додавил до победы Байер, но это всё-таки один из 3-4 самых тяжёлых выездов в сезоне был, судя по тому насколько хорош Штутгарт.

С характером у команды Алонсо всё в полном порядке. Дважды отыгрывались в сентябрьской игре в Мюнхене, неделю назад спасли матч против БД в концовке, ну и сегодня не развалились до перерыва, а после уже диктовали игру весь второй тайм. Отрыв от Баварии по итогам тура увеличен, это однозначно в плюс. Посмотрим ещё, как Бавария сама сыграет со швабами на следующей неделе
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Байер и играет очень здорово и зрелищно
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Байер Великого Алонсо.
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Ответ Отец Абду
Хотелось бы, чтобы Жирона и Байер выиграли свои лиги
Какой настрой у Жироны сегодня ясно будет, с Реалом вообще ничего не показали, если и сегодня проиграют, больше поверю в чемпионство Атлетико (не считая терки РМ и Барсы)
+1
-1
0
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