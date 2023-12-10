Только «Байер» Алонсо не проигрывал в топ-5 лиг Европы в этом сезоне. Серию «Баварии» прервал «Айнтрахт» – 1:5

Только «Байер» не проигрывал в топ-5 лиг Европы в этом сезоне.

Клуб из одержал 11 побед и 3 раза сыграл вничью в этом сезоне в Бундеслиге. Сегодня, в 14-м туре, « » поделил очки со « » (1:1).

До этого тура поражений в чемпионате также не было у «Баварии», но вчера мюнхенцы крупно проиграли «Айнтрахту» (1:5).

Отметим, что у команды тренера нет поражений ни в одном из 22 матчей во всех турнирах – 19 побед и 3 ничьих.

14 декабря «Байер» сыграет с «Мольде» в Лиге Европы, а 17-го – с «Айнтрахтом» в чемпионате Германии.

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