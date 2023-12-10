Только «Байер» Алонсо не проигрывал в топ-5 лиг Европы в этом сезоне. Серию «Баварии» прервал «Айнтрахт» – 1:5
Только «Байер» не проигрывал в топ-5 лиг Европы в этом сезоне.
Клуб из Леверкузена одержал 11 побед и 3 раза сыграл вничью в этом сезоне в Бундеслиге. Сегодня, в 14-м туре, «Байер» поделил очки со «Штутгартом» (1:1).
До этого тура поражений в чемпионате также не было у «Баварии», но вчера мюнхенцы крупно проиграли «Айнтрахту» (1:5).
Отметим, что у команды тренера Хаби Алонсо нет поражений ни в одном из 22 матчей во всех турнирах – 19 побед и 3 ничьих.
14 декабря «Байер» сыграет с «Мольде» в Лиге Европы, а 17-го – с «Айнтрахтом» в чемпионате Германии.
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Потом был будничный ответный гол Леверкузена прямиком из раздевалки и весь второй тайм под диктовку гостей. Да, не додавил до победы Байер, но это всё-таки один из 3-4 самых тяжёлых выездов в сезоне был, судя по тому насколько хорош Штутгарт.
С характером у команды Алонсо всё в полном порядке. Дважды отыгрывались в сентябрьской игре в Мюнхене, неделю назад спасли матч против БД в концовке, ну и сегодня не развалились до перерыва, а после уже диктовали игру весь второй тайм. Отрыв от Баварии по итогам тура увеличен, это однозначно в плюс. Посмотрим ещё, как Бавария сама сыграет со швабами на следующей неделе