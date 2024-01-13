«Рубин» отдал Лисаковича в аренду «Балтике». Форвард не забивал с апреля

«Рубин» отдал Виталия Лисаковича в аренду «Балтике».

Казанцы объявили, что 25-летний форвард переходит в калининградский клуб на правах аренды до конца сезона-2023/24.

перешел в «Рубин» в январе 2022 года из «Локомотива». За « » он сыграл 46 матчей, забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.

Стоит отметить, что Лисакович не забивал с 15 апреля.

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