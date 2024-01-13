«Рубин» отдал Лисаковича в аренду «Балтике». Форвард не забивал с апреля

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Балтика Виталий Лисакович Футбол

«Рубин» отдал Виталия Лисаковича в аренду «Балтике».

Казанцы объявили, что 25-летний форвард переходит в калининградский клуб на правах аренды до конца сезона-2023/24.

Лисакович перешел в «Рубин» в январе 2022 года из «Локомотива». За «Рубин» он сыграл 46 матчей, забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.

Стоит отметить, что Лисакович не забивал с 15 апреля.

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7 комментариев
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Давно у нас Калининград в Подмосковье перевели?
+11
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+10
эх... помню то селфи...
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0
+6
Очень быстро Москва разрастается конечно
Уже до Калининграда добралась
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Стоит отметить, что Лисакович не забивал с 15 апреля. Вот это форвард, настоящий форвард!
Если взять статистку в Рубине, то каждый 3-й матч - гол, какие могут вопросы? У многих найдешь такую статистику?
+1
0
+1
Ответ Данил Овчинников
Давно у нас Калининград в Подмосковье перевели?
Видимо, чел думал, что речь про Королев
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