«Рубин» отдал Лисаковича в аренду «Балтике». Форвард не забивал с апреля
«Рубин» отдал Виталия Лисаковича в аренду «Балтике».
Казанцы объявили, что 25-летний форвард переходит в калининградский клуб на правах аренды до конца сезона-2023/24.
Лисакович перешел в «Рубин» в январе 2022 года из «Локомотива». За «Рубин» он сыграл 46 матчей, забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.
Стоит отметить, что Лисакович не забивал с 15 апреля.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Уже до Калининграда добралась