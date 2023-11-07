Рахимов об отсутствии Лисаковича в матче с «Уралом»: «Мест не было в самолете. Ему очень нужно вписать себя в команду»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Урал Виталий Лисакович Футбол

Рашид Рахимов рассказал, почему Виталий Лисакович не играл с «Уралом» (1:0).

– По какой причине не было Лисаковича?

– Не прилетел. Если бы он прилетел, то не отсутствовал бы.

– А почему не прилетел?

– Мест не было в самолете.

– Может быть, между вами что-то происходит?

– Нет. Со мной точно не может происходить. У нас сейчас в команде так – каждому нужно свои интересы подчинять командным. Это важно, тогда будет работать команда.

Это не касается сейчас конкретно Лисаковича. Наверное, нужно спросить Виталика. Я считаю, что у него есть очень хорошие качества. С мячом умеет работать, взрывной, удар с двух ног, все у него есть. Ему очень нужно вписать себя в команду, – сказал главный тренер «Рубина».

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1 комментарий

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Михаил Опякин
Селфи хоть дали сделать на фоне самолёта?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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