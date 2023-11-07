Рахимов об отсутствии Лисаковича в матче с «Уралом»: «Мест не было в самолете. Ему очень нужно вписать себя в команду»
Рашид Рахимов рассказал, почему Виталий Лисакович не играл с «Уралом» (1:0).
– По какой причине не было Лисаковича?
– Не прилетел. Если бы он прилетел, то не отсутствовал бы.
– А почему не прилетел?
– Мест не было в самолете.
– Может быть, между вами что-то происходит?
– Нет. Со мной точно не может происходить. У нас сейчас в команде так – каждому нужно свои интересы подчинять командным. Это важно, тогда будет работать команда.
Это не касается сейчас конкретно Лисаковича. Наверное, нужно спросить Виталика. Я считаю, что у него есть очень хорошие качества. С мячом умеет работать, взрывной, удар с двух ног, все у него есть. Ему очень нужно вписать себя в команду, – сказал главный тренер «Рубина».
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