Рахимов об отсутствии Лисаковича в матче с «Уралом»: «Мест не было в самолете. Ему очень нужно вписать себя в команду»

Рашид Рахимов рассказал, почему Виталий Лисакович не играл с «Уралом» (1:0).

– По какой причине не было ?

– Не прилетел. Если бы он прилетел, то не отсутствовал бы.

– А почему не прилетел?

– Мест не было в самолете.

– Может быть, между вами что-то происходит?

– Нет. Со мной точно не может происходить. У нас сейчас в команде так – каждому нужно свои интересы подчинять командным. Это важно, тогда будет работать команда.

Это не касается сейчас конкретно Лисаковича. Наверное, нужно спросить Виталика. Я считаю, что у него есть очень хорошие качества. С мячом умеет работать, взрывной, удар с двух ног, все у него есть. Ему очень нужно вписать себя в команду, – сказал главный тренер « ».

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