Отец Севикяна вложил 300 тысяч евро из 1,1 млн отступных для перехода футболиста в «Ференцварош» (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Пари НН деньги Эдгар Севикян Футбол

Отец Эдгара Севикяна вложил 300 тысяч евро для оплаты отступных за футболиста.

По данным Ивана Карпова, Мартирос Севикян вложил 300 тысяч евро из 1,1 млн евро, который «Ференцварош» заплатит за футболиста «Пари НН». 

Отмечается, что «Пари НН» не хотел отпускать Севикяна и предлагал переподписать контракт, поднять зарплату и изменить величину опции выкупа. Но отец футболиста отказывался от этого.

В текущем сезоне Мир РПЛ 22-летний Севикян провел за «Пари НН» 18 матчей, в которых забил четыре гола.

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33 комментария
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
в чём этот переход плохой?
+24
-2
+22
Хороший вариант 👍
Удачи
+17
-7
+10
Полузащитник «Пари НН» и сборной Армении Эдгар Севикян перейдёт в «Ференцварош». Сумма трансфера составит 1,1 миллион евро, 300 тысяч из которых заплатит отец игрока. Также Севикяном интересовался «Краснодар», а в ЦСКА были готовы его выкупить за 230 миллионов рублей (сумма отступных для клубов РПЛ) летом. Но футболист и его отец были настроены уйти в Европу. Сообщается, что «Ференцварош» выбрали из-за того, что он играет в еврокубках. Помимо этого, на Севикяна был интерес из Бельгии и Голландии.
Удачи Эдгару!
+11
-7
+4
Ответ Novak
Не только чемпионом Венгрии, ещё и в еврокубках поиграет. Да и перейти потом в другой чемпионат будет проще.
не в еврокубках поиграет, а в квалификациях к ним
+4
-2
+2
У него армянский паспорт и он заигран за сб.Армении. Тут всё логично и как бы нет темы для обсуждения. Удачи!
+3
-2
+1
Ответ Luneville
На что только люди не пойдут ради Будапештских бань)
Да и суп-гуляш в булке отличный повод для перехода)
+4
-3
+1
Комментарий удален модератором
Красапет)
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Очень мало.
0
0
0
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Парень воспитанник Локо и Леванте. Какой «Краснодар»?
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-3
0
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален модератором
Тепличные условия – это про РПЛ.

В "молодых и перспективных" ходят до 30 лет, лимит на легионеров, раздутые зарплаты паспортистов и физруков, тренер сборной получает зарплату на уровне ведущих команд мира.
+5
-5
0
Ответ JohnnyMulka
Мартирос - это прозвище Гарика Мартиросяна Прикольные у армян имена конечно
Мартирос по армянский означает мученик который погиб за веру. Прежде чем написать нужно думать а не задену я этим высказиванием армян.
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Ответ Dima Dima
У него армянский паспорт и он заигран за сб.Армении. Тут всё логично и как бы нет темы для обсуждения. Удачи!
Какое отношение армянский паспорт имеет к переходу в Ференц?
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