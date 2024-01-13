Отец Севикяна вложил 300 тысяч евро из 1,1 млн отступных для перехода футболиста в «Ференцварош» (Иван Карпов)

Отец Эдгара Севикяна вложил 300 тысяч евро для оплаты отступных за футболиста.

По данным Ивана Карпова, Мартирос Севикян вложил 300 тысяч евро из 1,1 млн евро, который «Ференцварош» заплатит за футболиста «Пари НН».

Отмечается, что «Пари НН» не хотел отпускать Севикяна и предлагал переподписать контракт, поднять зарплату и изменить величину опции выкупа. Но отец футболиста отказывался от этого.

В текущем сезоне Мир РПЛ 22-летний Севикян провел за «Пари НН» 18 матчей, в которых забил четыре гола.

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