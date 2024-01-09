«Краснодар» близок к подписанию Севикяна. Сделку с «Пари НН» могут закрыть в ближайшее время

Эдгар Севикян близок к переходу в «Краснодар».

Как сообщает « », «быки» значительно продвинулись в переговорном процессе и могут закрыть сделку с « » в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что нижегородцы рассчитывают выручить 2,5 млн евро.

22-летний футболист в текущем розыгрыше Мир РПЛ забил 4 гола за 18 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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