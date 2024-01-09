«Краснодар» близок к подписанию Севикяна. Сделку с «Пари НН» могут закрыть в ближайшее время

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Пари НН Чемпионат.com Эдгар Севикян Футбол

Эдгар Севикян близок к переходу в «Краснодар».

Как сообщает «Чемпионат», «быки» значительно продвинулись в переговорном процессе и могут закрыть сделку с «Пари НН» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что нижегородцы рассчитывают выручить 2,5 млн евро.

22-летний футболист в текущем розыгрыше Мир РПЛ забил 4 гола за 18 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Ну, Извините меня, обновить Ахметова на Севикяна в составе это было бы очень четко
+14
-1
+13
жалко нижегородцев, лучший их игрок
+8
0
+8
Дербанят нижегородцев
+4
0
+4
Чемпионом станет в этом году
+3
0
+3
главное што не к питерским
+5
-3
+2
Беднеет и так не очень богатый креатив нижегородцев
+1
0
+1
Эдгар еще в молодежке Локо нравился своей игрой. Жаль, что проявить себя в основе так и не смог, но тогда объективно было сложно пробиться в тот чемпионский состав.
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