Таиланд – Кыргызстан: прогноз на матч 16.01.2024, Кубок Азии

12 января на полях Катара стартовал очередной розыгрыш Кубка Азии. Во вторник, 16 числа, в борьбу на турнире вступают национальные команды Таиланда и Кыргызстана. Очный поединок начнется в 17:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: индивидуальный тотал голов Кыргызстана больше 0,5 (1,47).

Таиланд

Национальную команду Таиланда сложно причислить к числу фаворитов Кубка Азии. Команда японского специалиста Масатады Исии будет пытаться пробиться в плей-офф из группы F, где также выступают сборные Кыргызстана, Омана и Саудовской Аравии (понятное дело – последние являются ярко выраженными фаворитами квартета).

При комплектации состава Масатада Исии преимущественно ориентируется на тайский чемпионат, хотя в ростере сборной Таиланда есть и один представитель Европы – правый защитник Николас Микельсон, выступающий за датский клуб Оденсе.

Самым ценным футболистом в заявке Таиланда считается центральный нападающий Супачай Джайдед, выступающий за команду Бурирам Юнайтед. Его трансферную стоимость оценивают аж в один миллион евро.

Кыргызстан

Федерация футбола Кыргызстана доверила сборную сербскому тренеру Стефану Тарковичу. Само собой разумеется, что его команда приезжает на Кубок Азии отнюдь не в статусе претендентов на итоговый успех.

Сборная Кыргызстана – это сплав молодости и опыта. Здесь есть как совсем молодые игроки (18 лет), так и уже повидавшие профутбол ребята в возрасте 30+. Лидером этой команды считается вингер Гулжигит Алыкулов, выступающий, что интересно, в чемпионате Беларуси (Неман Гродно).

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Таиланд – Кыргызстан: история личных встреч

На сегодняшний день соперники провели один очный поединок. Таиланд и Кыргызстан сыграли «товарняк», который завершился победой тайцев со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Таиланд – Кыргызстан

Аналитики букмекерских контор отдают предпочтение национальной сборной Таиланда. BetBoom предлагает поставить на победу подопечных Исии с коэффициентом 2,19. Успех киргизов оценивают цифрой 3,37. Ничья идет за 3,32.

Также эксперты совсем не ждут веселого в плане результативности футбола. BetBoom дает на стандартный тотал больше 2,5 голов весьма внушительный кеф – 2,2. Тотал меньше 2,5 – скромные 1,67.

Сборная Таиланда не отличается надежной обороной. Тайцы не могут сохранить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 7 матчей кряду. На этом отрезке был и очень интересный «товарняк» с Грузией, который завершился феерическим поражением Таиланда со счетом 0:8.

Мы предполагаем, что киргизы вполне в состоянии хотя бы раз затолкать мяч в ворота за спину кипера тайцев. BetBoom предлагает поставить на индивидуальный тотал сборной Кыргызстана больше 0,5 с коэффициентом 1,47.

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