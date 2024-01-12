Сборная Таиланда – Сборная Кыргызстана где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 16 января
Во вторник, 16 января, сыграют сборная Таиланда и сборная Кыргызстана в рамках Кубка Азии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Таиланда – сборная Кыргызстана
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
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