Сборная Таиланда – Сборная Кыргызстана где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 16 января

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Во вторник, 16 января, сыграют сборная Таиланда и сборная Кыргызстана в рамках Кубка Азии по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Таиланда – сборная Кыргызстана

  • Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

Сборная Таиланда: все новости

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Прогноз на матч Таиланд – Кыргызстан

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