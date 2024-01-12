Ювентус — Сассуоло: прогноз на матч 16 января 2024, Серия А

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16 января завершается 20 тур чемпионата Италии. Последними в программе тура сыграют «Ювентус» — «Сассуоло». Игра пройдет в Турине на поле стадиона «Альянц Стэдиум». Начало встречи в 22:45 по московскому времени. На встрече будет работать бригада арбитров под руководством Марко Пиччинини. На счету рефери 5 игр в текущей Серии А. В среднем за матч арбитр фиксирует 23 фола и показывает 4,6 желтых карточек.

«Ювентус» явный фаворит матча. Команда идет в лидирующей группе и всего на два очка отстает от миланского «Интера». «Сассуоло» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Отрыв от зоны вылета всего 5 очков. Если брать пять последних игр чемпионата, то у гостей одна победа, одна ничья и три поражения. Разница голов 5:7. С четырьмя набранными очками это 16 показатель в лиге на данном отрезке. «Ювентус» не проигрывает в пяти матчах: четыре победы и одна ничья. Разница голов 7:3. Команда набрала 13 очков, столько же на этом отрезке у «Интера», но у черно-синих лучше разница голов 11:2.

За всю историю команды провели 24 матча, в которых у черно-белых весомое преимущество по победам 16:4. Четыре встречи завершились вничью. Разница голов 52:22. 21 матч пришелся на чемпионат Италии: 14 побед «Ювентуса», 3 ничьи и 4 победы «Сассуоло». Разница голов 49:21. 3 из 4 побед черно-зеленых пришлись на 10 последних матчей в Серии А, в оставшихся семи матчах у «Ювентуса» пять побед и две ничьи. Разница голов 22:15. На домашней арене черно-белые потеряли очки в 2 из 10 очных встречах: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. Разница голов 27:7. Семь последних игр на домашней арене прошли как минимум с тремя голами. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. «Ювентус» был сильнее 3:0, а «Сассуоло» победил 1:0. В текущем сезоне «Ювентус» проиграл в гостях 2:4. Это единственное поражение туринцев в сезоне 2023/2024.

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Рекомендованная ставка: победа «Ювентуса», ТМ3,5, ИТБ1,5 «Ювентуса».

Ювентус

 

Черно-белые пробились в полуфинал Кубка Италии. «Ювентус» без особых проблем дома обыграл «Фрозиноне». Победа со счетом 4:0. В каждом из таймов было забито по два гола. Главным героем встречи стал Аркадиуш Милик, который оформил хет-трик. Голы на 11 с пенальти, 38 и 48 минутах. Форвард был близок к покеру, но четвертый гол был отменен после просмотра ВАР. Итоговый счет встречи установил Кенан Йылдыз на 61 минуте.

В 19 играх Серии А черно-белые набрали 46 очков. Это второй показатель в турнире. На два очка больше у лидирующего «Интера». В 19 играх у туринцев 14 побед, 4 ничьи и 1 поражение. Разница голов 29:12. По надежности обороны «Ювентус» вновь уступает «Интеру» — 9 пропущенных мячей. На домашней арене команда не проигрывает: семь побед и две ничьи. Разница голов 13:4. Это третий результат в лиге, но у идущих выше «Болоньи» и «Интера» сыграно на матч больше. «Ювентус» единственная команда Серии А, которая не проигрывает дома.

Результаты «Ювентуса» в пяти официальных матчах:

  • Кубок Италии, «Ювентус» — «Фрозиноне» 4:0;
  • Серия А, «Салернитана» — «Ювентус» 1:2;
  • Кубок Италии, «Ювентус» — «Салернитана» 6:1;
  • Серия А, «Ювентус» — «Рома» 1:0;
  • Серия А, «Фрозиноне» — «Ювентус» 1:2.

На официальном уровне черно-белые не проигрывают в 10 последних встречах: восемь побед и две ничьи. Разница голов 22:7. На домашней арене у «Ювентуса» девять побед и одна ничья в 10 сыгранных встречах. Разница голов 22:4.

Интересные статистические факты по игре «Ювентуса»:

  • Самые результативные игроки команды в Серии А: Душан Влахович 7+3, Федерико Кьеза 5+1, Адриен Рабьо 3+3, Филип Костич 0+4, Федерико Гатти 3+0;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Душан Влахович 7+3, Федерико Кьеза 5+1, Аркадиуш Милик 5+1, Адриен Рабьо 3+3, Андреа Камбьязо 2+3;
  • «Ювентус» не проигрывает в домашних матчах в текущем розыгрыше Серии А;
  • «Ювентус» победил в 8 из 10 очных матчах в чемпионате на домашней арене;
  • Как минимум 3 гола забивалось в 7 очных матчах в Серии А на поле «Ювентуса»;
  • Как минимум 2 гола забивает «Ювентус» в 6 из 7 очных встречах на домашней арене;
  • «Ювентус» подаёт как минимум на 3 угловых больше в 8 из 10 очных матчах на домашней арене;
  • «Ювентус» сыграл вничью в первом тайме в 7 домашних играх чемпионата;
  • «Ювентус» забивает в 12 играх и 9 домашних матчах.

Из-за дисквалификации не играет Николо Фаджоли. Проблемы со здоровьем есть у Маттия Де Шильо, Мойзе Кина и Алекса Сандро. Под вопросом участие в матче Адриена Рабьо. Из-за дисквалификации одну встречу Серии А пропустят Федерико Гатти и Уэстон Маккенни.

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Сассуоло

 

В последней игре чемпионата «Сассуоло» прервал серию из шести игр без побед. На домашней арене черно-зеленые обыграли «Фиорентину» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Андреа Пинамонти, который отличился уже на 9 минуте игры.

Победа над «фиалками» позволила команде оторваться от зоны вылета на пять очков. В 19 турах Серии А у «Сассуоло» 5 побед, 4 ничьи и 10 поражений. Разница голов 26:33. С 19 очками команда расположилась на 15 месте. В нижней десятке Серии А черно-зеленые забивают больше всех. Больше «Сассуоло» пропустили всего две команды в чемпионате — «Фрозиноне» 34 и «Салернитана» 38. На выезде черно-зеленые набрали 8 очков. Это 11 результат в чемпионате. В 9 играх у команды две победы, две ничьи и пять поражений с разницей голов 13:18.

Результаты «Сассуоло» в пяти официальных матчах:

  • Серия А, «Сассуоло» — «Фиорентина» 1:0;
  • Кубок Италии, «Аталанта» — «Сассуоло» 3:1;
  • Серия А, «Милан» — «Сассуоло» 1:0;
  • Серия А, «Сассуоло» — «Дженоа» 1:2;
  • Серия А, «Удинезе» — «Сассуоло» 2:2.

На официальном уровне у команды две победы, две ничьи и шесть поражений в 10 играх. Разница голов 14:19. На выезде у черно-зеленых две победы, две ничьи и шесть поражений в 10 встречах с разницей голов 14:21.

Интересные статические факты по игре «Сассуоло» в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в Серии А: Доменико Берарди 9+3, Андреа Пинамонти 7+0, Джереми Тольян 0+5, арманд Лориенте 1+3, Кристиан Торсведт 3+0;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Доменико Берарди 9+3, Андреа Пинамонти 8+0, Джереми Тольян 0+6, Матеус Энрике 2+2, Арманд Лориенте 1+3;
  • В 8 из 10 официальных матчах забивали обе команды;
  • «Сассуоло» забивает в 9 из 10 матчах Серии А;
  • Как минимум 3 гола забито в 7 из 9 матчах команды в чемпионате;
  • В Серии А «Сассуоло» не проигрывает в два и более гола в 7 гостевых матчах;
  • «Сассуоло» пропускает во втором тайме в 6 гостевых играх;
  • «Сассуоло» пропускает во втором тайме в 7 очных гостевых матчах;
  • «Сассуоло» проиграл «Ювентусу» в 9 из 11 матчах в Турине;
  • «Сассуоло» пропускает в 10 гостевых встречах;
  • В 8 из 10 играх на выезде команда пропускает более гола.

Последний матч чемпионата из-за травм пропустили Урош Рачич, Грегуар Дефрель, Педро Обианг и Матиас Винья.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А Ювентус — Сассуоло

 

Хозяева получили статус явного фаворита матча. Черно-белые не проигрывают на домашней арене в текущем розыгрыше Серии А. Если брать все турниры, то беспроигрышная серия команды дома длится 11 игр. Всего черно-белые не проигрывают в 16 встречах, одержав в них 13 побед.

Коэффициенты на матч «Ювентус» — «Сассуоло» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Ювентуса» — 1,39;
  • Ничья — 4,88;
  • Победа «Сассуоло» — 8,27;
  • ТБ2,5 — 1,72;
  • ТМ2,5 — 2,15;
  • «Обе забьют — да» — 1,90;
  • «Обе забьют — нет» — 1,90.

Черно-белые пропускают текущий еврокубковый сезон и в полной мере воспользовались свободным графиком. Команда вышла в полуфинал Кубка Италии и ведет борьбу за чемпионский титул. У туринцев вторая оборона в чемпионате, но если брать только домашние встречи, то первая. «Сассуоло» ведет борьбу за выживание. Команда много забивает, но не отличается надежной обороной. В воротах черно-зеленых побывало уже 44 мяча. Это третий худший результат в лиге. В первом круге «Сассуоло» одержал победу на домашней арене. Для «Ювентуса» это единственное поражение в турнире. На домашней арене черно-белые играют сильнее, это касается и очных матчей. «Сассуоло» будет сложно рассчитывать на набранные очки в предстоящей встрече. У хозяев есть кадровые проблемы с дисквалифицированными. «Ювентус» играет прагматично и ждать крупной победы не стоит. Черно-белые всего в 2 из 20 играх Серии А было забили более двух голов. Ставка на матч: победа «Ювентуса» плюс ТМ4,5 с коэффициентом 1,63 по линии букмекерской конторы «БетБум».

Где смотреть матч Ювентус — Сассуоло

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Ювентус – Сассуоло
Дата проведения
16 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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