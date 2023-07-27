«Интер» отдал вратаря Раду «Борнмуту» в аренду с правом выкупа за 8 млн евро

Теги Интер премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Борнмут Ионуц Раду Фабрицио Романо Футбол

Ионуц Раду перешел из «Интера» в «Борнмут».

В следующем сезоне 26-летний вратарь будет играть за английский клуб на правах аренды.

У «Борнмута» есть право выкупа игрока за 8 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне-2022/23 «Интер» отдавал Раду в аренду «Кремонезе» и «Осеру». В рамках чемпионатов Италии и Франции он провел 26 матчей и пропустил 39 голов. 

Подробную статистику голкипера можно найти здесь

Фото: https://www.afcb.co.uk/

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Milan. 37
Легенда из-за которого Интер упустил Скудетто ...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кузичкин
Ответ Milan. 37
Легенда из-за которого Интер упустил Скудетто ...
Они 1-1 играли, их это и так не устраивало. Пустил он шляпу на последней минуте. Как же уже надоели такие дуrаки как ты. Иди лечись
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Re{FRIGE}r@toR
Ему будут стабильно накидывать целую авоську, не позавидуешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий