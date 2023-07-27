«Интер» отдал вратаря Раду «Борнмуту» в аренду с правом выкупа за 8 млн евро

Ионуц Раду перешел из «Интера» в «Борнмут».

В следующем сезоне 26-летний вратарь будет играть за английский клуб на правах аренды.

У « » есть право выкупа игрока за 8 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне-2022/23 « » отдавал в аренду «Кремонезе» и «Осеру». В рамках чемпионатов Италии и Франции он провел 26 матчей и пропустил 39 голов.

Подробную статистику голкипера можно найти здесь.

Фото: https://www.afcb.co.uk/