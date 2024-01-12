Марш о Рангнике в «МЮ»: «Ральф знал, что идет в логово льва, и сразу почувствовал, что с этими футболистами будет нелегко играть так, как он хочет. Сплоченность была почти нулевой»

Джесси Марш передал, что Ральф Рангник говорил ему о «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, он знал, что направляется в логово льва, но не мог отказаться от возможности потренировать «МЮ». Это для любого огромная возможность.

Он не ставил свой фирменный футбол, и меня это немного удивило. Он сразу почувствовал, что с этими футболистами будет нелегко играть так, как он хочет.

Я слышал от и тех, кто тогда там был, что сплоченность в клубе была почти нулевой. Их общение со селекционным и спортивным отделами, с директорами было таким, что было ощущение, будто у них нет будущего в этой команде, и, возможно, так оно и было.

Но в любом клубе, особенно в одном из лучших, то, насколько хорошей может стать команда, определяется давлением изнутри: каждый должен понимать, в чем заключается сущность клуба, и быть дисциплинированным в ежедневной работе. Исходя из того, что я слышал, и из того, что видел извне, этого « » не хватало», – сказал бывший главный тренер «Лидса».

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