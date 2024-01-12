Рангник считает, что «Бавария» может выиграть ЛЧ: «Многое зависит от жеребьевки, здоровья игроков. Но «Ман Сити» пока не так силен»

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Сборная Австралии по футболу Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник считает, что «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов.

– «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов?

– Да, я думаю, что это возможно. Многое зависит от жеребьевки, здоровья игроков и того, какие трансферы им удастся осуществить. Но это не исключено.

«Ман Сити» пока не так силен, как обычно, но всегда нужно держать их в уме. В краткосрочной перспективе Бундеслига – самый важный трофей. Но из-за силы «Байера» это будет не так просто, – сказал главный тренер сборной Австрии.

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4 комментария
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Может. Тем более Гвардиола может перемудрить в матчах с не очень сильным соперником (не с Копенгагеном, конечно)
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Устал уже читать высказывание медийных личностей. Да лч кто угодно из топов или околотопов может выиграть. Даже в двухмачтовом противостояние много рандома, да и сетка может удобно выстроиться для одной из команд. Реал, Интер, Сити, Арсенал, ПСЖ, даже Барселона - имеют хорошие шансы по определению.
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я согласен по поводу МанСити
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