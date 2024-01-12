Рангник считает, что «Бавария» может выиграть ЛЧ: «Многое зависит от жеребьевки, здоровья игроков. Но «Ман Сити» пока не так силен»

Ральф Рангник считает, что «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов.

– «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов?

– Да, я думаю, что это возможно. Многое зависит от жеребьевки, здоровья игроков и того, какие трансферы им удастся осуществить. Но это не исключено.

«Ман Сити» пока не так силен, как обычно, но всегда нужно держать их в уме. В краткосрочной перспективе Бундеслига – самый важный трофей. Но из-за силы «Байера» это будет не так просто, – сказал главный тренер сборной Австрии.

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