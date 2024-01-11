«Антони не хочет меняться, но это необходимо, если твой стиль предсказуем. Ответственность ложится на тренера в какой-то момент». Саа о вингере «МЮ»
Луи Саа раскритиковал Антони за предсказуемость действий на поле.
«В том, как играет Антони, есть немного упрямства. Если твой стиль предсказуем, его нужно изменить. Будь то он сам, тренер или даже его окружение – все видят, что ему нужно что-то менять.
Но Антони не хочет меняться. Тренер [Эрик тен Хаг] продолжает задействовать его на правом фланге, и он продолжает делать одно и то же. В какой-то момент ответственность за это ложится на тренера, потому что это ненормально» – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Paddy Power.
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