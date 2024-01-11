«Антони не хочет меняться, но это необходимо, если твой стиль предсказуем. Ответственность ложится на тренера в какой-то момент». Саа о вингере «МЮ»

Луи Саа раскритиковал Антони за предсказуемость действий на поле.

«В том, как играет , есть немного упрямства. Если твой стиль предсказуем, его нужно изменить. Будь то он сам, тренер или даже его окружение – все видят, что ему нужно что-то менять.

Но Антони не хочет меняться. Тренер [ ] продолжает задействовать его на правом фланге, и он продолжает делать одно и то же. В какой-то момент ответственность за это ложится на тренера, потому что это ненормально» – сказал бывший форвард « » в интервью Paddy Power.

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