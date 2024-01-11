«Антони не хочет меняться, но это необходимо, если твой стиль предсказуем. Ответственность ложится на тренера в какой-то момент». Саа о вингере «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Антони Футбол

Луи Саа раскритиковал Антони за предсказуемость действий на поле.

«В том, как играет Антони, есть немного упрямства. Если твой стиль предсказуем, его нужно изменить. Будь то он сам, тренер или даже его окружение – все видят, что ему нужно что-то менять.

Но Антони не хочет меняться. Тренер [Эрик тен Хаг] продолжает задействовать его на правом фланге, и он продолжает делать одно и то же. В какой-то момент ответственность за это ложится на тренера, потому что это ненормально» – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Paddy Power.

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5 комментариев
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+11
просто он бревно. Роббен всегда использовал один и тот же приём. смещении в центр под левую. и всех разрывал. а этому ничего не поможет. мёртвое умереть не может.
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Антони как Ван Биссака, отрабатывает в обороне хорошо , но в атаке полный 0
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Юла менялась внешне, но никогда не изменялся принцип этой игрушки, Антони тоже придерживается этого принципа.
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