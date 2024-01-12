«Баварии» интересен Боэ. «Галатасарай» готов продать защитника за 20-25 млн евро
Саша Боэ из «Галатасарая» может перейти в «Баварию».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 23-летний футболист входит в число правых защитников, интересующих мюнхенцев, и турецкий клуб знает об этом.
Стамбульцы готовы обсуждать только продажу футболиста. Цена – 20-25 млн евро. Сам игрок не против того, чтобы перейти в «Баварию». При этом мюнхенцы предпочли бы его арендовать с опцией выкупа.
На данный момент в приоритете у чемпионов Германии сделка по Норди Мукиеле («ПСЖ»). Если заключить ее не удастся, «Бавария» может переключиться на Боэ.
Француз в текущем чемпионате Турции провел 17 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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