«Баварии» интересен Боэ. «Галатасарай» готов продать защитника за 20-25 млн евро

Саша Боэ из «Галатасарая» может перейти в «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 23-летний футболист входит в число правых защитников, интересующих мюнхенцев, и турецкий клуб знает об этом.

Стамбульцы готовы обсуждать только продажу футболиста. Цена – 20-25 млн евро. Сам игрок не против того, чтобы перейти в «Баварию». При этом мюнхенцы предпочли бы его арендовать с опцией выкупа.

На данный момент в приоритете у чемпионов Германии сделка по (« »). Если заключить ее не удастся, « » может переключиться на Боэ.

Француз в текущем чемпионате Турции провел 17 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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