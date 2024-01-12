Почеттино о травме Нкунку: «Я обеспокоен, он не может тренироваться 10 дней. Мы ждали его полгода до этого и разочарованы»

Маурисио Почеттино волнует состояние здоровья Кристофера Нкунку.

«Я немного обеспокоен ситуацией, потому что Нкунку не может тренироваться уже 10 дней, и мы все еще собираемся определить, что будет дальше.

Во время моей первой пресс-конференции после того, как у него возникли небольшие проблемы, все казалось сложным, и теперь у него 8-10 дней без тренировок. А перед этим мы ждали его почти 6 месяцев.

Он был близок к тому, чтобы снова чувствовать себя комфортно, начал игру с «Пэлас» в стартовом составе, так что, конечно, мы разочарованы и обеспокоены. Хотим, чтобы он вернулся как можно скорее», – заявил главный тренер «Челси».

Нкунку пропустит до 3 недель из-за травмы бедра. У форварда лишь 4 матча за «Челси» с лета 2023-го

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