Почеттино о травме Нкунку: «Я обеспокоен, он не может тренироваться 10 дней. Мы ждали его полгода до этого и разочарованы»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Футбол

Маурисио Почеттино волнует состояние здоровья Кристофера Нкунку.

«Я немного обеспокоен ситуацией, потому что Нкунку не может тренироваться уже 10 дней, и мы все еще собираемся определить, что будет дальше.

Во время моей первой пресс-конференции после того, как у него возникли небольшие проблемы, все казалось сложным, и теперь у него 8-10 дней без тренировок. А перед этим мы ждали его почти 6 месяцев.

Он был близок к тому, чтобы снова чувствовать себя комфортно, начал игру с «Пэлас» в стартовом составе, так что, конечно, мы разочарованы и обеспокоены. Хотим, чтобы он вернулся как можно скорее», – заявил главный тренер «Челси».

Нкунку пропустит до 3 недель из-за травмы бедра. У форварда лишь 4 матча за «Челси» с лета 2023-го

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9 комментариев
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Нкунку нехороший
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Это уже не смешно. С Лавиа видимо тот же случай...
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Насколько всё плохо с медицинским штабом у Челси, что они неделю не могут определиться, что с ним не так и какие сроки. Лечат простые вещи дольше раза в 2. Боули, конечно, знатную революцию провёл, теперь хрен что соберёшь
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Лейпциг будто будущее видел
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Все же тратить миллиарды - это уметь надо.
Можете ненавидеть Сити, но то, сколько у них уже своих воспитанников выпустилось и продалось в другие клубы, какая база, какой спорт. дир, какие игроки , какой тренер, какая игра...это стоит тех миллиардов.
Сити уже на второй сезон вливания бабла взял АПЛ (период Манчини).
Вы можете представить, что вот этот Челси, потратив летом ещё лямов 300, заберёт чашку в 25ом году? Я - нет. И даже будь все здоровы, то ощущение, что при такой игре Челси они все равно на две головы хуже Арсенала/ЛФК/Сити.
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