Тренер «Интер Майами» о Месси: «Нам нужно найти такие варианты игры, при которых Лео сможет стать лучшей версией себя, не прибавляя индивидуально»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино рассказал, над чем в «Интер Майами» работают перед новым сезоном.

«Мы должны попытаться найти такие варианты игры, при которых игроки, особенно Лео, смогут быть лучшими версиями себя, при этом без индивидуальных улучшений.

Наступил момент, когда мы уже мало чем удивляли [соперников], наше движение и движения мяча стали более медленными, и соперники это могли предвидеть и нейтрализовать.

Возможно, сейчас дело в том, чтобы собрать настоящую команду, то есть выявить ее лучшую версию за счет остальных футболистов.

Я сосредоточен вот на чем: как мы можем окружить Месси [помощниками], находить его и стараться не выдавать соперникам, как мы собираемся играть», – сказал главный тренер «Интер Майами».

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3 комментария
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Интеру нужно укреплять защиту
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Да сдал пеший. Он уже никому не нужен.
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