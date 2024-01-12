У Бускетса 1135 перехватов с 2009 года – больше всех среди хавбеков. Маскерано – 5-й, Модрич – 7-й
Серджи Бускетс лидирует среди полузащитников по перехваченным передачам.
За период с 2009 года испанец, сейчас представляющий «Интер Майами», совершил 1135 перехватов за 644 матча.
В десятку лучших вошли:
1. Серджи Бускетс – 1135 перехватов за 644 игры.
2. Максим Гоналон – 938 за 444 игры.
3. Идрисса Гуйе – 911 за 452 игры.
4. Блез Матюиди – 895 за 508 игр.
5. Хавьер Маскерано – 872 за 388 игр.
6. Луис Густаво – 872 за 444 игры.
7. Лука Модрич – 865 за 616 игр.
8. Хави Мартинес – 840 за 335 игр.
9. Жереми Тулалан – 781 за 270 игр.
10. Йоан Кабай – 772 за 325 игр.
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