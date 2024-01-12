У Бускетса 1135 перехватов с 2009 года – больше всех среди хавбеков. Маскерано – 5-й, Модрич – 7-й

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Серджи Бускетс лидирует среди полузащитников по перехваченным передачам.

За период с 2009 года испанец, сейчас представляющий «Интер Майами», совершил 1135 перехватов за 644 матча.

В десятку лучших вошли:

1. Серджи Бускетс – 1135 перехватов за 644 игры.

2. Максим Гоналон – 938 за 444 игры.

3. Идрисса Гуйе – 911 за 452 игры.

4. Блез Матюиди – 895 за 508 игр.

5. Хавьер Маскерано – 872 за 388 игр.

6. Луис Густаво – 872 за 444 игры.

7. Лука Модрич – 865 за 616 игр.

8. Хави Мартинес – 840 за 335 игр.

9. Жереми Тулалан – 781 за 270 игр.

10. Йоан Кабай – 772 за 325 игр.

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23 комментария
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Тулалан ярко начал и быстро закончил, а так ещё та собака была
+11
0
+11
Ну чтение игры у Бускетса на высочайшем уровне, даже когда сдал в скорости, все равно был одним из лидеров по перехватам. У Модрича весьма отличные показатели с учетом его перемещений по всему полю.
+9
0
+9
Тулалан затоптал лигу фермеров и половины матчей бускетса не провел, вот это кпд
+5
0
+5
Центр поля в этом сезоне без Бускетса, как бы говорит сам за себя.
+2
0
+2
Ответ ermol@y
Тулалан ярко начал и быстро закончил, а так ещё та собака была
Нравилось покупать его и еще Гюркюффа только ради того, как комментатор смачно произносил их фамилии
+2
0
+2
Эти славные имена можно дать перехватывающим парковкам.
+1
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+1
Ответ Tristan...
Не вижу лучшего опорника всего и вся - Каземиро
У него карьеры короткая на топ уровне с 15/16 до 22/23 с натяжкой
+1
0
+1
Ответ Lyuda Kurekina
И где ваш Канте
Все еще старается покрывать 30% земной поверхности, но пока на паузе
+3
-2
+1
Ответ Tristan...
Не вижу лучшего опорника всего и вся - Каземиро
А сколько ЛЧ у Казимиро видишь?
0
0
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Ответ Tristan...
Не вижу лучшего опорника всего и вся - Каземиро
Комментарий удален модератором
Ответ Lyuda Kurekina
И где ваш Канте
по соотношению отбор+перехват за матч, он будет в топ 5 мира не только с 2009, но и за всю историю футбола.
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Ответ ermol@y
Тулалан ярко начал и быстро закончил, а так ещё та собака была
Закончил в 35 лет, что вполне нормально. Переход в Малагу был ошибкой, травмы посыпались.
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Маскерано, какой же игрок великолепный был.
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Те канте совсем не топовый волнорез получается был
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Модрич и тут в топе, при том, что он все же про креатив. Гений.
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Перехватов как у Стоктона.
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Тулялян и Хави Мартинес лучшие в процентном отношении в срнднем за матч .
+2
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