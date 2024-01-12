У Бускетса 1135 перехватов с 2009 года – больше всех среди хавбеков. Маскерано – 5-й, Модрич – 7-й

Серджи Бускетс лидирует среди полузащитников по перехваченным передачам.

За период с 2009 года испанец, сейчас представляющий « », совершил 1135 перехватов за 644 матча.

В десятку лучших вошли:

1. – 1135 перехватов за 644 игры.

2. – 938 за 444 игры.

3. – 911 за 452 игры.

4. – 895 за 508 игр.

5. Хавьер Маскерано – 872 за 388 игр.

6. Луис Густаво – 872 за 444 игры.

7. Лука Модрич – 865 за 616 игр.

8. Хави Мартинес – 840 за 335 игр.

9. Жереми Тулалан – 781 за 270 игр.

10. Йоан Кабай – 772 за 325 игр.

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