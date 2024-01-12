«В США уровень образования выше, чем в России. Серьезнее подход, нет разделения на умных и глупых, стараются найти сильные стороны и больше хвалить». Вратарь молодежки ЦСКА Сарраф об учебе

Вратарь молодежной команды ЦСКА рассказал об учебе в американской школе.

– В пятом классе я с родителями полетел туда на лето. В итоге остались на год, жили в Калифорнии. Пошел в школу, играл за местную команду, хотя оставаться поначалу совсем не хотел.

– Это почему?

– Думал, потеряю друзей из России, языка толком не знал. Но быстро привык – и товарищей нашел, и понимать стал.

А учеба там – кайф! Вокруг моей школы – огромный парк, два натуральных футбольных поля, баскетбольные площадки, все перемены проводили там. Отличные преподаватели. Помню одну историю…

– Такое мы любим.

– Однажды родители купили мне спортивный костюм какой-то бейсбольной команды. В нем прихожу на урок биологии. В конце меня подзывает учитель и говорит, что поставит мне три пятерки. Я не понимаю, что происходит, а он объясняет: «Ты пришел в костюме моей любимой команды!»

– Это все в каких классах?

– В России я должен был идти в четвертый, но в Штатах программа на год отстает от нашей, и я пошел в пятый. То есть я пропустил четвертый, но в пятом побывал дважды: когда вернулся в Москву, не дали пойти сразу в шестой.

– Сравнишь уровень образования?

– В Штатах выше. Серьезнее подход, нет разделения на умных и глупых – все равны. Там стараются найти твои сильные стороны и больше хвалить.

Я не до конца понимал язык, но, например, когда проходили дроби по математике, все улавливал, со всем справлялся.

Что еще бросалось в глаза: полкласса – иностранцы. Мой школьный друг Джастин – из Японии. Оставался у него на ночевку, играли вместе в футбол, – заявил Максим Сарраф.

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