«В США уровень образования выше, чем в России. Серьезнее подход, нет разделения на умных и глупых, стараются найти сильные стороны и больше хвалить». Вратарь молодежки ЦСКА Сарраф об учебе

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная Сирии по футболу Максим Сарраф Футбол

Вратарь молодежной команды ЦСКА рассказал об учебе в американской школе.

– В пятом классе я с родителями полетел туда на лето. В итоге остались на год, жили в Калифорнии. Пошел в школу, играл за местную команду, хотя оставаться поначалу совсем не хотел.

– Это почему?

– Думал, потеряю друзей из России, языка толком не знал. Но быстро привык – и товарищей нашел, и понимать стал.

А учеба там – кайф! Вокруг моей школы – огромный парк, два натуральных футбольных поля, баскетбольные площадки, все перемены проводили там. Отличные преподаватели. Помню одну историю…

– Такое мы любим.

– Однажды родители купили мне спортивный костюм какой-то бейсбольной команды. В нем прихожу на урок биологии. В конце меня подзывает учитель и говорит, что поставит мне три пятерки. Я не понимаю, что происходит, а он объясняет: «Ты пришел в костюме моей любимой команды!»

– Это все в каких классах?

– В России я должен был идти в четвертый, но в Штатах программа на год отстает от нашей, и я пошел в пятый. То есть я пропустил четвертый, но в пятом побывал дважды: когда вернулся в Москву, не дали пойти сразу в шестой.

– Сравнишь уровень образования?

– В Штатах выше. Серьезнее подход, нет разделения на умных и глупых – все равны. Там стараются найти твои сильные стороны и больше хвалить.

Я не до конца понимал язык, но, например, когда проходили дроби по математике, все улавливал, со всем справлялся.

Что еще бросалось в глаза: полкласса – иностранцы. Мой школьный друг Джастин – из Японии. Оставался у него на ночевку, играли вместе в футбол, – заявил Максим Сарраф.

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90 комментариев
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"В конце меня подзывает учитель и говорит, что поставит мне три пятерки. Я не понимаю, что происходит, а он объясняет: «Ты пришел в костюме моей любимой команды!»

– Сравнишь уровень образования?
– В Штатах выше. Серьезнее подход"
+169
-21
+148
Любой двоечник скажет, что образование там лучше, где нет разделения на умных и глупых и больше хвалят.
+86
-14
+72
Ответ AS26
"В конце меня подзывает учитель и говорит, что поставит мне три пятерки. Я не понимаю, что происходит, а он объясняет: «Ты пришел в костюме моей любимой команды!» – Сравнишь уровень образования? – В Штатах выше. Серьезнее подход"
Да, представляю реакцию либеральной половины спортса, если бы кто-то из спортсменов про такую историю с российским учителем рассказал
+69
-25
+44
Ответ SpalmerE
Комментарий скрыт
в ВС США служат почти полтора миллиона человек. и все добровольно, призыва там нет)
+30
-2
+28
Ответ AS26
"В конце меня подзывает учитель и говорит, что поставит мне три пятерки. Я не понимаю, что происходит, а он объясняет: «Ты пришел в костюме моей любимой команды!» – Сравнишь уровень образования? – В Штатах выше. Серьезнее подход"
Справедливое образование, оценивают знания!
+26
-2
+24
в среднем по стране образование лучше как раз в РФ. Не ручаюсь за поколение, выросшее последние 10 лет, но поколение 90-2000- точно умнее американцев, доводилось общаться со многими.
+34
-15
+19
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
Почему вам всем вечно надо факты? Если интересно, открой интернет и почитай. Очень много даже в американской прессе говориться, что образование катастрофически падает в штатах. Можно найти рассказы русских эмигрантов и тд. Как какие то беспомощные. И вам факты всегда нужны только если что то про запад плохое сказать. А если тут их будут облизывать, без фактов, вас все устраивает.
+25
-7
+18
Ну тут можно было бы поспорить насчет образования. Да, у нас оно сильно деградирует в последнее время, но и там, извините тоже не фонтан. Особенно в последнее время.
+30
-13
+17
Ответ SpalmerE
Комментарий скрыт
и тут приплел, молодец, держи 5 гривен.
+17
-5
+12
Ответ h-omykoms44
А как без разделения на умных и глупых? Глупый ведь не порок, а просто показатель)
Оно везде есть среди сверстников. Скорее речь идёт о преподавателях, которые стараются найти сильные стороны у разных детей. У нас же бывали моменты, что учитель мог на весь класс начать принижать кого-то называя двоечником и идиотом
+12
0
+12
Ответ ВождьВысокихОборотов
А это нам досталось от совка конечно, все равны, а если ты хоть чуть отличаешься - выписан из системы и всё))) не знаю даже сколько поколений должно пройти для очищения
Ну, когда-то, советская система образования считалась одной лучших в мире.
+15
-6
+9
Ответ Alex
А вот же первое интервью было такое, на радость ватной публике. Сейчас погонят его обратно в США)
А это на радость вам интервью?
+10
-2
+8
Если таких тупиц там держат в школах, то не такое и высокое
+11
-3
+8
Да, там можно положить ноги на стол, слушать музыку, ходить по классу - прямо во время занятий. Можно на задней парте с девочкой целоваться. Ничего не надо писать: учебник - он же рабочая тетрадь: поставил птичку напротив ответа, который считаешь верным, и хватит. Подход серьёзный.
+11
-4
+7
Образование там сильно разное, в зависимости от места проживания. В трущобах оно, скорее, условное...
+9
-2
+7
А вот и экспертное мнение подъехало (нет). Чтобы оценивать такие вещи, нужен более серьёзный подход, чем просто личное впечатление.
Не знаю, где образование лучше, но глупости говорят везде)
+8
-2
+6
да что уж говорить. там даже на мальчиков и девочек перестают делить. просто масса одинаково талантливых биологических субстанций классифицируемых как "ребёнок", но если он* оскорбится на это слово, то может сам выбрать термин самоопределения.
+7
-2
+5
Да, конечно, поэтому у среднестатистического американца Бразилия расположена в Европе, Эверест в Коннектикуте, а Африка это страна))
+7
-2
+5
Ответ Николай Николаев
спортсмен про образование! это уже смешно!!!
в США спортсмены с образованием. Так как профессиональный спорт там начинается в колледжах
+9
-4
+5
Ригобер ходит в футболке Реала и получает пятерки
+6
-2
+4
Ответ Николай Николаев
очень смешно))) в колледже они из-за парт не выходят)))
А вы эксперт в жизни в США?
+4
0
+4
Я часто слышу что на спортсе есть какие то либералы и вроде как это плохо, а кто тогда их оппоненты? Кто хорошие?
+3
0
+3
Ответ Николай Бойко
Да, представляю реакцию либеральной половины спортса, если бы кто-то из спортсменов про такую историю с российским учителем рассказал
да ладно, чего уж тут сравнивать. у нас прекрасное образование, люди со всего мира едут к нам учиться.
+5
-2
+3
Ответ Phantom1289
Почему вам всем вечно надо факты? Если интересно, открой интернет и почитай. Очень много даже в американской прессе говориться, что образование катастрофически падает в штатах. Можно найти рассказы русских эмигрантов и тд. Как какие то беспомощные. И вам факты всегда нужны только если что то про запад плохое сказать. А если тут их будут облизывать, без фактов, вас все устраивает.
Конечно, факты не нужны, просто ты так хочешь, этого достаточно.
+6
-3
+3
А как без разделения на умных и глупых? Глупый ведь не порок, а просто показатель)
+6
-3
+3
Ответ Румынский Клуж
А вы эксперт в жизни в США?
он видимо ЕХЗПЕРД по образованию 😜
+2
0
+2
Ответ ArnoNeputevy
Да, там можно положить ноги на стол, слушать музыку, ходить по классу - прямо во время занятий. Можно на задней парте с девочкой целоваться. Ничего не надо писать: учебник - он же рабочая тетрадь: поставил птичку напротив ответа, который считаешь верным, и хватит. Подход серьёзный.
это ты из за фильмов так говоришь ?)
+2
0
+2
Ответ Михон Мясной
Кем считалась-то? Газетой "Правда" ордена Ленина и Трудового Красного знамени?)
Явно людьми авторитетнее Михона Мясного))
+4
-2
+2
Ответ Luneville
Немаловажную роль здесь играет ген СТРАХА, закалённый миллионами разрушенных в лагерях человеческих судеб, стон которых до сих пор можно услышать по сей день. фанат Гвинеи-Биссау
Не могу с вами не согласиться. Знаете, недавно ездил в Анталью на отдых и увидел там сотрудника местной полиции, стало ну просто НЕРЕАЛЬНО страшно. Я стал думать, а почему так? Ничего логичнее, чем то, что оба моих деда были расстреляны НКВД, и этот страх так и остался во мне, я не нашёл.

P. S сам болел за сборную императорского Китая, но после прихода коммуняк, охладел к футболу...
+3
-1
+2
Почти стал героем нации, но в итоге провалился. Ведите следующего
+3
-1
+2
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