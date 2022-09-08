«Урал» подписал опорника сборной Гвинеи Сиссе и экс-защитника «Спартака» Филипенко

в последний день трансферного окна подписал двух новичков.

Состав команды пополнили защитник и опорник .

За клуб из Екатеринбурга 34-летний Филипенко будет выступать под 24-м номером. Филипенко уже прибыл в расположение «Урала» и провел первую тренировку в составе команды.

28-летний Сиссе взял в команде 6-й номер. Сегодня утром полузащитник сборной Гвинеи провел первую тренировку с «Уралом».

Фото: fc-ural.ru

Ранее Филипенко выступал за солигорский , БАТЭ, израильяский «Ашдод», «Маккаби» Тель-Авив, «Малагу» и «Спартак». Сиссе играл за бельгийские «Стандард», «Мехелен» и , а также провел два сезона в «Фулхэме».

Статистику Филипенко можно изучить здесь. Показатели Сиссе доступны по этой ссылке.