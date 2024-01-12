Мбаппе отчисляет 30% от доходов своих компаний благотворительному фонду своего имени. Об этом рассказала его мать: «Я предлагала переводить 50%»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе деньги Файза Ламари Футбол

Килиан Мбаппе отдает 30% доходов своих компаний на благотворительность.

В январе 2020-го нападающий «ПСЖ» создал фонд Inspired by KM, который дает возможность 98 детям из района Иль-де-Франс заниматься спортом и посещать культурные мероприятия.

В шоу Envoyé Spécial, которое выйдет на канале France 2 в следующий четверг, Файза Ламари, мать Килиана Мбаппе, рассказала, что он отчисляет на нужды фонда 30% от дохода своих компаний.

«Я сказала ему: «Давай переводить 50%». Но потом мы все обсудили и сошлись на 30%. Я сказала: «Если будет меньше 30%, я не буду этим заниматься! Тогда я выхожу на пенсию и делаю то же самое, что и все: еду в отпуск на Мальдивы. А не работаю на тебя», – сказала Ламари.

Мбаппе сказал, что благотворительный фонд для него важнее победы на ЧМ: «Он меняет гораздо больше вещей. Моя самая большая гордость»

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33 комментария
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Понимать бы, какая прибыль у его компаний. Он ведь не от зарплаты 30 процентов отдает.
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Ответ Роман
Похвально. Кто-то может кричать и осуждать при этом не переведя и рубль. А кто-то может хорошо зарабатывать и осуществлять благотворительность.
Он не со своей зарплаты переводит 30%

Сколько там его компании зарабатывают неизвестно

Но точно копейки, если сравнивать с его зарплатой и доходов от рекламных контрактов

Всё это пыль в глаза от жадной семейки, где мамаша правит
+30
-3
+27
А потом окажется, что эти фонды созданы на ту же мамку)
+22
-2
+20
Ответ Чернокожий
Только это чернокожий с трансгендером встречается, ничего страшного !?
Если посмотреть на ваш ник, станет ясно, что вы сейчас сделали каминг-аут. Первый в истории сообщества "Спортс.ру".

Аккуратнее с этим. У нас в стране все мужчины — потомственные гетеросексуалы. Всё остальное — крамольные мысли и помыслы, мы такое не приветствуем.
+7
-2
+5
😂😂😂🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️
+3
-1
+2
Ответ Злодей Спб
Бандиты и чиновники считают, что если 30% украденного перечислить на благотворительность, то карма очищается и "выходишь в ноль". Если 50%, то даже получаешь бонус к харизме и резистам :))
Ты точно в ту новость написал? Тут речь о футболисте.
+3
-1
+2
Ответ Vakhore
А потом окажется, что эти фонды созданы на ту же мамку)
))) Ты зришь в корень
+3
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+2
это для укрытия части доходов)
+2
0
+2
Ответ Роман
Какая разница с зарплаты или своих компаний он переводит? Смысл в другом. Сам факт, что он осуществляет благотворительность. Кто-то за всю жизнь и рубля не внесет, зато больше всех будет кричать сидя на диване.
Что ты несёшь? Для Мбаппе это не благотворительность, а инвестиция а свой пиар.
+3
-2
+1
Бандиты и чиновники считают, что если 30% украденного перечислить на благотворительность, то карма очищается и "выходишь в ноль". Если 50%, то даже получаешь бонус к харизме и резистам :))
+7
-6
+1
Я вот чего то не понял. 98 детей имеют возможность посещать культурные мероприятия и заниматься спортом. Ну пусть это Мбаппеше обходится по 5 штук евро каждый мальчонка в год. Это перебор, но ладно, возьмем для прикола. Выходит, от компаний Мбаппе 490 тысяч равно 30 % прибыли. То есть вся прибыль от компаний Мбаппе получается около 1,5 лимонов в год?
Для сведения, Мбаппе в ПСЖ зарабатывает 6 лямов в месяц, а не в год. А 490 тысяч - это меньше процента от его годового дохода в совокупности. Без учета каждые два года вымаливаемых гигантских подписных бонусов.
Это посчитал для тех, кто тут будет писать кипятком о невиданной щедрости семейки Киллиана и его в частности.
+2
-1
+1
Выхожу на пенсию и делаю как все, еду в отпуск на Мальдивы. Все пенсионеры так и делают.
+2
-1
+1
Ответ Роман
Похвально. Кто-то может кричать и осуждать при этом не переведя и рубль. А кто-то может хорошо зарабатывать и осуществлять благотворительность.
Брат тебя будут минусить глоры бчк
+4
-3
+1
Ответ Wiley Fox
Он не со своей зарплаты переводит 30% Сколько там его компании зарабатывают неизвестно Но точно копейки, если сравнивать с его зарплатой и доходов от рекламных контрактов Всё это пыль в глаза от жадной семейки, где мамаша правит
Чтобы так говорить, ты хоть раз помогал нуждающим
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0
Скорее всего, это схема ухода от налогов.
0
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0
Ответ Wiley Fox
Он не со своей зарплаты переводит 30% Сколько там его компании зарабатывают неизвестно Но точно копейки, если сравнивать с его зарплатой и доходов от рекламных контрактов Всё это пыль в глаза от жадной семейки, где мамаша правит
И что? Может это копейки 500 тысяч евро или миллион но это деньги Может изменить чью-то жизнь.
+1
-1
0
Ответ Чернокожий
Только это чернокожий с трансгендером встречается, ничего страшного !?
Кринге
0
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Ответ ParvizLNDRreal
😂😂😂🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️
Согласен, непорядок у неё в мансарде !
Обвинить собственного сына в жадности )
Или эти люди находятся уже настолько в своем мире , что живут под собою не чуя страны ?
Соей французской )
0
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Ответ Madhamish
Я вот чего то не понял. 98 детей имеют возможность посещать культурные мероприятия и заниматься спортом. Ну пусть это Мбаппеше обходится по 5 штук евро каждый мальчонка в год. Это перебор, но ладно, возьмем для прикола. Выходит, от компаний Мбаппе 490 тысяч равно 30 % прибыли. То есть вся прибыль от компаний Мбаппе получается около 1,5 лимонов в год? Для сведения, Мбаппе в ПСЖ зарабатывает 6 лямов в месяц, а не в год. А 490 тысяч - это меньше процента от его годового дохода в совокупности. Без учета каждые два года вымаливаемых гигантских подписных бонусов. Это посчитал для тех, кто тут будет писать кипятком о невиданной щедрости семейки Киллиана и его в частности.
Любая сумма на благотворительность это хорошо, особенно пол ляма. А такие как ты только критиковать могут, мол мало отдал, а сам то сколько на благотворительность перечисляешь?
0
0
0
Ответ Wiley Fox
Он не со своей зарплаты переводит 30% Сколько там его компании зарабатывают неизвестно Но точно копейки, если сравнивать с его зарплатой и доходов от рекламных контрактов Всё это пыль в глаза от жадной семейки, где мамаша правит
Жадная мамаша и сын, который ее собственность
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Из одного кармана в другой) Ещё и с профитом, учитывая что во многих странах расходы на благотворительность не облагаются налогом.
0
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О чем новость? Что мамка Мбаппе жадная или сам Мбаппе жадный, хотела 50%, но в итоге сошлись на 30, и на меньше 30% никак не была согласна? Скорее, Мбаппе жадный - чтобы не платить наемному директору, бесплатно уболтал мать, хотя она хотела на Мальдивах чиллить)) Сериал-сага Мбаппе приобретает сюжет мыльной оперы.))
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одно дело отщипнуть 30% от МРОТ другое дело от бесконечного количества бабла.
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А что его мать скажет о том, что черепах каждый вечер играет глубочайшие и нежнейшие минуэты на кожаной флейте своему трансгендеру? Как-то все резко забыли о том, что он встречается с трансом.
+1
-1
0
верим
0
0
0
Не верю
+2
-2
0
Только это чернокожий с трансгендером встречается, ничего страшного !?
+4
-4
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