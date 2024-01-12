Мбаппе отчисляет 30% от доходов своих компаний благотворительному фонду своего имени. Об этом рассказала его мать: «Я предлагала переводить 50%»
Килиан Мбаппе отдает 30% доходов своих компаний на благотворительность.
В январе 2020-го нападающий «ПСЖ» создал фонд Inspired by KM, который дает возможность 98 детям из района Иль-де-Франс заниматься спортом и посещать культурные мероприятия.
В шоу Envoyé Spécial, которое выйдет на канале France 2 в следующий четверг, Файза Ламари, мать Килиана Мбаппе, рассказала, что он отчисляет на нужды фонда 30% от дохода своих компаний.
«Я сказала ему: «Давай переводить 50%». Но потом мы все обсудили и сошлись на 30%. Я сказала: «Если будет меньше 30%, я не буду этим заниматься! Тогда я выхожу на пенсию и делаю то же самое, что и все: еду в отпуск на Мальдивы. А не работаю на тебя», – сказала Ламари.
Мбаппе сказал, что благотворительный фонд для него важнее победы на ЧМ: «Он меняет гораздо больше вещей. Моя самая большая гордость»
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Сколько там его компании зарабатывают неизвестно
Но точно копейки, если сравнивать с его зарплатой и доходов от рекламных контрактов
Всё это пыль в глаза от жадной семейки, где мамаша правит
Аккуратнее с этим. У нас в стране все мужчины — потомственные гетеросексуалы. Всё остальное — крамольные мысли и помыслы, мы такое не приветствуем.
Для сведения, Мбаппе в ПСЖ зарабатывает 6 лямов в месяц, а не в год. А 490 тысяч - это меньше процента от его годового дохода в совокупности. Без учета каждые два года вымаливаемых гигантских подписных бонусов.
Это посчитал для тех, кто тут будет писать кипятком о невиданной щедрости семейки Киллиана и его в частности.
Обвинить собственного сына в жадности )
Или эти люди находятся уже настолько в своем мире , что живут под собою не чуя страны ?
Соей французской )