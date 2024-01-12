Мбаппе отчисляет 30% от доходов своих компаний благотворительному фонду своего имени. Об этом рассказала его мать: «Я предлагала переводить 50%»

Килиан Мбаппе отдает 30% доходов своих компаний на благотворительность.

В январе 2020-го нападающий «ПСЖ» создал фонд Inspired by KM, который дает возможность 98 детям из района Иль-де-Франс заниматься спортом и посещать культурные мероприятия.

В шоу Envoyé Spécial, которое выйдет на канале France 2 в следующий четверг, Файза Ламари, мать Килиана Мбаппе, рассказала, что он отчисляет на нужды фонда 30% от дохода своих компаний.

«Я сказала ему: «Давай переводить 50%». Но потом мы все обсудили и сошлись на 30%. Я сказала: «Если будет меньше 30%, я не буду этим заниматься! Тогда я выхожу на пенсию и делаю то же самое, что и все: еду в отпуск на Мальдивы. А не работаю на тебя», – сказала Ламари.

Мбаппе сказал, что благотворительный фонд для него важнее победы на ЧМ: «Он меняет гораздо больше вещей. Моя самая большая гордость»

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