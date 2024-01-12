Саудовцы не будут так сильно тратиться на звезд после смягчения лимита на легионеров. Сосредоточатся на талантах из академий

Теги возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда лимит на легионеров Футбол

Чемпионат Саудовской Аравии изменит политику после смягчения лимита на легионеров.

Летом разрешенное число иностранцев в заявках саудовских команд увеличится с восьми до десяти.

По данным Daily Mail, смягчение лимита на легионеров – часть новой стратегии саудовских клубов. Теперь они планируют обратить внимание на лучших игроков в академиях Европы, Южной Америки и других регионов.

После закупки на 700 миллионов фунтов, в рамках которой в клубы из чемпионата Саудовской Аравии перешли Криштиану Роналду, Неймар и Карим Бензема, лига планирует сменить направление деятельности.

Журналист Бен Джейкобс добавляет, что каждый клуб будет обязан зарегистрировать хотя бы одного саудовского игрока, рожденного в 1998 году или позже. В матчах чемпионата смогут играть лишь 8 из 10 зарегистрированных иностранцев (на кубковые игры это ограничение не распространяется). Размер заявки сократят – с 30 до 25 игроков.

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9 комментариев
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Ответ Гиперактивный осьминог
Ладно звезды прошлого устраивают себе богатую пенсию, но поехать из лучших академий Европы в чемпионат пустыни в молодом возрасте... Надо очень не любить футбол и любить деньги
Ждём в Аравии толпы бразильцев получается, они только за деньги и играют
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Ладно звезды прошлого устраивают себе богатую пенсию, но поехать из лучших академий Европы в чемпионат пустыни в молодом возрасте... Надо очень не любить футбол и любить деньги
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Ответ Гиперактивный осьминог
Ладно звезды прошлого устраивают себе богатую пенсию, но поехать из лучших академий Европы в чемпионат пустыни в молодом возрасте... Надо очень не любить футбол и любить деньги
из Европы может и не поедут, а из Южной Америки дай клубу 30 млн за любого перспективного игрока, его никто спрашивать не будет, отправят экспресс доставкой с бантиком
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Все пишут так как будто бы в клубах СА осталось много вакансий. Как раз уже после летнего трансфера почти исчерпан лимит на легионеров. возрастных. т.е. за 23 года. Можно брать только молодых футболистов из Европы,максимум 2 игрока на клуб
Итого на все клубы высшей лиги СА всего лишь 36 молодых легионеров.
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а есть таланты в академии?!
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Ну это очевидно было, что столько, сколько летом, они не будут больше тратить за одно окно, просто они решили приобрести столько футболистов одномоментно, чтоб сразу повысить уровень лиги, а не растягивать закупку на 3/5/7 лет, ибо деньги есть сразу и никакой финансовый фэйр-плей им не страшен, по факту они себе сразу по целой команде легионеров покупали, не менять же их каждое окно
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Саудовцам стоило бы кучей привлекать детских и юношеских тренеров из топовых академий Европы и Южной Америки, разумеется с переводчиками. Если по трансферам, то лучше скупать молодые таланты из Южной Америки, чем пенсов
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Ответ Гиперактивный осьминог
Ладно звезды прошлого устраивают себе богатую пенсию, но поехать из лучших академий Европы в чемпионат пустыни в молодом возрасте... Надо очень не любить футбол и любить деньги
Габри Вейга передает привет
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