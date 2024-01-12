Саудовцы не будут так сильно тратиться на звезд после смягчения лимита на легионеров. Сосредоточатся на талантах из академий

Чемпионат Саудовской Аравии изменит политику после смягчения лимита на легионеров.

Летом разрешенное число иностранцев в заявках саудовских команд увеличится с восьми до десяти.

По данным Daily Mail, смягчение лимита на легионеров – часть новой стратегии саудовских клубов. Теперь они планируют обратить внимание на лучших игроков в академиях Европы, Южной Америки и других регионов.

После закупки на 700 миллионов фунтов, в рамках которой в клубы из чемпионата Саудовской Аравии перешли Криштиану Роналду, Неймар и Карим Бензема, лига планирует сменить направление деятельности.

Журналист Бен Джейкобс добавляет, что каждый клуб будет обязан зарегистрировать хотя бы одного саудовского игрока, рожденного в 1998 году или позже. В матчах чемпионата смогут играть лишь 8 из 10 зарегистрированных иностранцев (на кубковые игры это ограничение не распространяется). Размер заявки сократят – с 30 до 25 игроков.

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