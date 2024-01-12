Дайер о переходе в «Баварию»: «Осуществление мечты. В детстве мечтаешь оказаться в таком клубе»

Эрик Дайер высказался о переходе в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Мюнхенский клуб арендовал защитника, у которого 198 минут в этом сезоне за « », с опцией выкупа.

«Этот переход – осуществление мечты, потому что в детстве ты мечтаешь однажды оказаться в таком клубе, как « ».

«Бавария» – один из крупнейших клубов мира с невероятной историей. Хочу помочь команде своей гибкостью в обороне. С нетерпением жду работы с новыми партнерами и знакомства с фанатами на «Альянц Арене», который, по моему мнению, является одним из самых прекрасных стадионов мира», – сказал .

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