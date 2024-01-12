Дайер о переходе в «Баварию»: «Осуществление мечты. В детстве мечтаешь оказаться в таком клубе»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Эрик Дайер Футбол

Эрик Дайер высказался о переходе в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Мюнхенский клуб арендовал защитника, у которого 198 минут в этом сезоне за «Тоттенхэм», с опцией выкупа.

«Этот переход – осуществление мечты, потому что в детстве ты мечтаешь однажды оказаться в таком клубе, как «Бавария».

«Бавария» – один из крупнейших клубов мира с невероятной историей. Хочу помочь команде своей гибкостью в обороне. С нетерпением жду работы с новыми партнерами и знакомства с фанатами на «Альянц Арене», который, по моему мнению, является одним из самых прекрасных стадионов мира», – сказал Дайер.

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12 комментариев
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Очень надеюсь что Байер выстоит и возьмёт чемпионство! не в хэйт переходящим за лёгким трофеем. Удачи Хаби с его командой!
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Ответ Alexandr Bychkov
Англичанин мечтал играть в немецком клубе. Ок
он не сказал что мечтал играть в баварии, он сказал что мечта любого играть в ТАКОМ клубе.
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Ответ Alexandr Bychkov
Англичанин мечтал играть в немецком клубе. Ок
Ну он нетипичный анг.
Он же воспитанник Спортинга, то есть плоть от плоти континентального футбола.
+1
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Хери скучно без друзей? Защитник он посредственный
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бесконечно смотреть можно на 3 вещи;
-)как течет вода
-)как горит огонь
-)как футболист переходит именно в тот клуб,где мечтал играть в детстве
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Не тянет апл.бундесферма самое то для Дайера
+2
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Удачи Дайеру, Кейн замолвил словечко кажись)
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Если даже ты покинул Тоттенхэм , Тоттенхэм не покидает тебя. с. Харри Кейн
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Ответ NickFourteen
Хери?
Кейну
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Ответ che kaif
Не тянет апл.бундесферма самое то для Дайера
А на закате можно и в лигу 1 перейти
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