Дайер о переходе в «Баварию»: «Осуществление мечты. В детстве мечтаешь оказаться в таком клубе»
Эрик Дайер высказался о переходе в «Баварию» из «Тоттенхэма».
Мюнхенский клуб арендовал защитника, у которого 198 минут в этом сезоне за «Тоттенхэм», с опцией выкупа.
«Этот переход – осуществление мечты, потому что в детстве ты мечтаешь однажды оказаться в таком клубе, как «Бавария».
«Бавария» – один из крупнейших клубов мира с невероятной историей. Хочу помочь команде своей гибкостью в обороне. С нетерпением жду работы с новыми партнерами и знакомства с фанатами на «Альянц Арене», который, по моему мнению, является одним из самых прекрасных стадионов мира», – сказал Дайер.
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Он же воспитанник Спортинга, то есть плоть от плоти континентального футбола.
-)как течет вода
-)как горит огонь
-)как футболист переходит именно в тот клуб,где мечтал играть в детстве