Крауч о фото «пришельцев» в Бразилии: «Мы были на семейном отдыхе, просим уважать нашу личную жизнь»
Питер Крауч пошутил на тему обнаружения «пришельцев» в в Бразилии.
Ранее туристы в Бразилии уверяли, что сфотографировали на вершине холма двух существ, которые, по их мнению, являются пришельцами.
Туристка Сара Далете заметила причудливые фигуры на вершине холма, когда была с семьей на острове Илья-ду-Мел.
Женщина отметила, что «пришельцы» были около 3 метров в высоту и активно двигали руками. Она выложила видео с ними.
Некоторые люди в соцсетях отметили, что, вероятно, «пришельцы» – это всего лишь другие путешественники.
Фото: скрншот из видео Сары Далете
«Мы были на семейном отдыхе, поэтому просим уважать нашу личную жизнь в это время», – написал в соцсетях экс-футболист сборной Англии, «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», вероятно, пошутив из-за своего сходства с фигурой «пришельца».
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— Девственником.
Через ещё пару лет: "Помните пришельцев, которых встретила туристка Сара Далете в Бразилии, и на которых ответил Крауч? Расскажем, где возможна ещё жизнь в космосе"
Позже: "Возможно, пришельцы, которых встретила туристка Сара Далете в Бразилии, это проект Аненерби. Аналитика от Глебчика, в которой он раскрывает тайну связи пришельцев и того самого Крауча"
И завершит всё это дело классика: "Спартак после 1 круга на 8 месте. До первого места 12 очков. Если прикупить парочку трёхметровых пришельцев, которых 5 лет назад встретила туристка Сара Далете в Бразилии, то можно замахнуться на золото".
Ах, да, забыл: "Предлагаем сборной медиалиги организовать матч с теми пришельцами, которых встретила туристка Сара Далете в Бразилии. Мы расскажем, почему это космическое событие сделает медиафутбол главным спортом в России, а этот пост наберёт одни плюсы"