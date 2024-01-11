Крауч о фото «пришельцев» в Бразилии: «Мы были на семейном отдыхе, просим уважать нашу личную жизнь»

Теги Ливерпуль Питер Крауч Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм ахахаха Футбол

Питер Крауч пошутил на тему обнаружения «пришельцев» в в Бразилии.

Ранее туристы в Бразилии уверяли, что сфотографировали на вершине холма двух существ, которые, по их мнению, являются пришельцами.

Туристка Сара Далете заметила причудливые фигуры на вершине холма, когда была с семьей на острове Илья-ду-Мел.

Женщина отметила, что «пришельцы» были около 3 метров в высоту и активно двигали руками. Она выложила видео с ними. 

Некоторые люди в соцсетях отметили, что, вероятно, «пришельцы» – это всего лишь другие путешественники.

Фото: скрншот из видео Сары Далете

«Мы были на семейном отдыхе, поэтому просим уважать нашу личную жизнь в это время», – написал в соцсетях экс-футболист сборной Англии, «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», вероятно, пошутив из-за своего сходства с фигурой «пришельца».

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26 комментариев
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А у Крауча все хорошо с чувством юмора)
+107
-2
+105
Ответ Николай Бойко
А у Крауча все хорошо с чувством юмора)
— Кем бы вы были, если бы не стали футболистом?
— Девственником.
+67
-2
+65
Ответ Сергей Зотов
Спустя пару лет выйдет статья на Спортсе "Пришельцы, которых встретила туристка Сара Далете в Бразилии. Где они сейчас?" Через ещё пару лет: "Помните пришельцев, которых встретила туристка Сара Далете в Бразилии, и на которых ответил Крауч? Расскажем, где возможна ещё жизнь в космосе" Позже: "Возможно, пришельцы, которых встретила туристка Сара Далете в Бразилии, это проект Аненерби. Аналитика от Глебчика, в которой он раскрывает тайну связи пришельцев и того самого Крауча" И завершит всё это дело классика: "Спартак после 1 круга на 8 месте. До первого места 12 очков. Если прикупить парочку трёхметровых пришельцев, которых 5 лет назад встретила туристка Сара Далете в Бразилии, то можно замахнуться на золото". Ах, да, забыл: "Предлагаем сборной медиалиги организовать матч с теми пришельцами, которых встретила туристка Сара Далете в Бразилии. Мы расскажем, почему это космическое событие сделает медиафутбол главным спортом в России, а этот пост наберёт одни плюсы"
Лучше так: "Как про*рать жизнь в комментах на Sports.ru. История Сергея Зотова"
+25
-2
+23
Только этой темы ещё нехватало на спортсе )))
+26
-8
+18
Спустя пару лет выйдет статья на Спортсе "Пришельцы, которых встретила туристка Сара Далете в Бразилии. Где они сейчас?"

Через ещё пару лет: "Помните пришельцев, которых встретила туристка Сара Далете в Бразилии, и на которых ответил Крауч? Расскажем, где возможна ещё жизнь в космосе"

Позже: "Возможно, пришельцы, которых встретила туристка Сара Далете в Бразилии, это проект Аненерби. Аналитика от Глебчика, в которой он раскрывает тайну связи пришельцев и того самого Крауча"

И завершит всё это дело классика: "Спартак после 1 круга на 8 месте. До первого места 12 очков. Если прикупить парочку трёхметровых пришельцев, которых 5 лет назад встретила туристка Сара Далете в Бразилии, то можно замахнуться на золото".

Ах, да, забыл: "Предлагаем сборной медиалиги организовать матч с теми пришельцами, которых встретила туристка Сара Далете в Бразилии. Мы расскажем, почему это космическое событие сделает медиафутбол главным спортом в России, а этот пост наберёт одни плюсы"
+20
-7
+13
ренспорц тв
+11
-2
+9
Ответ Леван Мкртчян
Чтобы определить Крауча , как трехметрового инопланетянина (со слов туристки) ,нужно чтобы он посадил на плечи Месси и бегал по холмам Илья-ду-Мел
Тогда бы новость была типа: «трехметровый инопланетянин предположительно состоял из двоих частей, одной из которых был, вероятно, кыштымский карлик, а второй, говорил на английском, но его личность до сих пор не установлена»
+5
-1
+4
расти, Крауч!
+4
0
+4
А я был бы не против, если бы это действительно были пришельцы
+3
0
+3
Ответ Роман
sports скоро проведет своё расследование и откроет нам истину
"Где сейчас пришельцы из Бразилии, пост о которых прокомментировал Крауч"
+3
-1
+2
Крауч позитивненький перчик :)
+1
0
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Бггг))
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-1
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Ну Крауч не 3 метра, 2,5 примерно, врет туристка
0
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0
Рен-ТВ напряглись 😁
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0
Ответ Роман
sports скоро проведет своё расследование и откроет нам истину
Sports филиал РенТв?)
0
0
0
Ответ JENNINGS
Только этой темы ещё нехватало на спортсе )))
🤣🤣🤣🤣
+1
-1
0
Вот sports, всегда найдет, что то, чтобы приклеить и сделать из него новость. THE SUN sports.
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туристка наверно нормально наложила)
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В Бразилии вообще ничего не происходит что-ли? Какие пришельцы?))
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А ведь это фото выглядит жутко
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Кто-то пересмотрел X-files недавно)
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Бразильские пришельцы, где они сейчас.
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Месси сильно пониже ростом
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