Крауч о фото «пришельцев» в Бразилии: «Мы были на семейном отдыхе, просим уважать нашу личную жизнь»

Питер Крауч пошутил на тему обнаружения «пришельцев» в в Бразилии.

Ранее туристы в Бразилии уверяли, что сфотографировали на вершине холма двух существ, которые, по их мнению, являются пришельцами.

Туристка Сара Далете заметила причудливые фигуры на вершине холма, когда была с семьей на острове Илья-ду-Мел.

Женщина отметила, что «пришельцы» были около 3 метров в высоту и активно двигали руками. Она выложила видео с ними.

Некоторые люди в соцсетях отметили, что, вероятно, «пришельцы» – это всего лишь другие путешественники.

Фото: скрншот из видео Сары Далете

«Мы были на семейном отдыхе, поэтому просим уважать нашу личную жизнь в это время», – написал в соцсетях экс-футболист сборной Англии, « » и « », вероятно, пошутив из-за своего сходства с фигурой «пришельца».

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