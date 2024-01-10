Иран — Палестина: прогноз на матч 14 января 2024, Кубок Азии

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14 января, в воскресенье, сборные Ирана и Палестины проведут матч 1-го тура группового этапа Кубка Азии. Встреча пройдет в катарском Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и начнется в 20:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5); ТБ 2,5.

Иран

 

Иран — традиционно один из фаворитов Кубка Азии. Правда, трехкратные победители континентального первенства в последний раз брали золото в 1976 году, но все равно каждый раз класс команды позволяет бороться за самые высокие места. На последнем турнире в 2019 году иранцы дошли до полуфинала и таким образом взяли бронзу.

Как и большинство команд перед турниром в Катаре Иран успел провести два контрольных матча. В первой игре иранцы были сильнее Буркина-Фасо (2:1), а затем разгромили Индонезию (5:0).

После эры иностранных тренеров сборную Ирана теперь возглавляет местный специалист Амир Галенои. При нем команда выглядит достаточно уверенно: в тринадцати играх иранцы лишь дважды сыграли вничью, а все остальные матчи выиграли.

Ничья была в том числе и в товарищеском матче против сборной России в марте прошлого года — в Тегеране команды сыграли 1:1.

Все главные звезды Ирана смогут сыграть на Кубке Азии. Нападающие Мехди Тареми из «Порту» и Сердар Азмун из итальянской «Ромы» в строю и готовы штамповать голы в ворота соперников.

Также на турнире сыграет футболист из российской Премьер-лиги Мохаммед Мохеби, представляющий «Ростов». Также в составе и Сеид Эззатоллахи, который тоже ранее играл за «Ростов», махачкалинский «Анжи» и пермский «Амкар».

Палестина

 

Для сборной Палестины этот Кубок Азии станет третьим в истории страны. В 2015 и 2019 годах команда квалифицировалась на турнир, но дальше группового этапа пройти не смогла.

Предпосылок к тому, что Палестина сможет в этот раз выйти в плей-офф, особо нет. Все-таки сборные Ирана и ОАЭ сильнее, и именно они должны выходить из группы С.

К тому же у палестинцев нет ярких звезд в команде. Можно только отметить нападающего Одая Дабаг, который играет за «Шарлеруа» в чемпионате Бельгии.

Тренирует команду тунисский специалист Макрам Дабуб.

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Иран — Палестина: история личных встреч

 

Команды лишь три раза встречались между собой, и все три игры были товарищескими. В 2018 году команды разошлись миром (1:1), а до этого, в 2008 и 2011 годах, иранцы выиграли 3:0 и 7:0.

Иран — Палестина: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

  • Победа Ирана — 1.23
  • Ничья — 6.3
  • Победа Палестины — 12.21

Иран должен брать три очка на старте турнира, чтобы не осложнять себе задачу выхода из группы. Скорее всего, победа получится уверенной, поэтому можно взять победу Ирана с форой -1,5 за 1.64.

Также наверняка в матче будет забито более двух голов, так что рекомендуем взять ставку ТБ 2,5 за 1.71.

Где смотреть матч Иран – Палестина

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Иран – Палестина
Дата проведения
14 января, 20.30, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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