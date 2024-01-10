Сборная Ирана – Сборная Палестины где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 14 января
В воскресенье, 14 января, сыграют сборная Ирана и сборная Палестины в рамках Кубка Азии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Ирана – сборная Палестины
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Сборная Палестины: все новости
Кубок Азии по футболу: все новости