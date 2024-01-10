Сборная Ирана – Сборная Палестины где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 14 января

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В воскресенье, 14 января, сыграют сборная Ирана и сборная Палестины в рамках Кубка Азии по футболу.

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Во сколько играют сборная Ирана – сборная Палестины

  • Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

Сборная Ирана: все новости

Сборная Палестины: все новости

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Прогноз на матч Иран – Палестина

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