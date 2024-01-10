Милан – Рома, прогноз на матч 14 января 2024, Серия А

Начинается 20-й тур чемпионата Италии, начинается второй круг Серии А сезона 2023/2024. Фактически пройден экватор чемпионата. В рамках 20-го тура встретятся «Милан» и «Рома»: они играли на самом старте чемпионата, в 3-м туре, и тогда «Милан» победил в гостях 2:1. При обзоре предстоящей встречи нельзя не учитывать то, что обе команды участвовали в Кубке Италии, но неожиданно вместе оттуда вылетели: «Милан» уступил «Аталанте», а «Рому» выбил «Лацио». Итак, в каком состоянии находятся «дьяволы» и «волки»?

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Милан

19-й тур и первая половина чемпионата Италии завершились для «Милана» матчем против «Эмполи», в котором «россонерри» забили три безответных мяча. По голу на свой счёт записали Рубен Лофтус-Чик, Оливье Жиру и Шака Траоре: Жиру с 9 голами является лучшим бомбардиром клуба и идёт на втором месте в рейтинге бомбардиров Серии А. Тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил, что его команда прибавляет с каждым матчем. Однако набранные три очка не сильно влияют на ситуацию: до вечного врага в лице «Интера» ещё 9 очков отставания, а самому Жиру ещё нужно минимум 7 голов, чтобы хотя бы сравняться с «интеровским» Лаутаро Мартинесом (если он сам не забьёт ещё). Игра против «Ромы» должна принести как минимум 3 очка, а как максимум уверенность в игровой схеме и возможности догнать лидера чемпионата.

В Кубке дела у «Милана», забегая вперёд, закончились пшиком. Конечно, в первом раунде «россонерри» попросту не заметили «Кальяри» и растоптали их со счётом 4:1. Ну а дальше команде Стефано Пиоли выпала «Аталанта», которая отняла очки в Серии А у «Ромы» (да, оба участника предстоящего матча успели померяться силами с «Аталантой»). И вот там-то «Милан» и споткнулся: Рафаэл Леау открыл счёт, забив гол «в раздевалку»… но между этим голом и перерывом своим ударом «в раздевалку» ответил Тен Компейнерс. И он же во втором тайме с пенальти, заработанного Алексеем Миранчуком, нанёс точный удар, который вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка.

Статистика гласит, что течение 21 года «дьяволам» из Милана не покоряется Кубок Италии. В финале они не играют уже 6 лет, а вылет на стадии четвертьфинала стал для них вторым подряд. Теперь «Милану» придется рассредоточить силы на Серии А и на Лиге Европы, куда их милостиво «выпроводили» в декабре «ПСЖ» и «Боруссия». Игра против «Ромы» должна показать, есть ли у «Милана» потенциал сделать это. Последующие туры покажут, сможет ли «Милан» добиться максимальных результатов.

Рома

У римского клуба и Жозе Моуринью в частности дела идут, мягко говоря, плохо. Под Новый год в Серии А они играли в гостях с «Ювентусом»: немного превосходя туринцев в контроле мяча, по ударам «Рома» уступила. А вот одного удара Адриена Рабьо с передачи Душана Влаховича хватило «Юве» для минимальной победы. Выход Сердара Азмуна под конец встречи особо ничего не изменил.

Прошедшая 7 января встреча против «Аталанты» завершилась очередной очковой потерей в виде ничьи 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме: Пауло Дибала с пенальти сравнял счёт после быстрого гола Тена Компейнерса (голевую передачу отдал Алексей Миранчук). Впрочем, даже не очковая потеря оказалась главной неприятностью: под конец матча Жозе Моуринью так разозлился в адрес арбитра, что выскочил на газон и обругал арбитра, не стесняясь в выражениях, за что немедленно был удалён с поля. Поэтому на игре против «Милана» главного тренера не будет.

И в довершение всего Кубок Италии, откуда «Рома» тоже вылетела. 3 января она взяла верх над «Кремонезе» на первой же стадии со счётом 2:1, но в следующем раунде попала на «Лацио» – игры против «орлов» всегда были наиболее острыми для «волков», но последние очные встречи вряд ли можно было назвать зрелищными, с точки зрения тотала. В этот раз сбылись прогноз на небольшой тотал… и худшие опасения «волков». Никакой содержательной игры – всего два удара в створ ворот. Ну а 51-я минута и пенальти в исполнении Маттиа Дзакканьи поставили точку в кубковой кампании «Ромы». Нелишне упомянуть, что в конце матча судья удалил Сердара Азмуна («Лацио» тоже остался в меньшинстве из-за Педро)...

В общем, печальный итог для Моуринью лично и для его команды накануне очень ответственного матча. Отчасти уравнять шансы может то, что «Милан» тоже вылетел из Кубка, поэтому будет тоже не в духе. Но всё же разницу в результатах и классе команд нельзя так просто взять и нивелировать. А с учётом того, что впереди Лига Европы, задача для «Ромы» усложняется до предела.

Прогноз на матч Ланс – ПСЖ

Прогноз

Время встречи: 14 января, 22:45 по московскому времени. Место встречи: Милан, стадион «Джузеппе Меацца». «Роме» нужно любой ценой выигрывать, чтобы не остаться без еврокубковой путёвки и чтобы как-нибудь взять реванш (пусть заочный) у «Лацио» за вылет из кубка. «Милану» нужно бороться в каждом матче за победу, чтобы хотя бы попытаться сократить отставание от «Ювентуса». Google перед этим матчем распределил вероятности исходов следующим образом: 44% на победу «Милана», 29% на ничью и 27% на победу «Ромы».

Если отталкиваться от толкования ставок на двойные исходы (победа / ничья или победа любой из команд), то шансы у «Ромы» не остаться с «баранкой» всё-таки есть, но о победе речи пока не идёт. Если вспомнить статистику очных встреч, которую можно подробно изучить на Transfermarkt, то последний раз «Рома» побеждала «Милан» 4,5 года тому назад. 27 октября 2019 года в 9-м туре серии А она выиграла дома со счётом 2:1. В последующих восьми матчах три раза фиксировалась ничья, остальные 5 раз «Милан» брал верх. В 3-м туре этого сезона «россонерри» взяли в гостях верх со счётом 2:1.

Более подробную информацию о раскладах на эту игру предоставляет букмекерская контора BetBoom. По её данным, на победу «Милана» предлагается коэффициент 2.17, на ничью 3.29, а на победу «Ромы» 3.59. Шансы на ничью и на успех «Ромы» приблизительно одинаковы по вероятности что у Google, что у BetBoom, но всё же коэффициенты на то, что «Рома» наберёт какие-никакие очки, невысоки: конторой предлагается коэффициент 1.72 на то, что «Рома» либо победит, либо сыграет вничью. На победу любой из команд даётся кэф 1.35, а на то, что будет ничья или победа «Милана», он составляет 1.3. А если будет принято решение, что Жозе Моуринью пропустит больше одной встречи за своё поведение, то кэфы на победу «Ромы» не только в этом туре, но и в последующем против «Вероны» могут подняться ещё выше.

От исходов мы перейдём к тоталам. На этот матч букмекеры предлагают тотал меньше 2.5 за 1.69, в то время как тотал больше этой отметки достигает 2.22. Для Италии большой тотал – это не столько непозволительная роскошь, сколько часто нецелесообразная вещь. Но всё же давайте посмотрим, каковы были результаты пяти предыдущих встреч для «Милана». Это три прошлогодних матча и две игры, проведённые уже в новом году.

22 декабря 2023. Серия А. Салернитана 2:2 Милан.

30 декабря 2023. Серия А. Милан 1:0 Сассуоло.

2 января 2024. Кубок Италии. Милан 4:1 Кальяри.

7 января 2024. Серия А. Эмполи 0:3 Милан.

10 января 2024. Кубок Италии. Милан 1:2 Аталанта.

Ну вот тут у «Милана» попались очень удачно в Новом году два соперника, которым он назабивал 7 мячей на двоих. Тотал больше 3.5 предлагается в игре против «Ромы» с коэффициентом 4, а просто больше 3 – с коэффициентом 3.25. Впрочем, не стоит забывать, что и очковые потери у «россонерри» случались (ничья с «Салернитаной»). Тотал меньше 3.5 предлагается с кэфом 1.26, а меньше 3 – с кэфом 1.36.

Как уже говорилось выше, в играх «Ромы» и «Лацио» был невысокий тотал (меньше 1.5), который сработал и в Кубке, когда «орлам» и одного гола хватило, чтобы выбить «Рому». Давайте ещё раз вспомним, с какими результатами и тоталами к этому туру подошли «волки».

23 декабря 2023. Серия А. Рома 2:0 Наполи.

30 декабря 2023. Серия А. Ювентус 1:0 Рома.

3 января 2024. Кубок Италии. Рома 2:1 Кремонезе.

7 января 2024. Серия А. Рома 1:1 Аталанта.

10 января 2024. Кубок Италии. Лацио 1:0 Рома.

Как видим, ничего ободряющего особо и нет. Единственная значимая победа одержана над «Наполи», который уже и на чемпионство не претендует, хотя ещё преследует «Рому». А вот неудач тут хватает: в шести матчах три поражения (два в Серии А от «Болоньи» и «Ювентуса», одно в кубке от «Лацио»). Ну и небольшой тотал, который в четырёх случаях оказывался меньше 2.5. Впрочем, очередные 0:1 вряд ли мы увидим: коэффициент 3.05 отбивает такое желание ставить (хотя мало ли что может произойти).

Если заводить разговор о конкретных тоталах команд, то у «Милана» оптимальным, по версии BetBoom, будет тотал больше 1.25 или меньше 1.25 с коэффициентами 1.8 и 2.03 соответственно. Вариант с тоталом больше 1.5 кажется рискованным при коэффициенте 2.31, а вот тотал меньше 1.5 за 1.62 вполне вероятен. У «Ромы» на этот всё печально: тотал больше 0.75 за 1.83 и меньше 0.75 за 1.99. Говоря простым языком, вполне вероятно, что голов от римлян мы в этом матче не дождёмся. Хотя букмекеры совсем уж «волков» шансов лишать не будут: 1.52 на тотал больше 0.5 и 2.54 на тотал меньше 0.5. Ну а если напрямую спрашивать, забьют ли обе, то ответ «да» на этот вопрос предлагается с кэфом 1.92, а ответ «нет» с кэфом 1.9.

Фора на эту игру предлагается минимальная: на «Милан» (-0.5) с кэфом 2.17, на «Рому» (+0.5) с кэфом 1.71. Разница 0.5 в индивидуальных тоталах позволяет сделать такой прогноз, хотя «Роме» удержать нули, исходя из кэфов, может быть попроще, чем «Милану» взломать оборону. Нулевые форы оцениваются в пользу «Милана»: 1.55 на него, 2.49 на «Рому». Разумно предположить, что «Милан» откроет счёт в матче (кэф 1.84), а не «Рома» (кэф 2.32), хотя нулевая ничья здесь не из серии невероятных событий (кэф 9.9). Ну а в списке тех, от кого BetBoom ждёт голы, сразу три «россонерри» и два «волка»: к первым относятся Оливье Жиру (кэф 3.1 на гол), Рафаэль Леау и Лука Йович (по 3.75 на каждого), ко вторым Ромелу Лукаку (3.4) и Андреа Белотти (3.75).

Рекомендуемая ставка: победа «Милана» за 2.17, тотал больше 2.5 за 2.22

Полуфиналы Кубка Италии пройдут без обеих команд, однако это позволяет высвободить силы для других турниров. Вопрос в том, у кого этих сил будет больше как минимум к предстоящему туру и насколько готовы обе команды. С учётом того, где находится «Рома» в турнирной таблице, ловить ей в этом матче нечего. Если только Пиоли и компания выйдут на поле совсем вялыми.

Ну а если добавить ещё и факт дисквалификации Моуринью… возможно, что она и больше двух пропустит. Ну а «Милану» не только три очка в каждом матче, но и каждый гол важен: если к концу сезона он с кем-то сравняется по очкам и личным встречам, то крупная победа может чуть-чуть склонить чашу весов в его пользу и вывести повыше.

Где смотреть матч Милан – Рома

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