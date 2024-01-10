Хурадо о саудовской лиге: «Она догонит Ла Лигу или АПЛ. Деньги и любовь к футболу там есть. Уже приехало много игроков – представьте, что будет через 2-3 года»

Теги премьер-лига Англия Хосе Мануэль Хурадо Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Хосе Мануэль Хурадо считает, что лига Саудовской Аравии станет одной из ведущих.

– «Скоро будут говорить не о пяти топ-лигах, а о шести» – так нам говорят. Способна ли Саудовская Аравия догнать Ла Лигу или Премьер-лигу?

– Она способна. Деньги там есть, любовь к футболу – тоже. Конечно, она способна. Более того, я думаю, что это и произойдет, она достигнет уровня Испании или Англии.

Раз столько футболистов сюда уже приехало за последние пару лет, просто представьте, что будет еще через 2-3 года. Да, лига добьется этого, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Реала» и «Аль-Ахли».

Я смотрел лигу Саудовской Аравии все праздники и вот что понял

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28 комментариев
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Ответ mallowan
Ну да бабки же Сити это другое
Ну вообще да, абсолютно другое ))
+22
-2
+20
От туда уже хотят уехать Бензема, Хендерсон и многие другие, при учёте того, что у них там бешеные зарплаты. Настолько там всё плохо, что за баснословные деньги в Аравии не хотят играть.
+22
-8
+14
«Она догонит Ла Лигу или АПЛ. А потом погонится за Китайской лигой»
+16
-2
+14
Чтобы достичь уровня АПЛ или Ла Лиги, каждая команда Верблюдшипа должна иметь в составе 20-25 игроков топового или просто высокого уровня. Пока что в данной лиге всего пару процентов таких игроков, а остальные уровня чемпионата Мальты.
+10
-2
+8
Через 2-3 года будет отъезд этих игроков
+9
-2
+7
Скорее Абубакар Емельяненко достигнет уровня нулевки
+6
-1
+5
Там нет климата, нет культуры боления, нет истории, нет потребителей контента. Репутация лиги спустя год уже по швам трещит, арбитры никак не защищены, роналду орет на них, они даже ЖК не могут показать. Другие спустя 6 месяцев готовы бежать, т.к. оказывается человеку нужна свобода для комфортной жизни, а не заточение в отеле, без друзей и элеметарных бытовых вещей который в СА тебе в силу их религии не могут дать, вот и крыша уже у Фирмино м Хендерсоном там поехала, потому что деньгами этого не заменить:)
+8
-3
+5
Помню, август 2013 г. Был по делам в городе Лидс, сходил на матч первого круга кубка лиги Лидс Юнайтед - Честерфилд. Лидс тогда играл во второй по силе лиге, Честерфилд в четвертой. За несколько часов до матча весь центр города был в желтых футболках. В очереди мужики ворчали, что народу маловато, в итоге собралось около 20 000.
Вот на чем стоит английский футбол. Да и в других странах европейской пятерки. Там любят не только звезд и Лигу Чемпионов, там любят сам футбол, сам процесс, неважно, на поле Криштиану с Месси или полулюбители в пятой лиге. И вот это то, что не купишь.
+6
-1
+5
Через 2-3 года все разъедутся.
См. статью Глеба.
+5
-1
+4
Будет тоже самое, что с китайской лигой, звезды пенсионеры снимут куш за пару тройку сезонов, а потом всё сдуется.
+5
-1
+4
Ответ Мохнатый55
Чтобы достичь уровня АПЛ или Ла Лиги, каждая команда Верблюдшипа должна иметь в составе 20-25 игроков топового или просто высокого уровня. Пока что в данной лиге всего пару процентов таких игроков, а остальные уровня чемпионата Мальты.
Даже если построить отдельный город, ввести там законы схожие с Европейскими, создать весь быт, клубы, парки развлечения, завести туда диснейленд и мишленовские рестораны невозможно изменить климат в этой стране, никто не будет в +40 там комфортно себя чувствовать:))
+7
-4
+3
Через 4 года они все уедут))
+3
0
+3
что будет через 2-3 года»(с) тоже самое что ив Китае
+3
0
+3
Догонит, перегонит, пристроится к последним и...вдруг осознает, что слишком рванула, потому что оказалась в конце ))
А если серьёзно, одних денег недостаточно в данном бизнесе. Страна как минимум должна быть футбольной, свободной, чтобы люди приезжающие туда хоть с французским бульдогами, хоть ещё с кем-то, чувствовали себя свободно. Чтобы зрители ходили на стадион семьями, а не одними мужиками. И многое другое.
Полагаю ещё пару лет лига промается, а затем интерес у шейхов е этой игрушке угаснет.
+3
-1
+2
Через 2-3 года половина сбежит обратно в Европу. Бабки бабками, а жизнь жить тоже хочется
+3
-1
+2
Ответ Пашка Донофф
Скорее Абубакар Емельяненко достигнет уровня нулевки
невозможно
+2
-1
+1
Ответ rigobersong
Даже если построить отдельный город, ввести там законы схожие с Европейскими, создать весь быт, клубы, парки развлечения, завести туда диснейленд и мишленовские рестораны невозможно изменить климат в этой стране, никто не будет в +40 там комфортно себя чувствовать:))
Ну есть Дубай, в котором проживает 100к+ человек из западных стран, причем в массе своей высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых специалистов, инвест банкиров всяких и тп. За хорошие деньги люди готовы +40 потерпеть.
+2
-1
+1
Видимо, в Испании слабый интернет, раз до Хурадо не дошли новости о новом лимите в С.Аравии.
+1
0
+1
Ради Бога, честно говоря.
0
0
0
Ответ Pavel Fedorov
Ну есть Дубай, в котором проживает 100к+ человек из западных стран, причем в массе своей высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых специалистов, инвест банкиров всяких и тп. За хорошие деньги люди готовы +40 потерпеть.
Ну, так они дома под кондиционером работают, ну или еще где, а не на улице под солнцем.
0
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
От туда уже хотят уехать Бензема, Хендерсон и многие другие, при учёте того, что у них там бешеные зарплаты. Настолько там всё плохо, что за баснословные деньги в Аравии не хотят играть.
ну вроде как только хендерсон, а у бензема просто проблемы с властями франции нечего он не хочет уйти по поводу многие другие это кто игроки резерва? написал бы хотя бы их, а так только 2 человека хотят уйти это хендерсон и возможно фирмино и то по фирмино все затихло
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
От туда уже хотят уехать Бензема, Хендерсон и многие другие, при учёте того, что у них там бешеные зарплаты. Настолько там всё плохо, что за баснословные деньги в Аравии не хотят играть.
Многие другие - это кто? Я слышал толдько про Хендерсона
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Думаю уже к лету все развалится
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