Хурадо о саудовской лиге: «Она догонит Ла Лигу или АПЛ. Деньги и любовь к футболу там есть. Уже приехало много игроков – представьте, что будет через 2-3 года»
Хосе Мануэль Хурадо считает, что лига Саудовской Аравии станет одной из ведущих.
– «Скоро будут говорить не о пяти топ-лигах, а о шести» – так нам говорят. Способна ли Саудовская Аравия догнать Ла Лигу или Премьер-лигу?
– Она способна. Деньги там есть, любовь к футболу – тоже. Конечно, она способна. Более того, я думаю, что это и произойдет, она достигнет уровня Испании или Англии.
Раз столько футболистов сюда уже приехало за последние пару лет, просто представьте, что будет еще через 2-3 года. Да, лига добьется этого, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Реала» и «Аль-Ахли».
Я смотрел лигу Саудовской Аравии все праздники и вот что понял
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Вот на чем стоит английский футбол. Да и в других странах европейской пятерки. Там любят не только звезд и Лигу Чемпионов, там любят сам футбол, сам процесс, неважно, на поле Криштиану с Месси или полулюбители в пятой лиге. И вот это то, что не купишь.
См. статью Глеба.
А если серьёзно, одних денег недостаточно в данном бизнесе. Страна как минимум должна быть футбольной, свободной, чтобы люди приезжающие туда хоть с французским бульдогами, хоть ещё с кем-то, чувствовали себя свободно. Чтобы зрители ходили на стадион семьями, а не одними мужиками. И многое другое.
Полагаю ещё пару лет лига промается, а затем интерес у шейхов е этой игрушке угаснет.