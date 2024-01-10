Хурадо о саудовской лиге: «Она догонит Ла Лигу или АПЛ. Деньги и любовь к футболу там есть. Уже приехало много игроков – представьте, что будет через 2-3 года»

Хосе Мануэль Хурадо считает, что лига Саудовской Аравии станет одной из ведущих.

– «Скоро будут говорить не о пяти топ-лигах, а о шести» – так нам говорят. Способна ли Саудовская Аравия догнать Ла Лигу или Премьер-лигу?

– Она способна. Деньги там есть, любовь к футболу – тоже. Конечно, она способна. Более того, я думаю, что это и произойдет, она достигнет уровня Испании или Англии.

Раз столько футболистов сюда уже приехало за последние пару лет, просто представьте, что будет еще через 2-3 года. Да, лига добьется этого, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Реала» и «Аль-Ахли».

Я смотрел лигу Саудовской Аравии все праздники и вот что понял

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