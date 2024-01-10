Вальверде о популярности лиги Саудовской Аравии: «Криштиану начал все это. Для развития лиги важно, чтобы здесь играли футболисты такого уровня»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде отметил влияние Криштиану Роналду на развитие саудовской лиги.

Криштиану начал все это. Чтобы чемпионат Саудовской Аравии продолжил развиваться, важно, чтобы здесь играли футболисты такого уровня.

– Как вы ощущаете себя в Саудовской Аравии?

– Всегда приятно приехать и побороться за очередной титул, наслаждаясь игрой за «Реал».

Некоторые считают, что Суперкубок нужно разыгрывать в Испании. Это не имеет значения, нужно радовать болельщиков. Мы должны сыграть в этом Суперкубке с большим уважением, – сказал полузащитник «Реала».

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6 комментариев
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Ответ Сикарио
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На вершине дворового футбола)) но согласен, это тоже почетно!
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Ответ Евгений Головин
На вершине дворового футбола)) но согласен, это тоже почетно!
Так Леганес даже дворовый не потянул))
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