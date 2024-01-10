Вальверде о популярности лиги Саудовской Аравии: «Криштиану начал все это. Для развития лиги важно, чтобы здесь играли футболисты такого уровня»

Федерико Вальверде отметил влияние Криштиану Роналду на развитие саудовской лиги.

– начал все это. Чтобы чемпионат Саудовской Аравии продолжил развиваться, важно, чтобы здесь играли футболисты такого уровня.

– Как вы ощущаете себя в Саудовской Аравии?

– Всегда приятно приехать и побороться за очередной титул, наслаждаясь игрой за «Реал».

Некоторые считают, что нужно разыгрывать в Испании. Это не имеет значения, нужно радовать болельщиков. Мы должны сыграть в этом Суперкубке с большим уважением, – сказал полузащитник « ».

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