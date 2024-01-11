«Реал» впервые обыграл «Атлетико» в Суперкубке Испании. Также это первая за 61 год победа в дерби с 3 пропущенными голами

«Реал» впервые в истории обыграл «Атлетико» в рамках Суперкубка Испании.

В 1/2 финала текущего розыгрыша «бланкос» победили «индейцев» со счетом 5:3 (доп. вр.). Ранее у « » против « » в турнире было две ничьих и одно поражение.

Также это первая за 61 год победа «Реала» в мадридском дерби во всех турнирах с тремя пропущенными голами. В марте 1963-го «сливочные» обыграли «индейцев» в со счетом 4:3.

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