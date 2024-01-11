«Реал» впервые обыграл «Атлетико» в Суперкубке Испании. Также это первая за 61 год победа в дерби с 3 пропущенными голами

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

«Реал» впервые в истории обыграл «Атлетико» в рамках Суперкубка Испании.

В 1/2 финала текущего розыгрыша «бланкос» победили «индейцев» со счетом 5:3 (доп. вр.). Ранее у «Реала» против «Атлетико» в турнире было две ничьих и одно поражение.

Также это первая за 61 год победа «Реала» в мадридском дерби во всех турнирах с тремя пропущенными голами. В марте 1963-го «сливочные» обыграли «индейцев» в Ла Лиге со счетом 4:3.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С победой, короли! Кепа на выходах - дно, как и ожидалось
+2
0
+2
Великолепный матч и заслуженная победа. Реал Мадрид - это величайший клуб в истории футбола и гордость всего мирового спорта. Удачи в финале .👍💪👌.
+4
-3
+1
А победа в финале Суперкубка 2020 года не считается?
0
0
0
не понял, а матч где Валверде Морату вынес в конце матча?
0
0
0
Ответ Scaryc1own.$
АТМ номер в Мадриде что и требовалось доказать
Тогда уж Райо Вальекано
0
0
0
Ответ Иван Иванов
А победа в финале Суперкубка 2020 года не считается?
Нет если автор этого не знает
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий