Станислав Черчесов: «На тему работы в «Спартаке» ни с кем не общался»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

Станислав Черчесов заявил, что у него нет предложений о работе в «Спартаке».

— Как вы относитесь к тому, что «Спартак» тренирует малоизвестный в Европе специалист из Испании Абаскаль, а новым спортдиром стал еще менее известный португалец [Амарал], для которого это первый подобный опыт?

— Это выбор менеджмента, на что есть полное право. Да, не все могут понять такие шаги, наблюдая со стороны, но ведь руководители берут на себя ответственность за подобные решения, так что им за них и отвечать. Главное, чтобы все получилось.

«Спартак» настолько популярен, что про него пишут и говорят больше всего. Кто бы ни пришел туда — работать в офисе или играть, — публичные дискуссии будут всегда. Это аксиома.

— А как вам рассуждения, вернется ли в ближайшее время в «Спартак» Черчесов?

— Поскольку сейчас нахожусь в свободном плавании, то и меня периодически упоминают в контексте красно-белых. Но могу сказать, что подобные слухи не имеют под собой почвы: на тему работы в «Спартаке» я ни с кем не общался, – сказал экс-главный тренер «Ференцвароша» и сборной России, возглавлявший красно-белых с 2007 по 2008 год.

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17 комментариев
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Вот и не общайся. После Федотова тебе нет места в Спартаке.
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Ответ Peter Parker
Вот и не общайся. После Федотова тебе нет места в Спартаке.
Федотов навсегда в наших сердцах ..
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Ответ Peter Parker
Вот и не общайся. После Федотова тебе нет места в Спартаке.
Упаси нас Бог от этого нехристя.
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Ответ maks44
Наш бронепоезд стоит на запасном пути.
Скорее подводная лодка, пусть себе плавает в своём свободном плавании и не всплывает в районе Спартака ..
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Ответ Zenith forever
"руководители берут на себя ответственность за подобные решения, так что им за них и отвечать." И как интересно отвечать? Самое плохое - оторвут от кормушки, так у них кормушек много, переживут.
Тоже раздражает, когда начинают рассказывать от "ответственности" руководителей и тренеров. Неустойку в несколько лямов получить за плохую работу - вот и вся их "ответственность".
Скоро об "ответственности" агентов начнут рассуждать.

Лучше бы уж помалкивали, потихоньку обделывали свои дела, чего лапшу-то вешать, когда с тебя это не требуют.
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У полевого командира служба, а не работа.
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Заметил, что никто не хочет усатого главным тренером)))
интересно почему?))
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Работы в качестве кого? Шашлычника если только... Помним Федотова!
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Боже, "Спартак" храни!
Дай ему силы
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Спортс, пожалуйста не упоминайте в одной статье усатого и Спартак, я пугаюсь.
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даже с Мостовым?)
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