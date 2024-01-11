Станислав Черчесов: «На тему работы в «Спартаке» ни с кем не общался»

Станислав Черчесов заявил, что у него нет предложений о работе в «Спартаке».

— Как вы относитесь к тому, что « » тренирует малоизвестный в Европе специалист из Испании Абаскаль, а новым спортдиром стал еще менее известный португалец [ ], для которого это первый подобный опыт?

— Это выбор менеджмента, на что есть полное право. Да, не все могут понять такие шаги, наблюдая со стороны, но ведь руководители берут на себя ответственность за подобные решения, так что им за них и отвечать. Главное, чтобы все получилось.

«Спартак» настолько популярен, что про него пишут и говорят больше всего. Кто бы ни пришел туда — работать в офисе или играть, — публичные дискуссии будут всегда. Это аксиома.

— А как вам рассуждения, вернется ли в ближайшее время в «Спартак» ?

— Поскольку сейчас нахожусь в свободном плавании, то и меня периодически упоминают в контексте красно-белых. Но могу сказать, что подобные слухи не имеют под собой почвы: на тему работы в «Спартаке» я ни с кем не общался, – сказал экс-главный тренер «Ференцвароша» и сборной России, возглавлявший красно-белых с 2007 по 2008 год.

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