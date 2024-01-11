Гризманн о том, что побил рекорд Арагонеса по голам за «Атлетико»: «Для меня это что-то невероятное – источник гордости»
Антуан Гризманн высказался о том, что стал рекордсменом по голам за «Атлетико».
Форвард забил 174-й мяч и обогнал Луиса Арагонеса, отличившись в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом» (3:5 доп. вр.).
«Для меня это что-то невероятное – источник гордости», – сказал Гризманн.
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