Гризманн о том, что побил рекорд Арагонеса по голам за «Атлетико»: «Для меня это что-то невероятное – источник гордости»

Теги Атлетико Ла Лига Луис Арагонес Суперкубок Испании Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн высказался о том, что стал рекордсменом по голам за «Атлетико».

Форвард забил 174-й мяч и обогнал Луиса Арагонеса, отличившись в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом» (3:5 доп. вр.).

«Для меня это что-то невероятное – источник гордости», – сказал Гризманн.

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1 комментарий
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Антуан шикарнейший футболист, жаль, что являясь легендой клуба так и не выиграл с ними чемпионат.
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