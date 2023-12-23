Гризманн о том, что он делит с Арагонесом рекорд по голам за «Атлетико»: «Я никогда не стану такой же легендой, как он»

Теги Атлетико Ла Лига Луис Арагонес рекорды Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн высказался о повторении рекорда Луиса Арагонеса.

Французский нападающий делит с Арагонесом первое место по количеству забитых голов за «Атлетико» – по 173. 

«Я никогда не достигну его высот, потому что не думаю, что стану такой же легендой, как он», – сказал Гризманн.

С подробной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь

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11 комментариев
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Ответ Турку Финляндия*
Гризманн ты уже легенда Атлетико
Не только Атлетико, а вообще всего мирового футбола. Настоящий скромняга, но и позор конечно Дешаму, что отдал капитанство не заслуженному ветерану, а наглой черепахе, но даже здесь Гризманн поступил как настоящий лидер и не стал раздувать скандал, как тот же носатый гопник из Бельгии:)))
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+17
Гризманн ты уже легенда Атлетико
+5
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+4
Ответ rigobersong
Не только Атлетико, а вообще всего мирового футбола. Настоящий скромняга, но и позор конечно Дешаму, что отдал капитанство не заслуженному ветерану, а наглой черепахе, но даже здесь Гризманн поступил как настоящий лидер и не стал раздувать скандал, как тот же носатый гопник из Бельгии:)))
Дешам вообще странный, подарил Ле Нормана Испании )
+4
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+3
Гризманн и Мюллер безусловно топ-10 игроков 21 века, которых не оценивают сейчас по достоинству, настоящие легенды футбола, а не дутые самопровозглашенные короли:))
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Просто Антуан понимает что заморался в сине-гранатовых цветах, а мог бы истинно легендарным игроком матрасов быть
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довольно смешно что лучшим полузащитником мира когда-то считали Поля Погба, а Гризман был в тени, когда он всегда превосходил его во всём, очень недооцененный игрок
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Скромность украшает, я это всегда говорил. Гризманну респект!
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Какой он скромняжка, он уже легенда, пусть пока лишь Атлетико, но он значимый игрок и в истории сборной абсолютно точно, не знаю причислять ли его к легендам...
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Уже легенда мадридского «Атлетико»!🔴⚪️
Как же обидно, что он потерял 2 года своей карьеры в «Барсе»
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Ответ rigobersong
Не только Атлетико, а вообще всего мирового футбола. Настоящий скромняга, но и позор конечно Дешаму, что отдал капитанство не заслуженному ветерану, а наглой черепахе, но даже здесь Гризманн поступил как настоящий лидер и не стал раздувать скандал, как тот же носатый гопник из Бельгии:)))
в точку. 100 процентов.
+1
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