Гризманн о том, что он делит с Арагонесом рекорд по голам за «Атлетико»: «Я никогда не стану такой же легендой, как он»
Антуан Гризманн высказался о повторении рекорда Луиса Арагонеса.
Французский нападающий делит с Арагонесом первое место по количеству забитых голов за «Атлетико» – по 173.
«Я никогда не достигну его высот, потому что не думаю, что стану такой же легендой, как он», – сказал Гризманн.
С подробной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Как же обидно, что он потерял 2 года своей карьеры в «Барсе»