Гризманн о том, что он делит с Арагонесом рекорд по голам за «Атлетико»: «Я никогда не стану такой же легендой, как он»

Антуан Гризманн высказался о повторении рекорда Луиса Арагонеса.

Французский нападающий делит с Арагонесом первое место по количеству забитых голов за «Атлетико» – по 173.

«Я никогда не достигну его высот, потому что не думаю, что стану такой же легендой, как он», – сказал Гризманн.

С подробной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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