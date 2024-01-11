Мбаппе хочет получать 75 млн евро чистыми в «Реале» (The Telegraph)

Килиан Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

По данным The Telegraph, форвард рассчитывает получать 75 млн евро в год после вычета налогов.

Также француз будет ожидать значительные выплаты за подписание контракта – в том числе потому, что ему придется отказаться от десятков миллионов евро в случае ухода из « » в качестве свободного агента.

Ранее журналист OK Diario Эдуардо Инда заявил, что «Реал» может продать Винисиуса Жуниора в случае оформления перехода Мбаппе.

«Реал» предлагал Мбаппе 26 млн евро в год и 130 млн подписного бонуса в 2022-м. В 2024-м сумма уменьшится, но Килиан будет самым высокооплачиваемым игроком клуба

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