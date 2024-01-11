Мбаппе хочет получать 75 млн евро чистыми в «Реале» (The Telegraph)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

По данным The Telegraph, форвард рассчитывает получать 75 млн евро в год после вычета налогов.

Также француз будет ожидать значительные выплаты за подписание контракта – в том числе потому, что ему придется отказаться от десятков миллионов евро в случае ухода из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

Ранее журналист OK Diario Эдуардо Инда заявил, что «Реал» может продать Винисиуса Жуниора в случае оформления перехода Мбаппе.

«Реал» предлагал Мбаппе 26 млн евро в год и 130 млн подписного бонуса в 2022-м. В 2024-м сумма уменьшится, но Килиан будет самым высокооплачиваемым игроком клуба

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90 комментариев
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Желаю ему выйграть ещё 15 чемпионатов Франции. Пусть шейхи выклянчат покупку стадиона и радостно там на нём друг с другом обниматься будут. Перейду не перейду, пессо мало и семью кормить надо,видать. Губа - не дура, конечно. Даже с Месси и Роналду так не выплясывали и не вылизывали, по-моему. В сравнении с ним , главный конкурент в нападении Холланд - просто ангельское дитя Асгарда.
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Оставайся в ПСЖ дурачок🤡
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Ответ Scaryc1own.$
Комментарий скрыт
выше чем Роналду? ну ты судишь🤡
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Реал, прошу тебя, не лезь в это болото, не нужно оно нам. Пусть сидит в своем ПСЖ.
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ну ПСЖ так ПСЖ.
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За огромными деньгами - это к своим шейхам все запросы.
В Мадрид звёзды идут за титулами и золотыми мячами.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
ПСЖ настолько извратил Мбаппе деньгами, что тот уже забыл об относительно нормальных зарплатах в европейском футболе. Столько даже Месси в конверте от Барселоны не получал
Общая стоимость четырехлетнего контракта, который истекает 30 июня 2021 года, составляет 555,237,619 евро. Таким образом, Месси выплачивали 138 млн за сезон: в эту сумму входят фиксированная зарплата и различные бонусы. Чуть больше 115 млн были выплачены за продление контракта и почти 78 млн в качестве бонуса за лояльность. Более того, по информации Marca, «Барселона» должна Лионелю еще 63,5 миллиона евро.

Получай Месси столько, не пришлось бы до сих пор за рычаги дергать
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ПСЖ настолько извратил Мбаппе деньгами, что тот уже забыл об относительно нормальных зарплатах в европейском футболе. Столько даже Месси в конверте от Барселоны не получал
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Ответ Scaryc1own.$
Комментарий скрыт
По ходу ты опять забыл выпить таблетки.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Как сегодня реал сыграл?))
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Ахахаха, в Барсу пусть идёт, там любят платить такие деньги
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Ответ bel01
За огромными деньгами - это к своим шейхам все запросы. В Мадрид звёзды идут за титулами и золотыми мячами.
Да конечно! Все там получали и получают баснословные деньги
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Ответ Параходыч
Как сегодня реал сыграл?))
5-3 вышел в финал
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Ответ Scaryc1own.$
Комментарий скрыт
Из-за медалей золотых ЧМ? По вашей логике тогда и Адиля Рами со Стивом Манданда выше Роналду ставьте, чего уж там,тоже золото у них)
+6
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Ответ Scaryc1own.$
Комментарий скрыт
Ахаха, обладатель 5 золотых мячей, чемпион Европы, обладатель кучи золотых бутс и 5-ти кратный обладатель Лиги Чемпионов, забившим 50 мячей в 38 лет, хоть и в фермерской Лиге. Уверен что у "короля" парижа есть шансы?
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Ответ фк кабинет
Оставайся в ПСЖ дурачок🤡
Этот дурачок вообще должен был сразу отказаться от переговоров. Реал ему 26 ведь предложил если верить СМИ, откуда в его голове возникла идея выклянчить в три раза больше непонятно.
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Ответ Параходыч
Как сегодня реал сыграл?))
Реал по традиции набрызгал ему на личико)
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
нищий у нас реал, но за рычаги дёргает Барселона
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Блин, ты либо нулем ошибся либо дозой 💉, тебе за такую цену 💃🐴💃 только верхний ряд 😬 выбьют
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Откуда Телеграф знает что Мбаппе запросил,тут всякцю дичь габрасывают и все верят в это
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Ответ Serkan_Ballboy
Ого, ригоберка вылез. А где он был под новостью о том, что бчк оплачивала судьям отели?🤣 И снова спортс говорит, что мой комментарий может кого то обидеть😂😂😂 Какие же работники сайта обидчивые)))
В таких новостях он испаряется.
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Через пару месяцев: Киллиан Мбаппе хочет быть владычицей морскою
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Продадут вини ради мбаппе. Флеш рояль
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Ответ Михо
Реал не должен поддаваться на такой шантаж. Помимо того что Мбаппе не стоит этих денег, следом сразу Беллингем и Винисиус попросят столько же
Очень надеюсь что Переса не настиг маразм, он и 1/3 не стоит, очень хорош, но не на столько
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The Telegraph знатную хренотень придумал
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Ответ Abu Ibrahim
Игроков такого масштаба сегодня на рынке двое. Мбаппе и Холланд . Первый с 17 лет на высшем уровне , лидер и капитан сборной Франции , медиа звезда . Переходит без платы за трансфер . Конечно будет дорого по личке , чего ты хотел ? Таким как ты нужно болеть за Бильбао .
На ТЫ с незнакомыми людьми не обращайтесь, лучше с Абу из Алладина.
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Ответ Scaryc1own.$
ЗМ очень условная награда,на примере того же Роналду,или Модрича,Оэуна и Бензема мы это видим. ЛЧ каждый год разыгрывают,с ПСЖ он уже был в финале,чуть не хватило,и думаю еще не раз будут у него шансы,может уже и не в ПСЖ.
Чувак, твоя авка тебе соответствует. Давай Манданда выше Роналду в истории). Чё уж мелочиться то).
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Это же 160 с гаком грязными. Он что там, куухой поехал?
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Ответ Alexey1406
Да не нужен он реалу, давай ка присмотрись к апл)
С такими запросами ехать имеет смысл только к саудитам, даже в АПЛ не сидят набитые дураки...
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Из-за медалей золотых ЧМ? По вашей логике тогда и Адиля Рами со Стивом Манданда выше Роналду ставьте, чего уж там,тоже золото у них)
На самом деле пишете бред. Рами и Манданда выиграли ЧМ в качестве запасных игроков, а Мбаппе был одним из ключевых игроков. Да и дело не только в победе. Мбаппе за 1-2 ЧМ сделал в разы больше, чем Роналду за 5 ЧМ, игроки совершенно разного уровня...
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