Пети о переходе Мбаппе в «Реал»: «Там есть Беллингем, именно он звезда «Мадрида». Килиан будет просто очередным игроком в истории клуба»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Эммануэль Пети Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

Эммануэль Пети не одобряет возможный переход Килиана Мбаппе в «Реал».

«Реал» был готов расстелить красную ковровую дорожку, дать Мбаппе кучу денег. Он был готов разбить копилку ради него. Но ситуация изменилась. Почему? Потому что мадридцы, возможно, почувствовали себя преданными. Я не знаю, так это или нет, но такова сейчас ситуация.

К тому же у «Реала» теперь есть Беллингем. Он звезда «Реала» сейчас. Вы думаете, что там может быть несколько мини-звезд, которые будут сиять одновременно? Вы вообще понимаете, как «Реал» устроен? Все очень сложно, там у многих большое эго.

К тому же это «Реал», и Мбаппе будет просто очередным футболистом в его истории. Клуб выиграл Лигу чемпионов много раз, там было много обладателей «Золотого мяча». Там привычны к такому.

Если Мбаппе туда перейдет, то должен будет доказывать, что он – Мбаппе, один из лучших футболистов мира. И будет непросто, потому что его не будут встречать так же, как это было бы полтора года назад», – отметил экс-хавбек сборной Франции.

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19 комментариев
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Так если Килиан действительно великий игрок, каковым его многие и в первую очередь он себя таковым считает, то он обязан принять новый вызов и не обязательно это будет Мадрид.
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так чего вы хотите, чтобы он стал великим просто за то что пришел в клуб? прийди и докажи что ты не просто очередная звезда прошедшая через мясорубку Реала, что ты не просто часть великой команды, а её вершина. Криштиану пришёл и все всем доказал, и он не просто один из, он самый, и никто из мадридистов не поспорит с этим. А вот это вот хочу не хочу, будет или не будет уже всем надоело.
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Какой-то больной культ поклонников у этого Мбаппе. А кем ему ещё быть? Он станет лишь приятным моментом в истории великого клуба. И то в лучшем случае.
+11
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Ответ Артём Поддубный
так чего вы хотите, чтобы он стал великим просто за то что пришел в клуб? прийди и докажи что ты не просто очередная звезда прошедшая через мясорубку Реала, что ты не просто часть великой команды, а её вершина. Криштиану пришёл и все всем доказал, и он не просто один из, он самый, и никто из мадридистов не поспорит с этим. А вот это вот хочу не хочу, будет или не будет уже всем надоело.
вот кстати в точку. Как ни относись к Роналду, но в Мадриде он все всем доказал
+6
0
+6
Очень странный комментарий от Пети
Нельзя переходить туда, где много "звездных" игроков, потому что там много обладателей ЗМ и есть те, кто может с тобой конкурировать...
Там 1/4 состава на ЗМ претендует, клуб такой
Нельзя переходить в клуб, который чаще всех выигрывает ЛЧ. - Это вообще о чем?
Быть очердным в "звездной росыпи Реала" - это с каких-то пор плохо?
"Если перейдет - то ему надо будет доказывать" - а претендету на ЗМ нечего доказывать? Я просто Мбаппе - дайте мне ЗМ? Ну нет же, это доказывается игрой, результатами, влиянием на игру и т.д.
+4
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+4
Пети - это прям какой-то французский Мостовой.
Во-первых, сам назвал Беллингема мини-звездой.
Во-вторых, Мбаппе уже раскрывшаяся супер-звезда, несмотря на все его закидоны (да, мне он не нравится).
В-третьих, именно в Реале Мбаппе получит свободу от опекунов, как ее в свое время получил переломанный в Италии Роналдо. Потому что в Реале все игроки - звезды, а черепашке нужно будет делать лишь то, что он умеет лучше всего. И я уверен, он это будет делать лучше всех. Как, например, Холанд в МС.
+4
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+3
Ответ Sekor
Пети - это прям какой-то французский Мостовой. Во-первых, сам назвал Беллингема мини-звездой. Во-вторых, Мбаппе уже раскрывшаяся супер-звезда, несмотря на все его закидоны (да, мне он не нравится). В-третьих, именно в Реале Мбаппе получит свободу от опекунов, как ее в свое время получил переломанный в Италии Роналдо. Потому что в Реале все игроки - звезды, а черепашке нужно будет делать лишь то, что он умеет лучше всего. И я уверен, он это будет делать лучше всех. Как, например, Холанд в МС.
А я вот сомневаюсь что Мбаппе даст что-то реально хорошее Мадриду. Первым делом он известен своей токсичностью в раздевалке, и тем что выгонял игроков с клуба давя на руководство как крыса.
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Реал клуб, в котором не будет тесно и нескольким мегазвездам.
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Белингем пока никто и звать его никак. Он поиграл полгода, и ему уже все золотые мячи и легенду клуба отдала. Остыньте, детки.
Если придет черепашка в клуб, только время покажет, кем они будут в клубе. 2-3 года и один может быть на коне, а другой под конем.
Так смешны эти предсказатели.
+1
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+1
Ответ Skamar
вот кстати в точку. Как ни относись к Роналду, но в Мадриде он все всем доказал
Роналду не однозначный персонаж, но он король Мадрида, и даже те кто не любит его это признают.
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Ответ Vinsente!
Очень странный комментарий от Пети Нельзя переходить туда, где много "звездных" игроков, потому что там много обладателей ЗМ и есть те, кто может с тобой конкурировать... Там 1/4 состава на ЗМ претендует, клуб такой Нельзя переходить в клуб, который чаще всех выигрывает ЛЧ. - Это вообще о чем? Быть очердным в "звездной росыпи Реала" - это с каких-то пор плохо? "Если перейдет - то ему надо будет доказывать" - а претендету на ЗМ нечего доказывать? Я просто Мбаппе - дайте мне ЗМ? Ну нет же, это доказывается игрой, результатами, влиянием на игру и т.д.
Точно
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Ответ Adam Almurzaev
А я вот сомневаюсь что Мбаппе даст что-то реально хорошее Мадриду. Первым делом он известен своей токсичностью в раздевалке, и тем что выгонял игроков с клуба давя на руководство как крыса.
А как должен выдавить ненужного, бить в лицо, или нанять киллеров?
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Ответ corazn blanco
Так если Килиан действительно великий игрок, каковым его многие и в первую очередь он себя таковым считает, то он обязан принять новый вызов и не обязательно это будет Мадрид.
Поэтому он и собирается переходить, а так сидел бы псж ус не дул бы лет 5 еще
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Ответ KING_OF_RUSSIA
То есть культ поклонников клуба - ок, игрока - не ок. Так и запишем.
ну так-то это командная игра
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Ответ kellhus
Какой-то больной культ поклонников у этого Мбаппе. А кем ему ещё быть? Он станет лишь приятным моментом в истории великого клуба. И то в лучшем случае.
То есть культ поклонников клуба - ок, игрока - не ок. Так и запишем.
+2
-2
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А ты откуда знаешь, как устроен Реал? Помнится недавно глупости про Переса писал, теперь вот знаток архитектуры Мадрида. Французский Мостовой
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оо.. ну прям как с языка снял
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Да не хотят франки, чтоб мбаппе переходил, очень странно, вроде партии единая Франция там нет
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Если честно залалбал он
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