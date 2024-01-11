Пети о переходе Мбаппе в «Реал»: «Там есть Беллингем, именно он звезда «Мадрида». Килиан будет просто очередным игроком в истории клуба»
Эммануэль Пети не одобряет возможный переход Килиана Мбаппе в «Реал».
«Реал» был готов расстелить красную ковровую дорожку, дать Мбаппе кучу денег. Он был готов разбить копилку ради него. Но ситуация изменилась. Почему? Потому что мадридцы, возможно, почувствовали себя преданными. Я не знаю, так это или нет, но такова сейчас ситуация.
К тому же у «Реала» теперь есть Беллингем. Он звезда «Реала» сейчас. Вы думаете, что там может быть несколько мини-звезд, которые будут сиять одновременно? Вы вообще понимаете, как «Реал» устроен? Все очень сложно, там у многих большое эго.
К тому же это «Реал», и Мбаппе будет просто очередным футболистом в его истории. Клуб выиграл Лигу чемпионов много раз, там было много обладателей «Золотого мяча». Там привычны к такому.
Если Мбаппе туда перейдет, то должен будет доказывать, что он – Мбаппе, один из лучших футболистов мира. И будет непросто, потому что его не будут встречать так же, как это было бы полтора года назад», – отметил экс-хавбек сборной Франции.
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Нельзя переходить туда, где много "звездных" игроков, потому что там много обладателей ЗМ и есть те, кто может с тобой конкурировать...
Там 1/4 состава на ЗМ претендует, клуб такой
Нельзя переходить в клуб, который чаще всех выигрывает ЛЧ. - Это вообще о чем?
Быть очердным в "звездной росыпи Реала" - это с каких-то пор плохо?
"Если перейдет - то ему надо будет доказывать" - а претендету на ЗМ нечего доказывать? Я просто Мбаппе - дайте мне ЗМ? Ну нет же, это доказывается игрой, результатами, влиянием на игру и т.д.
Во-первых, сам назвал Беллингема мини-звездой.
Во-вторых, Мбаппе уже раскрывшаяся супер-звезда, несмотря на все его закидоны (да, мне он не нравится).
В-третьих, именно в Реале Мбаппе получит свободу от опекунов, как ее в свое время получил переломанный в Италии Роналдо. Потому что в Реале все игроки - звезды, а черепашке нужно будет делать лишь то, что он умеет лучше всего. И я уверен, он это будет делать лучше всех. Как, например, Холанд в МС.
Если придет черепашка в клуб, только время покажет, кем они будут в клубе. 2-3 года и один может быть на коне, а другой под конем.
Так смешны эти предсказатели.