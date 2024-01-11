Пети о переходе Мбаппе в «Реал»: «Там есть Беллингем, именно он звезда «Мадрида». Килиан будет просто очередным игроком в истории клуба»

Эммануэль Пети не одобряет возможный переход Килиана Мбаппе в «Реал».

« » был готов расстелить красную ковровую дорожку, дать Мбаппе кучу денег. Он был готов разбить копилку ради него. Но ситуация изменилась. Почему? Потому что мадридцы, возможно, почувствовали себя преданными. Я не знаю, так это или нет, но такова сейчас ситуация.

К тому же у «Реала» теперь есть . Он звезда «Реала» сейчас. Вы думаете, что там может быть несколько мини-звезд, которые будут сиять одновременно? Вы вообще понимаете, как «Реал» устроен? Все очень сложно, там у многих большое эго.

К тому же это «Реал», и Мбаппе будет просто очередным футболистом в его истории. Клуб выиграл чемпионов много раз, там было много обладателей «Золотого мяча». Там привычны к такому.

Если Мбаппе туда перейдет, то должен будет доказывать, что он – Мбаппе, один из лучших футболистов мира. И будет непросто, потому что его не будут встречать так же, как это было бы полтора года назад», – отметил экс-хавбек сборной Франции.

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