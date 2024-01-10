Аль-Хелайфи о победе Месси на ЧМ: «Лионель – лучший в истории, но в «ПСЖ» есть и другие игроки. Мы французский клуб, он играл против Мбаппе – не хотелось, чтобы весь стадион был против него»

Нассер Аль-Хелайфи рассказал, почему Лионелю Месси было трудно в «ПСЖ».

Ранее аргентинец выражал недовольство тем, что был «единственным игроком, который не получил почестей от клуба за победу на ЧМ», а также говорил о проблемах с болельщиками.

– Я скажу одну вещь о , лучшем игроке мира за всю историю. Ему было нелегко приехать сюда. Посмотрите на «Барселону» – там все было для Месси: игроки, тренеры и руководство. Здесь все не так, у нас есть и другие игроки – Килиан [Мбаппе], а также .

– Вы не переварили его заявления?

– Как я уже сказал, если кто-то заговорит о том, что мы недостаточно чествовали его после победы на чемпионате мира... Мы во Франции, и он обыграл [команду] . Мы французский клуб. К тому же мне не хотелось, чтобы весь стадион был против него, – сказал президент « ».

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