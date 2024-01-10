Аль-Хелайфи о победе Месси на ЧМ: «Лионель – лучший в истории, но в «ПСЖ» есть и другие игроки. Мы французский клуб, он играл против Мбаппе – не хотелось, чтобы весь стадион был против него»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Неймар ЧМ-2022 Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Нассер Аль-Хелайфи рассказал, почему Лионелю Месси было трудно в «ПСЖ».

Ранее аргентинец выражал недовольство тем, что был «единственным игроком, который не получил почестей от клуба за победу на ЧМ», а также говорил о проблемах с болельщиками.

– Я скажу одну вещь о Месси, лучшем игроке мира за всю историю. Ему было нелегко приехать сюда. Посмотрите на «Барселону» – там все было для Месси: игроки, тренеры и руководство. Здесь все не так, у нас есть и другие игроки – Килиан [Мбаппе], а также Неймар.

– Вы не переварили его заявления?

– Как я уже сказал, если кто-то заговорит о том, что мы недостаточно чествовали его после победы на чемпионате мира... Мы во Франции, и он обыграл [команду] Килиана. Мы французский клуб. К тому же мне не хотелось, чтобы весь стадион был против него, – сказал президент «ПСЖ».

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13 комментариев
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состриженный ноготь Месси стоит больше чем весь ваш клуб
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Ответ Dahl
Пожалуй, единственное, в чем я солидарен с ПСЖ в их противостоянии с Месси, так это в том, что особые чествования его во Франции по случаю победы в ЧМ были бы не слишком уместны
Какие особые чествования?:) Вон Маккалистера просто ребята встретили у входа на обыденную тренировку и скромно и по человечески поздравили, без каких-либо пиршеств. Элементарное и доброе отношение к игроку который стал Чемпионом Мира, эти же пациенты из ПСЖ ничего не сделали, будто Месси ничего и не выиграл. Отношение конченных обиженок, никто не говорит, что Мбаппе должен был на коленях встречать Месси и на полном стадионе ПСЖ ему аплодировать, а просто провяить уважение к лучшему игроку турнира:))
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Месси почтил этого невежественного и неблагодарного араба своим присутствием)
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Ответ rigobersong
Какие особые чествования?:) Вон Маккалистера просто ребята встретили у входа на обыденную тренировку и скромно и по человечески поздравили, без каких-либо пиршеств. Элементарное и доброе отношение к игроку который стал Чемпионом Мира, эти же пациенты из ПСЖ ничего не сделали, будто Месси ничего и не выиграл. Отношение конченных обиженок, никто не говорит, что Мбаппе должен был на коленях встречать Месси и на полном стадионе ПСЖ ему аплодировать, а просто провяить уважение к лучшему игроку турнира:))
Мне почему-то казалось, что они когда-то сообщили, что тихо поздравили его, но от шумных мероприятий отказались. Если они проигнорировали его чемпионство даже внутри команды, то, конечно, они не правы. Но если они действительно поздравили его тихо, отказавшись от шума, то не прав Месси
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Ещё один Нассер от этого господина
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Какие ему чествования. 90 процентов наград купленные или липовые. Дали ему спортсмен 2023 года. А Джоковичу не дали. Серьезнооооооо????? Ахахахха такой сюр. Что же надо было сделать Новаку ещё что бы взять эту награду????¿???
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Ответ А. Мостовой
состриженный ноготь Месси стоит больше чем весь ваш клуб
Factos👍👀
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