Мохамед Конате: «Приятно, что знаю русский язык. За границей спрашивают, откуда я, говорю: «Грозный, Чеченская республика!» Они такие: «Это опасный человек!»

Мохамед Конате рассказал, как в других странах реагируют на то, что он из Чечни.

– Что тебе больше всего нравится, когда ты в России?

– Когда жена готовит русский борщ. И еще мне приятно, что я знаю язык.

Когда находишься за границей и начинаешь говорить по-русски, люди на тебя так смотрят – типа: вау, это русский?

И мне от этого сразу приятно так, я такой: «Да, я русский!»

Они спрашивают: «Ты откуда?»

Я говорю: «Грозный, Чеченская республика!»

Они такие: «Ооо, это опасный человек!» – смеясь сказал нападающий « ».

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