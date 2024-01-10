Мохамед Конате: «Приятно, что знаю русский язык. За границей спрашивают, откуда я, говорю: «Грозный, Чеченская республика!» Они такие: «Это опасный человек!»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Политика Мохамед Конате Футбол

Мохамед Конате рассказал, как в других странах реагируют на то, что он из Чечни.

– Что тебе больше всего нравится, когда ты в России?

– Когда жена готовит русский борщ. И еще мне приятно, что я знаю язык.

Когда находишься за границей и начинаешь говорить по-русски, люди на тебя так смотрят – типа: вау, это русский?

И мне от этого сразу приятно так, я такой: «Да, я русский!»

Они спрашивают: «Ты откуда?»

Я говорю: «Грозный, Чеченская республика!»

Они такие: «Ооо, это опасный человек!» – смеясь сказал нападающий «Ахмата».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему опасный ? За шорты пояснят ?
0
0
0
И сразу снимают шорты...надевают штаны... Но осуществление второго действия зависит от того, на улице ты или среди толпы людей мужского пола на ринге.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий