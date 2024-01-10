Мохамед Конате: «Приятно, что знаю русский язык. За границей спрашивают, откуда я, говорю: «Грозный, Чеченская республика!» Они такие: «Это опасный человек!»
Мохамед Конате рассказал, как в других странах реагируют на то, что он из Чечни.
– Что тебе больше всего нравится, когда ты в России?
– Когда жена готовит русский борщ. И еще мне приятно, что я знаю язык.
Когда находишься за границей и начинаешь говорить по-русски, люди на тебя так смотрят – типа: вау, это русский?
И мне от этого сразу приятно так, я такой: «Да, я русский!»
Они спрашивают: «Ты откуда?»
Я говорю: «Грозный, Чеченская республика!»
Они такие: «Ооо, это опасный человек!» – смеясь сказал нападающий «Ахмата».
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