Агент Мохамеда Конате об интересе «Ризеспора»: «Многие турецкие клубы хотят его приобрести, но до января он останется в «Ахмате»

Агент Мохамеда Конате рассказал об интересе «Ризеспора» к форварду «Ахмата».

« » интересовался Конате, но мы посчитали, что сейчас Мохамеду туда переходить не стоит. Многие клубы из Турции хотели и хотят приобрести Конате, но я им сразу сказал, что до января точно останется в « ».

Если «Ризеспор» решил подписать Гайча, то значит, что на это у них были свои причины, но Конате туда бы этим летом точно не перешел бы», — сказал .

Статистика Конате – здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS