Агент Мохамеда Конате об интересе «Ризеспора»: «Многие турецкие клубы хотят его приобрести, но до января он останется в «Ахмате»

Теги премьер-лига Россия Ризеспор высшая лига Турция возможные трансферы Ахмат Дмитрий Селюк Мохамед Конате Футбол

Агент Мохамеда Конате рассказал об интересе «Ризеспора» к форварду «Ахмата».

«Ризеспор» интересовался Конате, но мы посчитали, что сейчас Мохамеду туда переходить не стоит. Многие клубы из Турции хотели и хотят приобрести Конате, но я им сразу сказал, что Мохамед до января точно останется в «Ахмате».

Если «Ризеспор» решил подписать Гайча, то значит, что на это у них были свои причины, но Конате туда бы этим летом точно не перешел бы», — сказал Дмитрий Селюк.

Статистика Конате – здесь.

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