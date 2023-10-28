Форвард «Ахмата» Конате забил «Зениту», пробежав с мячом со своей половины. Он обвел Адамова за пределами штрафной и поразил пустые ворота

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Денис Адамов Мохамед Конате Родригао Нуралы Алип Футбол

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче с «Зенитом».

Команды проводят матч в рамках 13-го тура Мир РПЛ.

Конате отличился голом на 24-й минуте. Форвард пробежал с мячом со своей половины поля до чужой штрафной – Родригао, встречавший его в центре поля, не смог отобрать мяч, как и Нуралы Алип, бежавший рядом. 

Вратарь петербуржцев Денис Адамов вышел за пределы штрафной площади, но не смог остановить соперника – Конате обвел его и забил в пустые ворота.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат» (2:1, первый тайм). 

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12 комментариев

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Хасбулат Махаев
Аилтон vibes
+23
-1
+22
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Nick Crosier
Все таки Зенит настолько ленив,что только после каких то событий начинает играть.5 минут хватило на 2 гола.Почему так не играть активно и с азартом с первых минут не ясно.
+19
-1
+18
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Nick Crosier
Ответ Grishkevich
У чердака он обыграл 4 человек😂
Там неценко комментирует вроде.
+8
0
+8
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Данко Лазович
какое-то наваждение от Ахмата.
Защитники обязательно накосячат.
+5
0
+5
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Доктор Верховцев
Гол-то корявый, по факту. А экранный говорун от восторга чуть не обоссался.
+10
-5
+5
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Max Zhomkov
Крутой гол! молодец!
+4
-1
+3
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Плевал я
Ответ Nick Crosier
Там неценко комментирует вроде.
Уныло, хорошо что не смотрю
+3
0
+3
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Grishkevich
У чердака он обыграл 4 человек😂
+4
-2
+2
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OLD Apple52NN
Пижоны. ))
0
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0
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Михаил Зюбин
В Спартак этого господина пожалуйста
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