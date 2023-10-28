Форвард «Ахмата» Конате забил «Зениту», пробежав с мячом со своей половины. Он обвел Адамова за пределами штрафной и поразил пустые ворота

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче с «Зенитом».

Команды проводят матч в рамках 13-го тура Мир .

Конате отличился голом на 24-й минуте. Форвард пробежал с мячом со своей половины поля до чужой штрафной – , встречавший его в центре поля, не смог отобрать мяч, как и , бежавший рядом.

Вратарь петербуржцев Денис Адамов вышел за пределы штрафной площади, но не смог остановить соперника – Конате обвел его и забил в пустые ворота.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (2:1, первый тайм).

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