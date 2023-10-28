Форвард «Ахмата» Конате забил «Зениту», пробежав с мячом со своей половины. Он обвел Адамова за пределами штрафной и поразил пустые ворота
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче с «Зенитом».
Команды проводят матч в рамках 13-го тура Мир РПЛ.
Конате отличился голом на 24-й минуте. Форвард пробежал с мячом со своей половины поля до чужой штрафной – Родригао, встречавший его в центре поля, не смог отобрать мяч, как и Нуралы Алип, бежавший рядом.
Вратарь петербуржцев Денис Адамов вышел за пределы штрафной площади, но не смог остановить соперника – Конате обвел его и забил в пустые ворота.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат» (2:1, первый тайм).
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