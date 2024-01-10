Нассер Аль-Хелайфи: «Мбаппе никогда ничего не сделает против «ПСЖ». Оставьте его в покое, мы семья»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

«Я не собираюсь ничего скрывать. Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. На мой взгляд, он лучший игрок в мире, а лучший клуб для Килиана – «ПСЖ».

У него лучший тренировочный центр в мире, лучший тренер, каждый сезон он играет в Лиге чемпионов. Каждый сезон с тех пор, как мы приняли клуб, мы оказываемся как минимум в плей-офф, четвертьфинале, полуфинале, финале. Каждый сезон мы выступаем против больших клубов.

Чемпионат Франции сильно изменился, это сложный турнир, произошли изменения в вопросе телевизионных прав.

В следующем сезоне благодаря новому формату мы будем проводить больше матчей в Лиге чемпионов, будет больше конкурентных матчей. 

Мы будем играть против команд такого же уровня, как мы. Если мы в первой корзине, то будем играть с командами одного уровня.

На самом деле я прошу всех оставить Килиана в покое. Оставьте нас в покое – мы в порядке. 

Я в нем уверен. Он никогда ничего не сделает против клуба. Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья, он моя семья. Я хочу защитить игрока. 

Все игроки в команде важны, и это очень чувствительный период, поэтому я попрошу средства массовой информации немного отпустить ситуацию», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

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3 комментария
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Да, ничего...всего лишь будет шантажировать, выбивать космический контракт, звать в команду своих кентов и родственников, вести перманентно переговоры с другими клубами, полностью растворяться в решающих матчах....а так да, ничего плохого он клубу НИКОГДА НЕ СДЕЛАЕТ БГГГГГГГГГГ))))
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Но далеко не лучшая лига. Мбаппе нужен ПСЖ больше, чем ПСЖ - ему.
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Нессеру больше не наливать. А-то начал уже бредит.
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