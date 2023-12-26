Гроссо требует от «Лиона» до 2 млн евро компенсации за расторжение контракта. Тренер работал в клубе 2,5 месяца

Экс-тренер «Лиона» Фабио Гроссо может получить от клуба до 2 млн евро компенсации.

По информации L’Equipe, итальянский специалист, уволенный из «Лиона» в конце ноября спустя 2,5 месяца после назначения, требует от клуба выплатить ему компенсацию за расторжение контракта.

Соглашения с Гроссо и четырьмя представителями его тренерского штаба действовали до лета 2024 года. Обсуждается сумма от 1,5 до 2 млн евро.

провел в качестве главного тренера «Лиона» 7 матчей, в которых клуб одержал лишь одну победу. Сейчас команда занимает 15-е место в Лиге 1.

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