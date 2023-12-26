Гроссо требует от «Лиона» до 2 млн евро компенсации за расторжение контракта. Тренер работал в клубе 2,5 месяца

Теги Лион Фабио Гроссо лига 1 Франция отставки деньги Футбол

Экс-тренер «Лиона» Фабио Гроссо может получить от клуба до 2 млн евро компенсации.

По информации L’Equipe, итальянский специалист, уволенный из «Лиона» в конце ноября спустя 2,5 месяца после назначения, требует от клуба выплатить ему компенсацию за расторжение контракта.

Соглашения с Гроссо и четырьмя представителями его тренерского штаба действовали до лета 2024 года. Обсуждается сумма от 1,5 до 2 млн евро.

Гроссо провел в качестве главного тренера «Лиона» 7 матчей, в которых клуб одержал лишь одну победу. Сейчас команда занимает 15-е место в Лиге 1.

«Лион» – самый страдающий клуб в мире

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отличный план)
0
0
0
Гроссо-компенсация.
0
0
0
Теперь можно в Химки
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий