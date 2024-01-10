Мамаев о скандале на рейсе в Дубай: «Стопроцентная клевета, все было культурно и вежливо. Я больше трех лет не матерюсь»
Павел Мамаев назвал клеветой информацию о скандале на рейсе Москва – Дубай.
«Это стопроцентная клевета. Ситуация была следующей: во время разгона самолета на взлет случилась аварийная остановка, произошла какая‑то неисправность. Командир корабля объявил, что полет не состоится, всем надо будет покинуть самолет и ждать дальнейших инструкций.
Мы летели с маленьким ребенком, с сыном. Коляска была в багажном отделении, поэтому мы попросили ее вынести, чтобы ребенка сразу туда положили.
На улице было очень холодно, мы собирались пойти на выход и уехать домой. Было понятно, что это небыстрый процесс. Все было культурно и вежливо. Ребята пошли нам навстречу, мы спокойно уехали.
А по поводу мата – полнейшая чушь. Я уже больше трех лет не матерюсь», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мамаев о скандале на рейсе в Дубай: «Я кричал и матерился? Упаси бог, я бы в отделении полиции был, как минимум. Спокойно попросили вернуть коляску, потому что у нас маленький ребенок»
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