Мамаев о скандале на рейсе в Дубай: «Стопроцентная клевета, все было культурно и вежливо. Я больше трех лет не матерюсь»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Павел Мамаев Матч ТВ Футбол

Павел Мамаев назвал клеветой информацию о скандале на рейсе Москва – Дубай.

«Это стопроцентная клевета. Ситуация была следующей: во время разгона самолета на взлет случилась аварийная остановка, произошла какая‑то неисправность. Командир корабля объявил, что полет не состоится, всем надо будет покинуть самолет и ждать дальнейших инструкций.

Мы летели с маленьким ребенком, с сыном. Коляска была в багажном отделении, поэтому мы попросили ее вынести, чтобы ребенка сразу туда положили.

На улице было очень холодно, мы собирались пойти на выход и уехать домой. Было понятно, что это небыстрый процесс. Все было культурно и вежливо. Ребята пошли нам навстречу, мы спокойно уехали.

А по поводу мата – полнейшая чушь. Я уже больше трех лет не матерюсь», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мамаев о скандале на рейсе в Дубай: «Я кричал и матерился? Упаси бог, я бы в отделении полиции был, как минимум. Спокойно попросили вернуть коляску, потому что у нас маленький ребенок»

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9 комментариев
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я уже больше трех лет не матерюсь, тля)
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Больше трёх лет-это серьёзный срок
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И вообще это китаец об стул бился…
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Тихо напевал гангам стайл, никому не мешал
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Рафик ни в чем не виноват
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****ть - это не мат - добавил Павел
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Стулом клянусь!..
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Я больше трёх слов не матерюсь!
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