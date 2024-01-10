Мамаев о скандале на рейсе в Дубай: «Я кричал и матерился? Упаси бог, я бы в отделении полиции был, как минимум. Спокойно попросили вернуть коляску, потому что у нас маленький ребенок»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника происшествия Павел Мамаев Футбол

Павел Мамаев отрицает, что устроил скандал на борту самолета.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что экс-футболист устроил дебош на рейсе Москва – Дубай из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску после объявления о переносе вылета. Утверждается, что Мамаев кричал, матерился и отказывался покидать борт, пока ему не отдадут коляску, однако затем ушел в зал ожидания вместе с семьей.

«Рейс действительно по техническим причинам во время взлета был отменен, произошло резкое торможение самолета. Всех попросили покинуть борт.

Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить?

Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я, как минимум, находился бы в каком-нибудь отделении полиции. Мы спокойно попросили коляску, потому что она находилась в багаже. К сожалению, мы вернулись домой, улететь не удалось, потому что произошла какая-то неисправность в самолете», – сказал Мамаев.

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39 комментариев
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Хорошо что кресла в самолете прикручены
+100
-1
+99
Ответ lovkac
Хорошо что кресла в самолете прикручены
да и корейцев не было на рейсе
+30
0
+30
Стул просил, наверное, а не коляску
+32
-3
+29
Тут уже зачетка работает на тебя, Павел 🤷🏻‍♂️
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-1
+13
Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был!
+14
-2
+12
Кокорин подтвердит, не лепите горбатого, век воли не видать, я бы давно на шконке чалился...
+5
-1
+4
А я ему верю. Просто посмотрите, какое у него лицо доброе, в глазах искренность, душа чистая. Зачем ему врать? Еще и набожный. На него это не похоже, точно наговаривают
+3
0
+3
Что то с самолетами в последнее время неладное творится.
Все рекорды бьются по количеству невзлётов и задержек…
Почему так?
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Может, коляской хотел шибануть пилота или проводницу.
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Мамай не в ту дверь тоже зашел ?
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Ответ lovkac
Хорошо что кресла в самолете прикручены
🤣🤣🤣
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Приехать в аэропорт в 4 утра с маленьким ребенком, экстренно затормозить при взлете, услышать, что рейс переносят на 23 часа, а тебе еще и коляску для ребенка не дают

Ну тут необязательно быть известным футболистом, чтобы очень сильно негодовать
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Ответ svetqa
А я ему верю. Просто посмотрите, какое у него лицо доброе, в глазах искренность, душа чистая. Зачем ему врать? Еще и набожный. На него это не похоже, точно наговаривают
Все как учили и принято в таких случаях в определённых кругах уйти в несознанку...
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Ответ Din Korso
сейчас после 18 начнется
Точно.
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Ответ Aviator92
Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был!
За версту в оригинале
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Ответ LaffyTaffy
Что то с самолетами в последнее время неладное творится. Все рекорды бьются по количеству невзлётов и задержек… Почему так?
просто про каждый такой случай сразу в маш пишут...а раньше столько же было, но молча терпели и не устраивали истерики
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Ответ LaffyTaffy
Что то с самолетами в последнее время неладное творится. Все рекорды бьются по количеству невзлётов и задержек… Почему так?
всё логично. весь авиапарк состоит из зарубежных самолётов, из-за санкций с запчастями проблема. вот и доламывают оставшиеся «в живых» самолёты.

аналогично произошло в такси, где всякие тойоты плавно заместились китайцами, а сейчас и вовсе прошлые китайцы (черри, jac) замещаются какими-то новыми 😅
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Ответ ivanov16
просто про каждый такой случай сразу в маш пишут...а раньше столько же было, но молча терпели и не устраивали истерики
Так маш это наоборот проправительственное издание на все 100%.
Зачастую не пишут неудобные новости.
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Пора на вторую ходку
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Пилота Мерседеса пытался отыскать)) но Хэмилтон был далече
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Вы Шпака тоже стульями не били в кафе?))) Паша, зная тебя, верится с трудом
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врёт Мамаев
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кофемания 2.0
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Напоминает мне старый анекдот про двух маляров в детском саде. Когда весь детский сад вдруг начал ругаться матом. А когда спросили маляров ругались ли матом они, то они ответили что нет и что: "Просто Коля уронил мне на голову ведро с краской. Я ему сказал: "Коля, ты не прав". А он мне ответил: "Извини Вася".
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Он наверное грозил Кокориным из «12 ти стульев «
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Просто попросил водочки
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Странное уточнение про эконом, как будто новость сатирики писали
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Кричал, матерился и пел гангам стайл
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