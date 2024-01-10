Павел Мамаев отрицает, что устроил скандал на борту самолета.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что экс-футболист устроил дебош на рейсе Москва – Дубай из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску после объявления о переносе вылета. Утверждается, что Мамаев кричал, матерился и отказывался покидать борт, пока ему не отдадут коляску, однако затем ушел в зал ожидания вместе с семьей.

«Рейс действительно по техническим причинам во время взлета был отменен, произошло резкое торможение самолета. Всех попросили покинуть борт.

Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить?

Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я, как минимум, находился бы в каком-нибудь отделении полиции. Мы спокойно попросили коляску, потому что она находилась в багаже. К сожалению, мы вернулись домой, улететь не удалось, потому что произошла какая-то неисправность в самолете», – сказал .

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