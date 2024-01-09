Вальверде не хочет в Саудовскую Аравию: «30 млн не изменят мою жизнь. Я счастлив в «Реале» – лучшей команде мира»
Федерико Вальверде не планирует переходить в лигу Саудовской Аравии.
«На сегодняшний день это невозможно. Я счастлив там, где нахожусь. Я в лучшей команде мира, и 10, 20, 30 миллионов ничего не изменят. Они не изменят мою жизнь.
Я счастлив, и моя семья счастлива в Мадриде. Я хочу продолжать выступать на самом высоком уровне», – сказал полузащитник «Реала» в эфире Movistar.
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Вариант #2. Много бабла.
Хммм, что же выбрать, действительно.