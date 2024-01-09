Вальверде не хочет в Саудовскую Аравию: «30 млн не изменят мою жизнь. Я счастлив в «Реале» – лучшей команде мира»

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде не планирует переходить в лигу Саудовской Аравии.

«На сегодняшний день это невозможно. Я счастлив там, где нахожусь. Я в лучшей команде мира, и 10, 20, 30 миллионов ничего не изменят. Они не изменят мою жизнь.

Я счастлив, и моя семья счастлива в Мадриде. Я хочу продолжать выступать на самом высоком уровне», – сказал полузащитник «Реала» в эфире Movistar.

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10 комментариев
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Красавец. Будущий капитан Мадрида.
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Во люди живут, мою бы и парочка изменила
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Ответ Fatony
Во люди живут, мою бы и парочка изменила
Так у него как раз и есть "парочка". Поэтому ещё несколько действительно ничего сильно не изменят
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Даю 40 млн. и мы не открываем Черный Ящик)
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Вариант #1. Хорошее бабло + топовый уровень футбола + клуб, в котором хочешь играть + желание тащить свой клуб ещё выше.
Вариант #2. Много бабла.
Хммм, что же выбрать, действительно.
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